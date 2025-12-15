Koncern TUI: W tym roku mieliśmy 34,7 miliona klientów. Najlepszy wynik w historii

W roku finansowym 2025, liczonym od września 2024 roku do października 2025 roku, z usług koncernu TUI skorzystało 34,7 miliona klientów – o 5 procent więcej niż rok wcześniej. Przełożyło się to na wzrost przychodów o 4,4 procent, do 24,2 miliarda euro.

Koncern podkreśla, że w minionym roku obrotowym osiągnął rekordowy wynik operacyjny: skorygowany EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek i podatków) wzrósł o 12,6 procent, do 1,46 miliarda euro, przekraczając podwyższoną już w lecie prognozę.

– Osiągnęliśmy najlepszy rezultat w historii TUI. Wyróżnia nas unikatowy ekosystem oparty na silnych markach własnych i rosnącym światowym zasięgu sprzedaży. Jednocześnie inwestujemy w technologie, w tym w sztuczną inteligencję, która otwiera nowe możliwości przed klientami i agentami turystycznymi – przekonuje cytowany w komunikacie swojej firmy prezes Grupy TUI Sebastian Ebel.

Rekordowe wyniki „holiday experiences”

Głównym motorem wzrostu był w ostatnim roku segment „holiday experiences”, obejmujący hotele i resorty, rejsy wycieczkowe i usługi spod znaku TUI Musement. Skorygowany EBIT sięgnął tu 1,31 miliarda euro (wzrost z 1,09 miliarda euro).