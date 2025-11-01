Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego

Aktualizacja: 01.11.2025 14:29 Publikacja: 01.11.2025 12:41
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak informuje największe polskie biuro podróży, Itaka, w czwartek wykryło ono włamanie do bazy danych klientów zarejestrowanych w Strefie Klienta. Według touroperatora chodzi o 10 tysięcy osób, a dane, które wykradziono to imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jak podaje Itaka, "na podstawie tych danych nie ma możliwości bezpośredniego zalogowania się do Strefy Klienta ani do innych systemów". Prosi jednak o czujność i o zmianę haseł dostępu, ponieważ "osoby nieuprawnione mogą próbować wykorzystać pozyskane informacje".
Jednocześnie informuje, że zawiadomiło CSIRT [Computer Security Incident Response Team] NASK [Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowe], prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prokuraturę.
Itaka to największe polskie biuro podróży, w zeszłym roku obsłużyło 1,15 miliona klientów w Polsce, a cały Itaka Holdings (holding Itaki ma też biura podróży, hotele i spółki za granicą) – 1,69 miliona. Tegoroczne dane nie są jeszcze znane, ale touroperator zapowiada, że chciałby w przyszłym roku obsłużyć 2 miliony turystów. Aplikację Itaki pobrało około 4 milionów ludzi.
Publikujemy w całości komunikat Itaki na temat ostatniego zdarzenia.
31-10-2025
Szanowni Państwo,
informujemy, że Nowa Itaka spółka z o.o. padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba / grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podkreślamy, że osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont – te dane są bezpieczne.
Zapewniamy, że bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zamknęliśmy dostęp do Strefy Klienta i obecnie prowadzimy intensywne działania mające na celu wyjaśnienie szczegółów incydentu, wyeliminowanie źródła problemu i zminimalizowanie skutków ataku.
O zaistniałej sytuacji zostało zawiadomione CSIRT NASK, przygotowujemy także zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące incydentu, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem cok@itaka.pl. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zminimalizować skutki incydentu".
Źródło: rp.pl
