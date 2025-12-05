Wizy do Egiptu drożeją nieodwołalnie. Prezydent zatwierdził podwyżkę

Na początku listopada egipska Izba Reprezentantów zatwierdziła złożony przez MZS projekt ustawy dotyczącej podwyżki opłat za usługi konsularne, w tym wydawanie wiz. Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi podpisał właśnie ustawę, pieczętując podwyżkę cen wiz – donosi portal hurghada24.pl.

Reklama Reklama

Przez ostatnie 11 lat 30-dniowa wiza turystyczna do Egiptu kosztowała 25 dolarów. Za wizę wielokrotnego wjazdu, ważną pół roku, trzeba było zapłacić 60 dolarów, a za pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu – 700 dolarów (turyści odwiedzający Synaj są zwolnieni z opłaty wizowej).

Projekt ustawy mówi o „nałożeniu opłaty nieprzekraczającej 20 dolarów amerykańskich za każdą wizę wjazdową lub tranzytową wydaną przez władze egipskie w punktach wjazdu, a także każdą wizę lub czynność konsularną wykonaną przez ambasady i konsulaty Arabskiej Republiki Egiptu za granicą”, co oznacza, że za 30-dniową wizę trzeba będzie niedługo zapłacić nawet 45 dolarów.

Podwyżka może wejść w życie jeszcze w tym roku

Jak mówi wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Izby Reprezentantów Mohamed Abdel-Maqsoud, cytowany przez hurghada24.pl, „wprowadzenie podwyżki wymaga teraz decyzji wykonawczej rządu w porozumieniu z lokalnymi i międzynarodowymi firmami turystycznymi”. Konkretnej daty wprowadzenia podwyżki nie ustalono, dodaje.