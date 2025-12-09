ISOS: Napięcia polityczne i cyberprzestępczość zagrożeniami dla podróży biznesowych

Eksperci ostrzegają, że firmy nie nadążają za tempem pojawiania się nowych zagrożeń, a niepewność stała się dziś stałym elementem środowiska biznesowego - pisze portal BTN Europe.

Autorzy dokumentu podkreślają, że w świecie, w którym „zmienność nie jest już wyjątkiem, lecz normalnym stanem rzeczy”, organizacje okazują się coraz mniej przygotowane na gwałtowne i równoczesne kryzysy, w tym te, wynikające z czynników klimatycznych.

Firmy nie nadążają za nowymi zagrożeniami

Badanie do raportu przeprowadzono wśród 860 specjalistów ds. zdrowia, bezpieczeństwa i ryzyka z 94 krajów. Aż 57 procent z nich przyznało, że nowe typy zagrożeń pojawiają się szybciej, niż ich organizacje są w stanie na nie reagować.

- Ryzyka przenikają się, zakłócają funkcjonowanie i eskalują szybciej, niż są w stanie to wytrzymać tradycyjne cykle planowania – podkreśla w raporcie Arnaud Vaissié, przewodniczący i dyrektor generalny ISOS.