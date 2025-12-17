Reklama

Wizz Air – 15 samolotów w Warszawie i pięć nowych tras

Węgierski Wizz Air ogłosił dziś, że zwiększy liczbę samolotów na Lotnisku Chopina w Warszawie. Chce obsłużyć pięć nowych tras.

Publikacja: 17.12.2025 16:11

Airbus A321 linii Wizz Air

Airbus A321 linii Wizz Air

Foto: Adobe Stock

Filip Frydrykiewicz

Przewoźnik w sezonie letnim 2026 roku będzie latał z Lotniska Chopina w sumie piętnastoma airbusami. Dzięki dodaniu jednej maszyny do swojej warszawskiej bazy połączy polską stolicę z Faro w Portugalii, Braszowem w Rumunii, Lamezią Terme we Włoszech, Tallinem w Estonii i całkowicie nowym kierunkiem w rozkładzie lotów z Warszawy – hiszpańską wyspą z archipelagu Balearów, Minorką.

Pierwsze samoloty z dodanych kierunków, do Tallinna i na Minorkę, wyruszą 20 marca przyszłego roku. 30 marca wystartują loty do Lamezii, 31 marca do Faro, a 9 czerwca do Braszowa.

Najczęściej, bo codziennie samolot będzie woził pasażerów do Tallinna. Trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) będzie kursował do Lamezii, a pod wa razy w tygodniu do Faro, Braszowa (w wypadku obu we wtorki i soboty) oraz na Minorkę (środa, niedziela).

W sumie w samolotach do tych miejsc znajdzie się pół miliona foteli.

"Co zapewni dwucyfrowy wzrost oferowania w porównaniu z 2025 rokiem", jak czytamy w komunikacie przewoźnika.

Na stołecznym lotnisku linia oferuje pasażerom loty na 62 trasach do 27 krajów. Jest dzięki temu drugą pod względem wielkości linią lotniczą na Lotnisku Chopina w Warszawie. W 2025 roku przewoźnik wykonał 26 tys. rejsów, w ramach których obsłużył ponad 5,7 miliona pasażerów z 14 milionów, jakich miał na pokładach w całym kraju.

Nowym samolotem, jaki Wizz Air będzie trzymał w bazie na Okęciu będzie Airbus A321neo.

Źródło: rp.pl

