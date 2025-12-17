Wizz Air – 15 samolotów w Warszawie i pięć nowych tras

Przewoźnik w sezonie letnim 2026 roku będzie latał z Lotniska Chopina w sumie piętnastoma airbusami. Dzięki dodaniu jednej maszyny do swojej warszawskiej bazy połączy polską stolicę z Faro w Portugalii, Braszowem w Rumunii, Lamezią Terme we Włoszech, Tallinem w Estonii i całkowicie nowym kierunkiem w rozkładzie lotów z Warszawy – hiszpańską wyspą z archipelagu Balearów, Minorką.

Pierwsze samoloty z dodanych kierunków, do Tallinna i na Minorkę, wyruszą 20 marca przyszłego roku. 30 marca wystartują loty do Lamezii, 31 marca do Faro, a 9 czerwca do Braszowa.

Najczęściej, bo codziennie samolot będzie woził pasażerów do Tallinna. Trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) będzie kursował do Lamezii, a pod wa razy w tygodniu do Faro, Braszowa (w wypadku obu we wtorki i soboty) oraz na Minorkę (środa, niedziela).

W sumie w samolotach do tych miejsc znajdzie się pół miliona foteli.

"Co zapewni dwucyfrowy wzrost oferowania w porównaniu z 2025 rokiem", jak czytamy w komunikacie przewoźnika.