Reklama

Turyści odwracają się od Nowego Jorku. Prognozy pokazują minus 17 procent

Nowy Jork traci najcenniejszych turystów – zagranicznych gości, którzy zwykle zostawiali połowę wszystkich pieniędzy wydanych na podróż w mieście. Według nowych prognoz ich liczba w 2025 roku spadnie o 17 procent.

Publikacja: 30.10.2025 01:48

Turyści odwracają się od Nowego Jorku. Prognozy pokazują minus 17 procent

Foto: PAP/AA/ABACA

Andrzej Pawluszek

Nowy Jork mierzy się z największym od czasu pandemii osłabieniem ruchu turystycznego. Według prognoz NYC Tourism + Conventions, agencji odpowiedzialnej za promowanie miasta, liczba zagranicznych turystów w 2025 roku będzie o 17 procent mniejsza niż jeszcze niedawno zakładano. Zaktualizowane szacunki mówią o około 12,1 miliona odwiedzających z zagranicy, zamiast wcześniej prognozowanych ponad 14 milionów.

Czytaj więcej

Administracja Donalda Trumpa oszczędza na amerykańskiej turystyce. Głębokie cięcia
Nowe Trendy
Administracja Donalda Trumpa oszczędza na amerykańskiej turystyce. Głębokie cięcia

Znaczenie tego spadku jest szczególnie dotkliwe ze względu na strukturę wydatków gości. – Chociaż zagraniczni turyści stanowią jedynie około 20 procent wszystkich odwiedzających, zostawiają prawie 50 procent wszystkich wydatków – mówi dziennikowi „The New York Post” prezes NYC Tourism + Conventions Julie Coker. To właśnie ta grupa napędza przychody w segmencie hoteli wyższej klasy, restauracji premium i usług dodatkowych.

Mniej gości w Nowym Jorku to strata 4 miliardów dolarów

Spowolnienie wpisuje się w szerszy trend odpływu turystów z USA do tańszych i postrzeganych jako bardziej przyjazne kierunków w Europie i Azji. Władze Nowego Jorku zapowiadają wzmocnienie działań promocyjnych na kluczowych rynkach zagranicznych, aby powstrzymać dalszy odpływ najbardziej dochodowych gości.

Widoczne są pierwsze sygnały osłabienia - dyrektor hotelu The Benjamin Royal Sonesta Fredrik Korallus przyznaje w rozmowie z dziennikarzem gazety, że hotel notuje spadek obłożenia, a część podróżnych rezygnuje z przyjazdu z powodów finansowych. Jego zdaniem zagraniczni goście coraz częściej wybierają Europę lub Azję, gdzie mają podobny standard w niższej cenie.

Reklama
Reklama

Dopiero w szerszej perspektywie widać, że problem dotyczy całego rynku. W maju NYC Tourism + Conventions poinformowała, że łączna liczba odwiedzających Nowy Jork (zarówno gości z zagranicy, jak i krajowych) w 2025 roku spadnie z 67,2 miliona do 64,1 miliona. Według szacunków agencji, mniejszy napływ gości może oznaczać nawet 4 miliardy dolarów strat dla lokalnej gospodarki.

Nowy Jork zapewnia wyjątkowe doświadczenia

Eksperci zwracają uwagę, że sytuację pogarszają m.in. wysokie koszty podróży i zakwaterowania, utrudnienia wizowe i osłabienie wizerunku USA jako kierunku turystycznego. Podróżnych zniechęcają dodatkowo doniesienia o pogorszeniu bezpieczeństwa i o napięciach politycznych w mieście.

Czytaj więcej

Turystyczny bojkot Ameryki. Przez politykę Donalda Trumpa rośnie ryzyko recesji
Nowe Trendy
Turystyczny bojkot Ameryki. Przez politykę Donalda Trumpa rośnie ryzyko recesji

Branża liczy jednak, że spowolnienie ma charakter przejściowy. – Nowy Jork wciąż pozostaje najbardziej magnetycznym miastem świata – przekonuje w rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl prezes Wayne’s World Media i uznany ekspert w dziedzinie marketingu turystycznego Wayne V. Lee junior. Jego zdaniem to właśnie wyjątkowość doświadczeń „możliwych tylko w Nowym Jorku” będzie napędzać powrót turystów z segmentu premium w 2026 roku i kolejnych latach. – Dokądkolwiek podróżuję – od krakowskich kawiarni po londyńskie puby – ludzie pochylają się i mówią wprost, że to właśnie Nowy Jork jest miejscem ich największych marzeń – zapewnia.

Władze miasta zapowiadają wzmocnienie promocji na wybranych rynkach zagranicznych, szczególnie tych, z których w ostatnich latach przyjeżdżali goście zostawiający najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na osobę. Liczą Liczą, że odbicie przyniosą planowane w 2026 roku duże wydarzenia kulturalne i sportowe, które ponownie zwiększą widoczność metropolii na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork Turystyka USA

Nowy Jork mierzy się z największym od czasu pandemii osłabieniem ruchu turystycznego. Według prognoz NYC Tourism + Conventions, agencji odpowiedzialnej za promowanie miasta, liczba zagranicznych turystów w 2025 roku będzie o 17 procent mniejsza niż jeszcze niedawno zakładano. Zaktualizowane szacunki mówią o około 12,1 miliona odwiedzających z zagranicy, zamiast wcześniej prognozowanych ponad 14 milionów.

Znaczenie tego spadku jest szczególnie dotkliwe ze względu na strukturę wydatków gości. – Chociaż zagraniczni turyści stanowią jedynie około 20 procent wszystkich odwiedzających, zostawiają prawie 50 procent wszystkich wydatków – mówi dziennikowi „The New York Post” prezes NYC Tourism + Conventions Julie Coker. To właśnie ta grupa napędza przychody w segmencie hoteli wyższej klasy, restauracji premium i usług dodatkowych.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
W październiku prezeska Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki Anna Pt
Nowe Trendy
PIT zadowolony z zapowiedzi zmiany Karty Nauczyciela. „Załamanie w wycieczkach szkolnych”
Turystyka szybko rośnie. Zarobią na niej ci, którzy dostosują się do nowych zasad
Nowe Trendy
Turystyka szybko rośnie. Zarobią na niej ci, którzy dostosują się do nowych zasad
Sygnatariuszem listu była między innymi Wspólnota Walencka. Na zdjęciu Walencja
Nowe Trendy
Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Minister Jakub Rutnicki zapowiedział, że położy nacisk na promocję regionalnych marek turystycznych
Nowe Trendy
Wystąpienie ministra Jakuba Rutnickiego w Sejmie. Jakie ma plany wobec turystyki?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie