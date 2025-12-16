O kulisach upadku narodowego przewoźnika Albanii informuje portal branży lotniczej Aerotelegraph. Air Albania dołącza do długiej listy albańskich linii lotniczych, którym nie udało się utrzymać na rynku. W ciągu ostatnich 20 lat działalność zakończyły m.in. Ada Air, Belle Air, Albawings, Albatros Air i Albanian Airlines. Teraz ten sam los spotkał Air Albania, której kilka dni temu cofnięto licencję operacyjną.

Linia powołano do życia w maju 2017 roku jako wspólny projekt polityczno-biznesowy. Jej utworzenie ogłosili premier Albanii Edi Rama i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Nowa linia lotnicza miała, przy wsparciu Turkish Airlines, rozwijać połączenia międzynarodowe z Tirany i wspierać dynamicznie rosnący sektor turystyczny kraju.

Albańska linia lotnicza przegrała konkurencję z Ryanairem i Wizz Airem

Od początku projekt budził jednak kontrowersje. Udziały w Air Albania objęły Turkish Airlines (49 procent), państwowa albańska agencja kontroli ruchu lotniczego Albcontrol (10 procent) i nowo utworzony fundusz inwestycyjny MDN (41 procent), bez publicznego przetargu. W lipcu 2018 roku linia zainaugurowała działalność lotem z Tirany do Stambułu. Korzystała przy tym z airbusa A319 leasingowanego od Turkish Airlines.

Początkowo projekt rozwijał się obiecująco. Problemy pojawiły się wraz z gwałtownym wzrostem konkurencji. Wejście na rynek tanich przewoźników, najpierw Wizz Aira, a następnie Ryanaira, całkowicie zmieniło układ sił w Albanii. Air Albania nie mogła konkurować ceną z gigantami, ani skalą siatki połączeń. Próba restartu wiosną 2025 roku, obejmująca uruchomienie 11 nowych tras i wynajęcie samolotów od bułgarskiej linii lotniczej Fly 2 Sky i ukraińskiej SkyUp, również zakończyła się fiaskiem.