Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego

Jak informuje największe polskie biuro podróży, Itaka, w czwartek wykryło ono włamanie do bazy danych klientów zarejestrowanych w Strefie Klienta. Według touroperatora chodzi o 10 tysięcy osób, a dane, które wykradziono to imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jak podaje Itaka, "na podstawie tych danych nie ma możliwości bezpośredniego zalogowania się do Strefy Klienta ani do innych systemów". Prosi jednak o czujność i o zmianę haseł dostępu, ponieważ "osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać pozyskane informacje".

Jednocześnie informuje, że zawiadomiło CSIRT [Computer Security Incident Response Team] NASK [Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowe], prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prokuraturę.

Itaka to największe polskie biuro podróży, w zeszłym roku obsłużyło 1,15 miliona klientów w Polsce, a cały Itaka Holdings (holding Itaki ma też biura podróży, hotele i spółki za granicą) – 1,69 miliona. Tegoroczne dane nie są jeszcze znane, ale touroperator zapowiada, że chciałby w przyszłym roku obsłużyć 2 miliony turystów. Aplikację Itaki pobrało około 4 milionów ludzi.

Publikujemy w całości komunikat Itaki na temat ostatniego zdarzenia.