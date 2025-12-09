EgyptAir szykuje nowe samoloty i połączenia. Cel – wykorzystać popyt turystów na Egipt

Aktualizacja: 09.12.2025 20:43 Publikacja: 09.12.2025 00:09
EgyptAir szykuje największy od lat program rozwoju. W debacie „Strategiczne wyzwania branży lotniczej” podczas 58. Zgromadzenia Ogólnego Arab Air Carriers Organisation (AACO) w Rabacie prezes Ahmed Adel dyskutował m.in. z szefami Air Arabia Group, Flydubai i Airlines for Europe. Podkreślał konieczność silnego, zintegrowanego rozwoju regionalnego transportu lotniczego – relacjonuje portal Egyptian Gazette.
Kluczowym elementem planu jego linii lotniczej jest zakup 34 nowych maszyn, w tym airbusów A350-900 i boeingów 737 MAX, by unowocześnić flotę, zwiększyć efektywność operacyjną i podnieść konkurencyjność przewoźnika na rynku międzynarodowym. Równolegle EgyptAir odświeża wybrane samoloty z tych, które już eksploatuje, żeby poprawić ich jakość i ujednolicić jakość usług.
Strategia ekspansji przewiduje też rozwój siatki połączeń długodystansowych. EgyptAir planuje wejść na rynek północnoamerykański z nowymi trasami do Los Angeles i Chicago, jednocześnie zwiększając częstotliwość lotów na dotychczasowych, najbardziej dochodowych kierunkach. Cel jest jasny: umocnić pozycję przewoźnika jako regionalnego hubu i wykorzystać rosnący popyt na podróże do Egiptu.
Otwarcie nowego terminalu, Terminalu 4 na lotnisku w Kairze, co jest częścią dużego rządowego programu rozwoju infrastruktury – ma dodatkowo zwiększyć przepustowość lotnisk i stworzyć dogodne warunki do dalszego wzrostu.
Adel zwrócił też uwagę, że moment ekspansji jest wyjątkowo korzystny: Egipt przeżywa boom turystyczny napędzany między innymi otwarciem jednego z najważniejszych muzeów świata, Wielkiego Muzeum Egipskiego.
Według prezesa EgyptAir modernizacja i inwestycje we flotę, siatkę połączeń i jakość obsługi mają przygotować przewoźnika na nadchodzącą dekadę i wzmocnić jego pozycję w globalnej branży lotniczej.
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
