Rząd Tajlandii cofa ogranieczenia w sprzedaży alkoholu. Kiedy będzie można wypić drinka?

Foto: Krzysztof Jędrocha
Tajski minister zdrowia publicznego Pattana Promphat potwierdził, że rząd planuje czasowe złagodzenie obowiązującego od lat zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach popołudniowych. Po rekomendacji Narodowego Komitetu ds. Kontroli Alkoholu zdecydowano o wprowadzeniu sześciomiesięcznego okresu próbnego – rozwiązania, które ma pomóc ocenić rzeczywisty wpływ restrykcji na gospodarkę i życie społeczne – pisze portal Travel Trade Journal.
Decyzja zapadła w atmosferze narastającego sprzeciwu wobec nowych przepisów obowiązujących od 8 listopada. Zgodnie z aktualną wersją ustawy o kontroli napojów alkoholowych kary finansowe – co najmniej 10 tys. bahtów – grożą już nie tylko przedsiębiorcom, lecz także osobom spożywającym alkohol w zakazanych godzinach.
Według ministra konsultacje społeczne potrwają 15 dni, a sam okres próbny najprawdopodobniej rozpocznie się 1 grudnia. Pattana podkreślił, że celem rządu jest znalezienie równowagi między interesami gospodarki, sektora turystycznego a zdrowiem publicznym.
W trakcie sześciu miesięcy lokalne komitety ds. kontroli alkoholu będą monitorować zmiany w zachowaniach społecznych, skutki zdrowotne oraz wpływ na aktywność ekonomiczną. Ich raporty trafią następnie do komitetu krajowego, który na tej podstawie podejmie decyzję o dalszym kierunku polityki alkoholowej. Przepisy dotyczące stref sprzedaży pozostaną bez zmian.
Część organizacji zakwestionowała zgodność czwartkowej decyzji z prawem, wskazując na brak powołania ekspertów. Minister odparł zarzuty, tłumacząc, że zgromadzenie mogło obradować w trybie pilnym, a członkowie z urzędu są do tego uprawnieni. Pilność potrzeby ograniczenia sprzedaży miała wynikać z konieczności przygotowania się do okresów wzmożonego spożycia alkoholu – Nowego Roku i kwietniowego festiwalu Songkran.
Resort turystyki ostrzegał już wcześniej, że zbyt restrykcyjne przepisy i wysokie grzywny mogą negatywnie odbić się na ruchu turystycznym. – Potrzebujemy przejrzystości – zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów – podkreślił minister.
Pattana doprecyzował również zasady obowiązujące w godzinach nocnych. Klienci mogą przebywać w lokalach jeszcze przez godzinę po północy, choć sprzedaż alkoholu jest wówczas zabroniona. Przedsiębiorcy powinni okazać „wyraźną intencję zakończenia sprzedaży”, na przykład, poprzez przyciemnienie świateł czy rozpoczęcie sprzątania. W przeciwnym razie muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
