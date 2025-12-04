Poszczególne regiony inwestują w kulturę, gastronomię, produkty outdoorowe i wellness, budując wartościowy, wielosezonowy produkt. Nieprzypadkowo Kvarner otrzymał tytuł Europejskiego Regionu Gastronomicznego 2026, a województwo splicko-dalmatyńskie ten tytuł nosić będzie w 2027 roku. Wyróżnienia te podkreślają, że Chorwacja stawia dziś na jakość doświadczeń i rozwój oparty na lokalnych zasobach.

Kvarner – piękno różnorodności

Kvarner jest jednym z najbardziej zaskakujących regionów w Chorwacji. Łączy w sobie różne światy — surową energię Gorskiego Kotaru, łagodny nadmorski klimat Opatiji i Rijekę pełną kultury oraz idyllę wysp Cres, Lošinj, Krk i Rab.

Ta niezwykła zmienność krajobrazów na tak stosunkowo małej przestrzeni czyni Kvarner idealnym kierunkiem całorocznym. Zimą można tu spacerować wzdłuż eleganckiej promenady Lungomare w Opatiji, odwiedzić muzea w Rijece, a następnie w godzinę przenieść się w gęste lasy Gorskiego Kotaru, gdzie powietrze pachnie żywicą, a na szlakach panuje cisza, której towarzyszą jedynie odgłosy natury, jakiej trudno doświadczyć gdziekolwiek indziej.

Europejski Region Gastronomiczny 2026 to wyróżnienie, które jeszcze mocniej zwróci europejską uwagę na Kvarner. Region od lat rozwija kulinarne dziedzictwo w oparciu o lokalne produkty – ryby i owoce morza, jagnięcinę z wysp, oliwę, zioła i tradycyjne wyspiarskie receptury. Na Kvarnerze gastronomia nie jest dodatkiem do podróży. Jest jej częścią, która wprowadza turystę w lokalny styl życia. Na wyspie Lošinj łączy się on z filozofią wellness i zdrowia, na Cresie – z wyspiarską prostotą i harmonią, a w Rijecie i Opatiji – z elegancją miejskiego śródziemnomorskiego stylu.

Małże św. Jakuba ©CNTB Maja Danica Pečanić

Przez cały rok region oferuje wiele możliwości: od zimowego odpoczynku, przez wiosenne wycieczki po wyspach, po jesienną eksplorację górskich szlaków. Kvarner najlepiej pokazuje, że Chorwacja ma do zaoferowania znacznie więcej niż słońce i morze.

Dalmacja Północna – tam, gdzie kultura spotyka naturę

Od Zadaru po Szybenik rozciąga się region, który w wyjątkowy sposób łączy miejską kulturę z imponującą przyrodą. Zadar to miasto, które ma wiele do zaoferowania przez cały rok — muzea, galerie, nadmorskie instalacje, a także bliskość parków narodowych sprawiają, że jest świetnym kierunkiem na zimowy lub wiosenny city break.

Szybenik to miasto, które w swojej historii słynęło innowacji. Jednym z najbardziej znanych tego przykładów są XVI- i XVII-wieczne fortyfikacje o charakterystycznym, geometrycznym kształcie. To cztery potężne twierdze: św. Mikołaja (sv. Nikole), św. Michała (sv. Mihovila), św. Jana (sv. Ivana) oraz Šubićevac, zwaną również Barone. Najbardziej charakterystyczną z nich jest twierdza św. Mikołaja, która nie została wybudowana na lądzie tak jak pozostałe trzy twierdze, ale tuż przy wejściu do kanału św. Ante, strzegąc w ten sposób Szybenik od strony morza. Ten wyjątkowy zabytek dziedzictwa architektonicznego został wpisany w 2017 roku na listę UNESCO. Sercem miasta jest katedra św. Jakuba – wzniesiona wyłącznie z kamienia, bez użycia spoiw, architektoniczna perła wpisana również na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Katedra to świadectwo niezwykłych umiejętności artystów oraz rzemieślników, a także zwykłych mieszkańców, którzy byli zaangażowani w jej powstawianie – i to ich wizerunki umieszczone zostały na rzeźbach zdobiących fasadę.

Katedra św. Jakuba wpsiana na listę UNESCO, Szybenik ©CNTB Julien Duval

Nieopodal znajduje się jeden z najpiękniejszych parków narodowych Chorwacji — Park Narodowy Krka z imponującymi wodospadami czy Kornati, archipelag skalistych wysp i wysepek, idealnych na jesienne rejsy i aktywny wypoczynek.

