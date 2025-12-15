Reklama

Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii

Grupa TUI zakończyła rok finansowy 2025 z rekordowym wynikiem operacyjnym. „Rosnący popyt na podróże i zmniejszenie zadłużenia dają podstawy do snucia ambitnych planów rozwoju” – przekonuje touroperator w komunikacie.

Foto: PAP/DPA, Clara Margais

Marzena Buczkowska-German

W roku finansowym 2025, liczonym od września 2024 roku do października 2025 roku, z usług koncernu TUI skorzystało 34,7 miliona klientów – o 5 procent więcej niż rok wcześniej. Przełożyło się to na wzrost przychodów o 4,4 procent, do 24,2 miliarda euro.

Koncern podkreśla, że w minionym roku obrotowym osiągnął rekordowy wynik operacyjny: skorygowany EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek i podatków) wzrósł o 12,6 procent, do 1,46 miliarda euro, przekraczając podwyższoną już w lecie prognozę.

– Osiągnęliśmy najlepszy rezultat w historii TUI. Wyróżnia nas unikatowy ekosystem oparty na silnych markach własnych i rosnącym światowym zasięgu sprzedaży. Jednocześnie inwestujemy w technologie, w tym w sztuczną inteligencję, która otwiera nowe możliwości przed klientami i agentami turystycznymi – przekonuje cytowany w komunikacie swojej firmy prezes Grupy TUI Sebastian Ebel.

Rekordowe wyniki „holiday experiences”

Głównym motorem wzrostu był w ostatnim roku segment „holiday experiences”, obejmujący hotele i resorty, rejsy wycieczkowe i usługi spod znaku TUI Musement. Skorygowany EBIT sięgnął tu 1,31 miliarda euro (wzrost z 1,09 miliarda euro).

Dział „hotele i resorty” odnotował kolejny rok dynamicznego wzrostu, zwiększając wynik do 759 milionów euro. Rekordowej rentowności służyły duże obłożenie i wyższe stawki za pokoje.

Morskie rejsy wycieczkowe (Hapag-Lloyd Cruises, TUI Cruises, Marella Cruises) również zanotowały historyczne wyniki. EBIT wzrósł w tym segmencie do 482 milionów euro. Średnie obłożenie statków utrzymało się na poziomie 99 procent, a średnia stawka dzienna wzrosła do 235 euro. W marcu flota TUI powiększyła się o nowy statek – „Mein Schiff Relax”, który zabiera prawie 4 tysiące pasażerów i 1,5 tysiąca członków załogi.

Z kolei dział zwany TUI Musement sprzedał 10,6 miliona wycieczek fakultatywnych i biletów do atrakcji i zapewnił przejazd 30,9 miliona klientów na i z lotnisk, zwiększając EBIT do 71 milionów euro.

Rynki rynkom nierówne

Segment tytułowany w Grupie TUI „markets + airline”, obejmujący usługi touroperatorów z rynków krajów Europy północnej, centralnej i zachodniej, oraz linie lotnicze TUI, też zanotował wzrost przychodów, ale w tym wypadku EBIT spadł z 304 milionów euro rok wcześniej do 217 milionów euro. „Przyczyną były inwestycje w globalną platformę marketplace, rozwój IT i poszerzanie kanałów sprzedaży”  – czytamy wyjaśnienie w komunikacie.

Sprzedaż coraz popularniejszych wśród klientów pakietów dynamicznych wzrosła o 11 procent i wyniosła już 3,3 miliona.

Jeśli chodzi o podział na regiony, to EBIT wyniósł: w regionie północnym (Wielka Brytania, Irlandia, kraje nordyckie) 140 miliony euro, w centralnym (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, Czechy) 98 milionów euro, a w zachodnim (Holandia, Belgia, Francja) -21 milionów euro.

Solidne finanse, niższy dług i nowa polityka dywidendowa

Jak podkreśla dyrektor finansowy Grupy TUI Mathias Kiep, udało się poprawić stabilność finansową firmy – zadłużenie netto obniżono o niemal 20 procent, do 1,3 miliarda euro, dzięki czemu wskaźnik zadłużenia spadł z 0,8x do 0,6x, a agencje ratingowe podniosły oceny TUI.

Mocny start sezonu zimowego i pozytywne sygnały na lato

Jednocześnie biuro podróży informuje, że przybywa klientów robiących rezerwacje na zimę 2025/2026 – jest ich o 1 procent więcej niż wcześniej. A co ze sprzedażą wyjazdów letnich? „Pierwsze dane dotyczące sezonu letniego 2026 również wskazują na wzrost” – podaje organizator, bez wchodzenia w szczegóły.

I dodaje optymistycznie: „Jednocześnie rynek potwierdza, że wycieczki pakietowe pozostają najbezpieczniejszą i najbardziej kompleksową formą podróżowania, a rozwój dynamicznych pakietów przyciąga nowych klientów”.

Co w kolejnych latach?

TUI przyspiesza rozszerzanie sieci hoteli. Obecnie firma dysponuje 463 obiektami, ale przygotowuje kolejne 70. W lecie do floty statków wycieczkowych dołączy kolejna jednostka o nazwie „Mein Schiff Flow”.

Na tej podstawie grupa prognozuje na rok finansowy 2026 wzrost przychodów o 2–4 procent i wzrost zysku w postaci skorygowanego EBIT-u o 7–10 procent.

W dłuższym czasie TUI podtrzymuje chęć zrealizowania celów w postaci średniego wzrostu EBIT na poziomie 7–10 procent i zmniejszenia wskaźnika zadłużenia netto poniżej 0,5x.

