Japonia wprowadza darmowe bilety na loty dla turystów. Jak skorzystać z okazji?

Japońska Narodowa Organizacja Turystyczna i linie lotnicze All Nippon Airways rozdają darmowe bilety lotnicze na trasach krajowych. Do Tokio trzeba jednak dolecieć na swój koszt i spędzić tam nie więcej niż 24 godziny. Celem akcji jest przekierowanie ruchu turystycznego poza obleganą stolicę.

Publikacja: 28.11.2025 12:15

Japonia wprowadza darmowe bilety na loty dla turystów. Jak skorzystać z okazji?

Foto: PAP/EPA, Franck Robichon

Pela Krzyżewska

Japońska Narodowa Organizacja Turystyczna (Japan National Tourism Organisation, w skrócie JNTO) i linie lotnicze All Nippon Airways (ANA) rozpoczęły akcję „Stopover & Add-on Free Fare”, umożliwiającą turystom zagranicznym zarezerwowanie bezpłatnych lotów po Japonii.

Darmowe bilety lotnicze w Japonii pod pewnymi warunkami

Aby móc skorzystać z akcji, należy spełnić kilka warunków. Promocja jest adresowana do osób podróżujących z portów europejskich, które docierają do Japonii przez jedno z dwóch tokijskich lotnisk: Narita lub Haneda. Promocja umożliwia dodanie do międzynarodowego lotu do Tokio dwóch połączeń krajowych w Japonii. Przewoźnik oferuje 40 połączeń. Akcja obowiązuje wyłącznie na loty w klasie ekonomicznej. Podróż powinna być zaplanowana tak, aby postój w Tokio nie był dłuższy niż 24 godziny.

Akcja „Stopover & Add-on Free Fare” trwa do 31 stycznia 2026 roku. W tym czasie należy zrobić rezerwację, ale lot może odbyć się także w późniejszym terminie. Bezpłatne bilety można rezerwować bezpośrednio przez stronę ANA, w biurach podróży lub autoryzowanych biurach ANA poza Japonią.   

Przewoźnik zastrzega, że choć same bilety są bezpłatne, podróżni wciąż muszą uiścić koszty dodatkowe, na przykład opłaty lotnicze. Zwraca też uwagę, że oferta jest uzależniona od dostępności miejsc w samolotach, więc może być ograniczona na wybranych trasach lub w wybranych terminach.

Odciążyć Tokio i Kioto

Wspólna akcja narodowej organizacji turystycznej i przewoźnika lotniczego to odpowiedź na rosnącą w szybkim tempie liczbę odwiedzających Japonię. W 2024 roku, rekordowym dla japońskiej turystyki, kraj przyjął niemal 37 milionów turystów. Jest duża szansa na pobicie wyniku w tym roku, ponieważ od stycznia do października odnotowano już ponad 35 milionów odwiedzających (dla porównania, w najlepszym roku przed pandemią, 2019, odnotowano nieco ponad 32 miliony).

Obecnie ruch turystyczny koncentruje się w kilku wybranych miejscach. Tokio przyjęło w ubiegłym roku ponad 30 milionów turystów, a Kioto – niecałe 11 milionów. Co prawda 90 procent podróżnych deklaruje chęć odwiedzenia mniej znanych regionów Japonii, jednak nie idą za nimi czyny – poza najbardziej oblegane miejsca podróżuje niecałe 10 procent turystów.

To nie pierwszy raz, kiedy Japonia próbuje regulować ruch turystyczny, stosując zachęty w postaci bezpłatnych biletów lotniczych. W 2024 roku podobną akcję przeprowadziły linie Japan Airlines, proponując bezpłatne bilety podróżnym z krajów amerykańskich i azjatyckich.

Tajlandia też chce przyciągnąć turystów bezpłatnymi biletami lotniczymi

Na podobny ruch zdecydowała się też Tajlandia. W połowie roku Ministerstwo Turystyki i Sportu Tajlandii informowało o akcji „Buy international, free Thailand domestic flights”, w ramach której miało rozdać zagranicznym podróżnym nawet 200 tysięcy bezpłatnych biletów na loty krajowe.

Chodziło o zachęcenie międzynarodowych turystów nie tylko do odwiedzenia mniej znanych miejsc w Tajlandii, ale i do przyjazdu poza szczytem sezonu turystycznego.

Według pierwotnych założeń akcja miała być prowadzona między wrześniem a listopadem tego roku, ale jej realizacja się opóźnia, ponieważ, jak donosi portal Nation Thailand, podejmowane są działania mające obniżyć koszty operacyjne akcji.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Tokio