Dalmacja Środkowa – region pełen energii

Województwo splicko-dalmatyńskie, które w 2027 roku zostanie Europejskim Regionem Gastronomicznym, to przestrzeń, w której historia spotyka się z nowoczesnością, a codzienność przenika z niezwykłym dziedzictwem. Split z Pałacem Dioklecjana, jednym z najważniejszych rzymskich zabytków na świecie, żyje 365 dni w roku — zimą miasto oddycha rytmem mieszkańców, a jesienią przyciąga miłośników kultury i architektury.

Wyspy regionu – Hvar, Brač, czy Vis – odsłaniają poza sezonem swoje prawdziwe oblicze. Wiosną i jesienią, kiedy temperatury są łagodne, można spacerować po wyspiarskich ścieżkach, odkrywać lokalne rzemiosło, odwiedzać małe galerie, a także cieszyć się przyrodą w jej pełnej palecie barw.

Jesień w Dalmacji jest wyjątkowo piękna – jeszcze ciepła, ale spokojniejsza. To idealny czas na aktywne podróże: górskie wędrówki szlakami Biokovo, rowerowe wyprawy wzdłuż wybrzeża i na wyspach czy rejsy po archipelagach, które w jesiennych miesiącach są dostępne i oferują wyjątkową ciszę.

To właśnie różnorodność – krajobrazów, smaków, doświadczeń – sprawiła, że region został Europejskim Regionem Gastronomicznym na 2027 rok. Dalmacja oferuje bogactwo lokalnych produktów, ale też kulinarne dziedzictwo, która jest elementem stylu życia mieszkańców. To kuchnia zakorzeniona w tradycji i jednocześnie otwarta na nowoczesne podejście.

Park Narodowy Kornati ©CNTB Zoran Jelača

Dalmacja Południowa – klasyka Adriatyku

Dalmacja Południowa, z Dubrownikiem jako jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast Chorwacji, jest regionem, który szczególnie zyskuje poza sezonem. W miesiącach jesiennych i zimowych Dubrownik staje się spokojniejszy — zabytkowe Mury Miejskie, można zwiedzać bez pośpiechu, a spacer po głównej ulicy miasta, Stradunie pozwala spojrzeć na wyjątkową architekturę Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO z innej perspektywy. W tym czasie warto również skorzystać z bogatej oferty muzeów, galerii oraz wydarzeń kulturalnych, które nadają miastu całoroczny charakter.

Region oferuje jednak znacznie więcej niż tylko Dubrownik. Półwysep Pelješac, połączony z resztą Chorwacji nowoczesnym mostem, rozwija ofertę skierowaną do miłośników aktywnego wypoczynku i lokalnych tradycji. Długie szlaki rowerowe i piesze w okolicach miejscowości Orebić czy zwiedzanie małych winnic w okolicach Potomje i Janjiny pokazują, że Pelješac jest atrakcyjny także poza sezonem letnim. Warto wspomnieć również o wyspie Korčula z miastem o tej samej nazwie, którego atmosfera i urokliwa zabudowa zachwycają o każdej porze roku. Średniowieczne uliczki, rozplanowane w charakterystyczny „rybi szkielet”, pozwalają poznać miasto od strony historycznej, a jednocześnie zatrzymać się na dłużej w lokalnych restauracjach i małych rodzinnych sklepach. Wyspa oferuje też całoroczne trasy trekkingowe i punkty widokowe, które w zimowym świetle prezentują zupełnie inne oblicze niż latem.

Dalmacja Południowa rozwija ponadto całą gamę produktów kulturowych i gastronomicznych, dzięki którym staje się regionem atrakcyjnym nie tylko w szczycie lata, ale także jesienią, zimą i wiosną — szczególnie dla turystów poszukujących spokojniejszych, nowych autentycznych doświadczeń.

Istria – spokojny rytm śródziemnomorskiego stylu życia

Na północnym zachodzie Chorwacji czeka Istria — region, który przyciąga swoim naturalnym urokiem i spokojną, przyjazną atmosferą. Jej łagodny klimat, zielone wzgórza i niezwykła architektura miasteczek takich jak Motovun, Grožnjan czy Rovinj przyciągają turystów szukających wypoczynku, ale nie w postaci typowego plażowania.

