Reklama

ISOS: Napięcia polityczne i cyberprzestępczość zagrożeniami dla podróży biznesowych

Rosnące napięcia polityczne, coraz częstsze ataki cybernetyczne i zakłócenia w handlu to – według najnowszego raportu Risk Outlook przygotowanego przez firmę International SOS (ISOS), specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem w podróżach – kluczowe czynniki, które w 2026 roku wpłyną na bezpieczeństwo podróży służbowych.

Publikacja: 09.12.2025 23:47

ISOS: Napięcia polityczne i cyberprzestępczość zagrożeniami dla podróży biznesowych

Foto: vectorfusionart / Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Eksperci ostrzegają, że firmy nie nadążają za tempem pojawiania się nowych zagrożeń, a niepewność stała się dziś stałym elementem środowiska biznesowego - pisze portal BTN Europe.

Autorzy dokumentu podkreślają, że w świecie, w którym „zmienność nie jest już wyjątkiem, lecz normalnym stanem rzeczy”, organizacje okazują się coraz mniej przygotowane na gwałtowne i równoczesne kryzysy, w tym te, wynikające z czynników klimatycznych.

Czytaj więcej

Unia wzmacnia prawa klientów biur podróży. Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona
Biura Podróży
Unia wzmacnia prawa klientów biur podróży. Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona

Firmy nie nadążają za nowymi zagrożeniami

Badanie do raportu przeprowadzono wśród 860 specjalistów ds. zdrowia, bezpieczeństwa i ryzyka z 94 krajów. Aż 57 procent z nich przyznało, że nowe typy zagrożeń pojawiają się szybciej, niż ich organizacje są w stanie na nie reagować.

- Ryzyka przenikają się, zakłócają funkcjonowanie i eskalują szybciej, niż są w stanie to wytrzymać tradycyjne cykle planowania – podkreśla w raporcie Arnaud Vaissié, przewodniczący i dyrektor generalny ISOS.

Reklama
Reklama

Wskazuje również na „konwergencję presji”, obejmującą fragmentację geopolityczną, wzrost kosztów, zagrożenia naturalne i narastającą polaryzację społeczną. Szczególne obciążenie dotyczy pracowników, zwłaszcza ich zdrowia psychicznego. „Kapitał ludzki nigdy nie był tak strategicznie ważny, ani tak narażony na ryzyko” - zauważają autorzy raportu.

Prawie dwie trzecie ankietowanych (64 procent) stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły globalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dodatkowo 43 procent specjalistów zauważyło wzrost ryzyk zdrowotnych. Respondenci spodziewają się, że te niepokojące trendy utrzymają się również w 2026 roku.

Jednocześnie 66 procent ekspertów ds. bezpieczeństwa i 68 procent specjalistów od zdrowia przewiduje, że zasoby przeznaczone do zarządzania ryzykiem pozostaną na niezmienionym poziomie. Co dziesiąta ankietowana organizacja oczekuje nawet cięć budżetowych.

Geopolityka na pierwszym miejscu

Najsilniejszym czynnikiem niepewności w 2026 roku będą napięcia polityczne – wskazało na nie aż 47 procent badanych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: cyberprzestępczość (27 procent), niestabilność polityczna (26 procent), zakłócenia w handlu (26 procent) i niepewność regulacyjna (24 procent).

Raport zaznacza, że czynniki te są ze sobą powiązane, a „utrzymujące się napięcia geopolityczne” oraz przerwane łańcuchy dostaw prawdopodobnie będą charakteryzować także nadchodzący rok.

- Firmy muszą zacząć poświęcać temu znacznie więcej uwagi. A jeśli działają globalnie, powinny być przygotowane na każdy scenariusz – komentuje starsza doradczyni ds. bezpieczeństwa ISOS Kelly Johnstone.

Reklama
Reklama

Coraz więcej gróźb hakerów i konfliktów

Raport ostrzega również przed rosnącą skalą cyberataków. Amerykańskie Cyber Intelligence Threat Integration Center odnotowało w 2024 roku 2593 ataki ransomware (rodzaj cyberataków, w których przestępcy przejmują kontrolę nad danymi lub systemami ofiary i żądają okupu), o 15 procent więcej niż rok wcześniej.

Głośne incydenty z 2025 roku, w tym cyberataki na kilka europejskich lotnisk we wrześniu czy naruszenie danych w Qantas, pokazują, jak poważne konsekwencje – operacyjne i reputacyjne – może nieść jeden incydent.

Czytaj więcej

Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego
Biura Podróży
Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego

Raport powołuje się także na Global Peace Index, przygotowany przez Institute for Economics and Peace, który wskazuje, że w 2025 roku odnotowano 159 konfliktów państwowych – najwięcej od lat 40. XX wieku.

Do globalnej niestabilności przyczyniają się m.in. wojna w Ukrainie, konflikt izraelsko-palestyński, wojna domowa w Sudanie, niepokoje w Kambodży i Tajlandii.

Dodatkowo wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną państw Unii Europejskiej „powodują, że ryzyko konfliktu w Europie jest bardziej realne”. Wzrost wydatków obronnych i rosnące znaczenie bezpieczeństwa regionalnego mogą wpływać na to, jak przedsiębiorstwa oceniają ryzyko, nawet w miejscach dotychczas uznawanych za bezpieczne.

Reklama
Reklama

„Hush trips” – nowe ryzyko ery pracy zdalnej

Jednym z mniej oczywistych, ale coraz poważniejszych zagrożeń są tzw. hush trips, czyli niezgłaszane wyjazdy pracowników pracujących zdalnie. Coraz więcej firm zgłasza, że pracownicy proszą o pomoc z powodu złego zdrowia lub bezpieczeństwa, mimo że formalnie nie powinni znajdować się tak daleko do domu i miejsca pracy.

Tylko 22 procent respondentów deklaruje, że ich organizacja ma możliwość monitorowania takich wyjazdów, a jedynie 17 procent jest przygotowanych do incydentu zdrowotnego lub bezpieczeństwa w nieoczekiwanym miejscu.

ISOS podkreśla, że kwestia obowiązków prawnych pracodawcy wobec pracownika na takim wyjeździe pozostaje w „szarej strefie”i nie została jeszcze zweryfikowana przez sądy. Organizacje muszą więc ustalić, jaki poziom wsparcia chcą oferować osobom ukrywającym miejsce pobytu.

Jednocześnie tylko połowa firm ma jasno określone zasady pracy zdalnej i jej ograniczenia.

„Hush trips muszą być uwzględniane w procedurach zarządzania podróżami i reagowania kryzysowego, a także sprawdzane pod kątem zakresu ubezpieczenia” – czytamy w raporcie. ISOS zaleca również wyraźne komunikowanie pracownikom konieczności konsultowania planów relokacji z przełożonymi, ponieważ niezgłoszone wyjazdy mogą ograniczyć możliwość uzyskania pełnego wsparcia organizacyjnego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Dominikana zainwestuje 700 milionów dolarów w rozwój lotnisk
Nowe Trendy
Dominikana zainwestuje 700 milionów dolarów w rozwój lotnisk
Ireneusz Raś wystąpił podczas Spoktania Liderów Turystyki, organizowanego przez redakcję "Rzeczpospo
Nowe Trendy
Raś do branży turystycznej: Zademonstrujmy politykom jedność. Oni się liczą z siłą
Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów
Nowe Trendy
Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”
Nowe Trendy
Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama