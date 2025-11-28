Japońska Narodowa Organizacja Turystyczna (Japan National Tourism Organisation, w skrócie JNTO) i linie lotnicze All Nippon Airways (ANA) rozpoczęły akcję „Stopover & Add-on Free Fare”, umożliwiającą turystom zagranicznym zarezerwowanie bezpłatnych lotów po Japonii.

Darmowe bilety lotnicze w Japonii pod pewnymi warunkami

Aby móc skorzystać z akcji, należy spełnić kilka warunków. Promocja jest adresowana do osób podróżujących z portów europejskich, które docierają do Japonii przez jedno z dwóch tokijskich lotnisk: Narita lub Haneda. Promocja umożliwia dodanie do międzynarodowego lotu do Tokio dwóch połączeń krajowych w Japonii. Przewoźnik oferuje 40 połączeń. Akcja obowiązuje wyłącznie na loty w klasie ekonomicznej. Podróż powinna być zaplanowana tak, aby postój w Tokio nie był dłuższy niż 24 godziny.

Akcja „Stopover & Add-on Free Fare” trwa do 31 stycznia 2026 roku. W tym czasie należy zrobić rezerwację, ale lot może odbyć się także w późniejszym terminie. Bezpłatne bilety można rezerwować bezpośrednio przez stronę ANA, w biurach podróży lub autoryzowanych biurach ANA poza Japonią.

Przewoźnik zastrzega, że choć same bilety są bezpłatne, podróżni wciąż muszą uiścić koszty dodatkowe, na przykład opłaty lotnicze. Zwraca też uwagę, że oferta jest uzależniona od dostępności miejsc w samolotach, więc może być ograniczona na wybranych trasach lub w wybranych terminach.