Wiosna i jesień są tu idealne na spacery po winnicach, jazdę na rowerze, odkrywanie historycznych miasteczek lub korzystanie z bogatej oferty. Zima na Istrii to czas, w którym można poczuć bliskość lokalnej kultury, wsiąknąć w jej rytm, odwiedzić regionalne targi, festiwale lub po prostu celebrować ciszę.

Istria pięknie łączy naturę, kulturę i styl życia, co sprawia, że jest jednym z najważniejszych filarów całorocznej oferty Chorwacji.

Zagrzeb i Zagorje – miejski rytm i uzdrowiskowa tradycja

Zagrzeb ma wyjątkowo wiele do zaoferowania przez cały rok. Stolica łączy funkcjonalność dużego europejskiego miasta z kameralnym charakterem. W okresie jesienno-zimowym Zagrzeb rozwija szczególnie atrakcyjną ofertę kulturalną – koncerty, wystawy, festiwale filmowe i teatralne, a także znany jarmark bożonarodzeniowy, wielokrotnie wyróżniany jako jeden z najpiękniejszych w Europie. Miasto może pochwalić się interesującą ofertę muzealną– od Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Techniki czy Muzeum Sztuki Naiwnej po Muzeum Czekolady – a miejskie parki Maksimir czy Bundek sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu.

Zaledwie kilkadziesiąt minut samochodem od Zagrzebia rozpościera się region Zagorje, który idealnie uzupełnia miejską ofertę. To obszar znany z zamków, tradycji uzdrowiskowej i krajobrazów, które sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Całorocznie dostępne są zamek Trakošćan, jeden z najpiękniejszych w kraju oraz zamek Veliki Tabor. Region oferuje również rozwiniętą infrastrukturę wellness – popularne termy działają cały rok, przyciągając zarówno turystów weekendowych, jak i osoby poszukujące regeneracji.

Trakošćan ©CNTB Julien Duval

Zagorje sprzyja także aktywnościom na świeżym powietrzu: łagodne wzgórza idealnie nadają się do spacerów, trekkingu i jazdy na rowerze, a lokalne gospodarstwa agroturystyczne przez cały rok oferują produkty regionalne i doświadczenia związane z lokalną kulturą. W połączeniu z miejską energią Zagrzebia, region ten tworzy spójny produkt całoroczny – zróżnicowany, dostępny i łatwy do zaplanowania nawet na krótkie wyjazdy.

Slawonia – odkrycie, które dopiero się zaczyna

Slawonia to region kontynentalny, który znajduje się na wschodzie kraju, który zdecydowanie różni się od nadmorskiej Chorwacji. Przez cały rok życie kulturowe i folklor są tu wyjątkowo silnie obecne, a lokalne zwyczaje nabierają szczególnej wyrazistości — od tradycyjnych warsztatów po regionalne festiwale. Wiosna odkrywa spokojne krajobrazy i malownicze rzeki, które idealnie nadają się do slow travel. Latem region rozbrzmiewa muzyką stanowiącą nieodłączny element lokalnego folkloru, a jesienią zamienia się w krainę bogactwa lokalnych produktów. To idealna propozycja dla turystów szukających autentycznych przeżyć i spokojniejszego tempa.

Slawonia jest dowodem na to, że Chorwacja to nie tylko Adriatyk, ale i kontynentalna część kraju pełna atrakcji turystycznych.

Osijek ©CNTB Julien Duval

Chorwacja – turystyka całoroczna i regionalna różnorodność

Chorwacja udowadnia, że turystyka całoroczna nie jest sloganem, lecz modelem doświadczenia. Różnorodność regionów pozwala stworzyć ofertę, która odpowiada potrzebom turystów o każdej porze roku — od relaksu i regeneracji, przez aktywne wyjazdy, aż po głęboko zakorzenione w lokalnej kulturze doświadczenia.

Wyróżnienia Europejskiego Regionu Gastronomicznego dla Kvarneru (2026) i województwa splicko-dalmatyńskiego (2027) są kluczowym elementem tej narracji. Podkreślają, że Chorwacja stawia na jakość, autentyczność i rozwój turystyki w zgodzie z lokalnymi wartościami.

To kraj, który nie kończy się latem. Wręcz przeciwnie — poza sezonem odsłania swoje najpiękniejsze oblicze. I właśnie dlatego Chorwacja staje się destynacją na każdą porę roku — różnorodną, bogatą i prawdziwie wyjątkową.

