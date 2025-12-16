Aktualizacja: 16.12.2025 10:28 Publikacja: 16.12.2025 01:34
O kulisach upadku narodowego przewoźnika Albanii informuje portal branży lotniczej Aerotelegraph. Air Albania dołącza do długiej listy albańskich linii lotniczych, którym nie udało się utrzymać na rynku. W ciągu ostatnich 20 lat działalność zakończyły m.in. Ada Air, Belle Air, Albawings, Albatros Air i Albanian Airlines. Teraz ten sam los spotkał Air Albania, której kilka dni temu cofnięto licencję operacyjną.
Linia powołano do życia w maju 2017 roku jako wspólny projekt polityczno-biznesowy. Jej utworzenie ogłosili premier Albanii Edi Rama i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Nowa linia lotnicza miała, przy wsparciu Turkish Airlines, rozwijać połączenia międzynarodowe z Tirany i wspierać dynamicznie rosnący sektor turystyczny kraju.
Od początku projekt budził jednak kontrowersje. Udziały w Air Albania objęły Turkish Airlines (49 procent), państwowa albańska agencja kontroli ruchu lotniczego Albcontrol (10 procent) i nowo utworzony fundusz inwestycyjny MDN (41 procent), bez publicznego przetargu. W lipcu 2018 roku linia zainaugurowała działalność lotem z Tirany do Stambułu. Korzystała przy tym z airbusa A319 leasingowanego od Turkish Airlines.
Początkowo projekt rozwijał się obiecująco. Problemy pojawiły się wraz z gwałtownym wzrostem konkurencji. Wejście na rynek tanich przewoźników, najpierw Wizz Aira, a następnie Ryanaira, całkowicie zmieniło układ sił w Albanii. Air Albania nie mogła konkurować ceną z gigantami, ani skalą siatki połączeń. Próba restartu wiosną 2025 roku, obejmująca uruchomienie 11 nowych tras i wynajęcie samolotów od bułgarskiej linii lotniczej Fly 2 Sky i ukraińskiej SkyUp, również zakończyła się fiaskiem.
Symbolicznym przykładem była inauguracja połączenia Tirana – Wiedeń 20 lutego 2025 roku. Airbus A320 linii Fly 2 Sky odleciał z zaledwie dziesięcioma pasażerami na pokładzie, podczas gdy na tej samej trasie intensywnie konkurowały już Ryanair, Wizz Air i Austrian Airlines. Po trzech rejsach połączenie zawieszono, podobnie jak wiele innych zapowiadanych tras.
W kolejnych miesiącach sytuacja finansowa przewoźnika gwałtownie się pogarszała. Air Albania realizowała już tylko nieregularne loty do Mediolanu i Stambułu, korzystając z jednego wynajętego samolotu. Równolegle do mediów przedostawały się informacje o pozwach sądowych, zaległościach wobec firm leasingowych i dostawców cateringu i o niewypłacanych wynagrodzeniach – relacjonuje portal.
Przełomowym momentem była decyzja Turkish Airlines z połowy listopada o wycofaniu się z Air Albanii i zakończeniu współpracy na trasie do Stambułu. Dla wielu obserwatorów rynku był to sygnał nadchodzącego końca. Zadłużenie linii szacowano wówczas na ponad 100 milionów euro.
Ostatni rozdział historii Air Albania zamknął się 2 grudnia, tuż przed północą, wraz z lądowaniem lotu ZB1003 ze Stambułu do Tirany. Tym samym projekt, który miał być prestiżowym symbolem nowoczesnej Albanii, przeszedł do historii jako kolejny nieudany eksperyment narodowego przewoźnika – podsumowuje Aerotelegraph.
