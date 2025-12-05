Wizy do Egiptu drożeją nieodwołalnie. Prezydent zatwierdził podwyżkę

Aktualizacja: 05.12.2025 11:10 Publikacja: 05.12.2025 10:31
Na początku listopada egipska Izba Reprezentantów zatwierdziła złożony przez MZS projekt ustawy dotyczącej podwyżki opłat za usługi konsularne, w tym wydawanie wiz. Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi podpisał właśnie ustawę, pieczętując podwyżkę cen wiz – donosi portal hurghada24.pl.
Przez ostatnie 11 lat 30-dniowa wiza turystyczna do Egiptu kosztowała 25 dolarów. Za wizę wielokrotnego wjazdu, ważną pół roku, trzeba było zapłacić 60 dolarów, a za pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu – 700 dolarów (turyści odwiedzający Synaj są zwolnieni z opłaty wizowej).
Projekt ustawy mówi o „nałożeniu opłaty nieprzekraczającej 20 dolarów amerykańskich za każdą wizę wjazdową lub tranzytową wydaną przez władze egipskie w punktach wjazdu, a także każdą wizę lub czynność konsularną wykonaną przez ambasady i konsulaty Arabskiej Republiki Egiptu za granicą”, co oznacza, że za 30-dniową wizę trzeba będzie niedługo zapłacić nawet 45 dolarów.
Jak mówi wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Izby Reprezentantów Mohamed Abdel-Maqsoud, cytowany przez hurghada24.pl, „wprowadzenie podwyżki wymaga teraz decyzji wykonawczej rządu w porozumieniu z lokalnymi i międzynarodowymi firmami turystycznymi”. Konkretnej daty wprowadzenia podwyżki nie ustalono, dodaje.
Według nieoficjalnych informacji podwyżka wejdzie w życie jeszcze w tym roku lub pod koniec zimowego sezonu turystycznego.
Przeciwko podwyżce oponowała egipska branża turystyczna, obawiając się jej negatywnego wpływu na turystykę przyjazdową.
„Wszyscy organizatorzy turystyki w Egipcie uważają, że decyzja ta negatywnie wpłynie na liczbę turystów przyjeżdżających do naszego kraju” – pisał dyrektor Egipskiej Federacji Izb Turystycznych Hossam El Shaer w liście do premiera Mustafy Madbuliego i ministra turystyki i starożytnego dziedzictwa Sherifa Fathy’ego.
O kwestię podwyżki pytaliśmy prezesa Egipskiej Organizacji Turystycznej Ahmeda Youssefa, który pod koniec listopada odwiedził Warszawę z okazji Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw. Odpowiedział wtedy: Po pierwsze – na razie to jeszcze sfera dyskusji. Po drugie – ta podwyżka nie byłaby dramatyczna. Obecnie wiza kosztuje 25 dolarów, a proponowana stawka to około 40 dolarów, więc mówimy o wzroście o 15 dolarów, a nie o podwojeniu. Co ważne, środki z opłat wizowych mają być inwestowane w infrastrukturę turystyczną.
