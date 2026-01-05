MetroCard wprowadzono w 1994 roku jako nowoczesną alternatywę dla stosowanych wcześniej metalowych żetonów. Szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku, obecnym zarówno w filmach i serialach, jak i w codziennym życiu milionów mieszkańców i turystów. Przez lata była nie tylko narzędziem do płacenia, ale i elementem popkultury. Limitowane edycje kart, w tym te stworzone we współpracy z markami modowymi, wywoływały ogromne zainteresowanie i osiągały wśród kolekcjonerów wysokie ceny.

Nowy sposób płacenia w metrze w Nowym Jorku

Po odejściu od MetroCard pasażerom został system OMNY, opierający się na płatnościach zbliżeniowych z użyciem karty bankowej, telefonu lub specjalnej karty OMNY. Funkcjonuje on już od 2019 roku i obecnie zdecydowana większość przejazdów w nowojorskiej komunikacji odbywa się właśnie dzięki niemu.

Dla milionów turystów odwiedzających Nowy Jork każdego roku, ta zmiana oznacza przede wszystkim koniec zawiłych procedur przy automatach biletowych. Nowy system eliminuje konieczność zakupu fizycznej karty i zrozumienia skomplikowanych taryf – teraz wystarczy zbliżyć własną kartę płatniczą lub telefon.

Dzięki automatycznemu naliczaniu limitów (fare capping), przyjezdni nie muszą zastanawiać się, czy opłaca im się bilet tygodniowy - system sam zadba, by po przekroczeniu kosztu 12 przejazdów, każda kolejna podróż do końca tygodnia była darmowa.