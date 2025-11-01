Reklama

Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego

Niektóre dane części klientów biura podróży Itaka wyciekły w wyniku ataku hakera lub grupy hakerów poza system firmy. Touroperator zaleca zmianę hasła i ostrożność. Zgłosił sprawę służbom nadzorującym bezpieczeństwo cyfrowe, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych i prokuraturze.

Publikacja: 01.11.2025 12:41

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Jak informuje największe polskie biuro podróży, Itaka, w czwartek wykryło ono włamanie do bazy danych klientów zarejestrowanych w Strefie Klienta. Według touroperatora chodzi o 10 tysięcy osób, a dane, które wykradziono to imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jak podaje Itaka, "na podstawie tych danych nie ma możliwości bezpośredniego zalogowania się do Strefy Klienta ani do innych systemów". Prosi jednak o czujność i o zmianę haseł dostępu, ponieważ "osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać pozyskane informacje".

Jednocześnie informuje, że zawiadomiło CSIRT [Computer Security Incident Response Team] NASK [Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowe], prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prokuraturę

Itaka to największe polskie biuro podróży, w zeszłym roku obsłużyło 1,15 miliona klientów w Polsce, a cały Itaka Holdings (holding Itaki ma też biura podróży, hotele i spółki za granicą) – 1,69 miliona. Tegoroczne dane nie są jeszcze znane, ale touroperator zapowiada, że chciałby w przyszłym roku obsłużyć 2 miliony turystów. Aplikację Itaki pobrało około 4 milionów ludzi. 

Publikujemy w całości komunikat Itaki na temat ostatniego zdarzenia. 

"Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa danych w Strefie Klienta

31-10-2025

Szanowni Państwo,

informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba / grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podkreślamy, że osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont ⁠–⁠ te dane są bezpieczne.

Zapewniamy, że bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zamknęliśmy dostęp do Strefy Klienta i obecnie prowadzimy intensywne działania mające na celu wyjaśnienie szczegółów incydentu, wyeliminowanie źródła problemu i zminimalizowanie skutków ataku.

O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury.

Co się wydarzyło?

  1. W czwartek 30 października zostało wykryte naruszenie polegające na nieuprawnionym dostępie do danych osobowych klientów Nowa Itaka spółka z o.o., którzy posiadają konto użytkownika w Strefie Klienta.
  2. Przedmiotem ataku był system informatyczny. Osoba, która przeprowadziła atak, uzyskała nieautoryzowany dostęp do części danych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta.
Do jakich danych uzyskano dostęp w wyniku ataku?

  1. Wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się: adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów oraz hashe haseł powiązane z zarejestrowanymi kontami użytkowników. Co ważne, na podstawie tych danych nie ma możliwości bezpośredniego zalogowania się do Strefy Klienta ani do innych systemów.
  2. Obecnie wiemy, że dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa.
  3. Podkreślamy, że osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) ⁠–⁠ te dane są bezpieczne.

Jakie kroki podjęliśmy?

  1. Natychmiast po uzyskaniu informacji o wystąpieniu ryzyka uzyskania dostępu do danych przez osobę nieuprawnioną, nasz zespół ekspertów podjął działania mające na celu zabezpieczenie danych Klientów Nowa Itaka spółka z o.o. i ograniczenie skutków naruszenia.
  2. Przeprowadziliśmy szczegółowy skan bezpieczeństwa systemów i oprogramowania w celu identyfikacji przyczyn naruszenia oraz wzmocnienie środków ochronnych.
  3. Aby zapobiec dalszym zagrożeniom zamknęliśmy dostęp do Strefy Klienta i monitorujemy w sposób ciągły nasze systemy w celu wykrycia potencjalnych ryzyk i innej aktywności ze strony hakerów.
  4. Incydent został zgłoszony do odpowiednich organów.

Jakie mogą być konsekwencje ataku?

  1. Osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać pozyskane informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), aby uzyskać dostęp do Państwa kont prowadzonych w innych serwisach i aplikacjach.
  2. Mogą otrzymywać Państwo niezamówione informacje handlowe (niechciane połączenia telefoniczne, spam otrzymywany na adres e-mail).
  3. Osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać Państwa adres e-mail i numer telefonu do prób wyłudzenia danych osobowych (podszywając się pod zaufane instytucje czy pracowników spółki Nowa Itaka spółka z o.o.).

Co zalecamy, aby chronić swoją prywatność?

  1. Zmienić hasło wykorzystywane dotychczas do logowania do Strefy Klienta.
  2. Jeśli wykorzystują Państwo to samo hasło w innych miejscach (np. sklepy internetowe, portale społecznościowe, poczta), zalecamy zmianę hasła.
  3. Zachować szczególną ostrożność w przypadku połączeń telefonicznych z nieznanych numerów - zalecamy weryfikację danych rozmówcy zanim potwierdzą lub przekażą Państwo swoje dane.
  4. Zachować wzmożoną czujność wobec prób wyłudzania informacji, które mogą wykorzystywać nazwę Nowa Itaka spółka z o.o. (np. pod pretekstem aktualizacji danych logowania).
  5. Zachować ostrożność w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z nieznanych źródeł ⁠–⁠ szczególnie w przypadku wiadomości zawierających podejrzane linki lub prośby o zalogowanie na konto, podanie dodatkowych danych.

Co mogę jeszcze zrobić?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące incydentu, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem cok@itaka.pl. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zminimalizować skutki incydentu".

Źródło: rp.pl

IT Bezpieczeństwo IT Firmy Nowa Itaka Turystyka biuro podróży Hakerzy atak hakerski

