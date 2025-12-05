Reklama

Wizy do Egiptu drożeją nieodwołalnie. Prezydent zatwierdził podwyżkę

Potwierdziły się doniesienia, o których pisaliśmy kilka tygodni temu - prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi zatwierdził podniesienie opłaty za wjazd do Egiptu. Za wizę, która przez ostatnie 11 lat kosztowała 25 dolarów, trzeba będzie teraz zapłacić nawet 45 dolarów.

Publikacja: 05.12.2025 10:31

Wizy do Egiptu drożeją nieodwołalnie. Prezydent zatwierdził podwyżkę

Foto: AA/ABACA

Nelly Kamińska

Na początku listopada egipska Izba Reprezentantów zatwierdziła złożony przez MZS projekt ustawy dotyczącej podwyżki opłat za usługi konsularne, w tym wydawanie wiz. Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi podpisał właśnie ustawę, pieczętując podwyżkę cen wiz – donosi portal hurghada24.pl.

Przez ostatnie 11 lat 30-dniowa wiza turystyczna do Egiptu kosztowała 25 dolarów. Za wizę wielokrotnego wjazdu, ważną pół roku, trzeba było zapłacić 60 dolarów, a za pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu – 700 dolarów (turyści odwiedzający Synaj są zwolnieni z opłaty wizowej).

Projekt ustawy mówi o „nałożeniu opłaty nieprzekraczającej 20 dolarów amerykańskich za każdą wizę wjazdową lub tranzytową wydaną przez władze egipskie w punktach wjazdu, a także każdą wizę lub czynność konsularną wykonaną przez ambasady i konsulaty Arabskiej Republiki Egiptu za granicą”, co oznacza, że za 30-dniową wizę trzeba będzie niedługo zapłacić nawet 45 dolarów.

Czytaj więcej

Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej Ahmed Youssuf gości na tegorocznych targach turystycznych
Nowe Trendy
Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej: W tym roku odwiedzi nas ponad milion Polaków

Podwyżka może wejść w życie jeszcze w tym roku

Jak mówi wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Izby Reprezentantów Mohamed Abdel-Maqsoud, cytowany przez hurghada24.pl, „wprowadzenie podwyżki wymaga teraz decyzji wykonawczej rządu w porozumieniu z lokalnymi i międzynarodowymi firmami turystycznymi”. Konkretnej daty wprowadzenia podwyżki nie ustalono, dodaje.

Reklama
Reklama

Według nieoficjalnych informacji podwyżka wejdzie w życie jeszcze w tym roku lub pod koniec zimowego sezonu turystycznego.

Przeciwko podwyżce oponowała egipska branża turystyczna, obawiając się jej negatywnego wpływu na turystykę przyjazdową.

„Wszyscy organizatorzy turystyki w Egipcie uważają, że decyzja ta negatywnie wpłynie na liczbę turystów przyjeżdżających do naszego kraju” – pisał dyrektor Egipskiej Federacji Izb Turystycznych Hossam El Shaer w liście do premiera Mustafy Madbuliego i ministra turystyki i starożytnego dziedzictwa Sherifa Fathy’ego.

Czytaj więcej

4 listopada Wielkie Muzeum Egipskie pierwszy raz udostępniło zwiedzającym wszystkie ekspozycje
Zanim Wyjedziesz
Szturm na Wielkie Muzeum Egipskie. Obiekt nie wytrzymał, wprowadził ograniczenia

O kwestię podwyżki pytaliśmy prezesa Egipskiej Organizacji Turystycznej Ahmeda Youssefa, który pod koniec listopada odwiedził Warszawę z okazji Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw. Odpowiedział wtedy: Po pierwsze – na razie to jeszcze sfera dyskusji. Po drugie – ta podwyżka nie byłaby dramatyczna. Obecnie wiza kosztuje 25 dolarów, a proponowana stawka to około 40 dolarów, więc mówimy o wzroście o 15 dolarów, a nie o podwojeniu. Co ważne, środki z opłat wizowych mają być inwestowane w infrastrukturę turystyczną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Egipt wiza
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Adwent w Dubrowniku ©CNTB Julien Duval
Materiał Promocyjny
Chorwacja – kraj, który nie ma jednego sezonu
Nowa wieża widokowa w górach. Ogromny taras na szczycie, balkony jak dłonie
Zanim Wyjedziesz
Nowa wieża widokowa w górach. Ogromny taras na szczycie, balkony jak dłonie
Ceny biletów do Luwru podskoczą o 10 euro. Ale nie dla wszystkich
Zanim Wyjedziesz
Nowe ceny w Luwrze. Kto zapłaci więcej?
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Japonia wprowadza darmowe bilety na loty dla turystów. Jak skorzystać z okazji?
Zanim Wyjedziesz
Japonia wprowadza darmowe bilety na loty dla turystów. Jak skorzystać z okazji?
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama