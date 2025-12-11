TUI Poland z umową na czartery za prawie miliard złotych. „Nawet trzy loty dziennie”

Jak pisze w komunikacie linia lotnicza, całkowita szacowana wartość programu handlowego wynosi około 266,7 miliona dolarów (około 963,6 miliona złotych) i jest wyższa o 16 procent od poprzedniej, jeszcze obowiązującej, umowy obu stron (932,9 miliona złotych) na sezon lato 2025 i zima 2025/2026.

Przewoźnik podpisał też umowę z TUI Germany o wartości 30,3 miliona euro (128,1 miliona złotych).

Enter Air: Z TUI latamy nawet dwa, trzy razy dziennie

Umowa z TUI Poland została zawarta na czas określony od 1 maja 2026 do 30 kwietnia 2027 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air usług lotniczego przewozu osób i bagażu. Szacunkowa wartość obecnej umowy pomiędzy Enter Air i TUI Poland dotyczącej współpracy 230 miliona dolarów (932,9 miliona złotych) – czytamy w komunikacie.

– Nowy kontrakt z TUI, w którym zwiększyliśmy naszą współpracę to kolejna podpisana w tym roku umowa z dwucyfrową dynamiką wzrostu wartości programu handlowego – mówi członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski. – Rozwijamy nasze operacje na dotychczas eksploatowanych kierunkach latem i zimą, a dzięki temu systematycznie wzmacniamy naszą pozycję na wielu atrakcyjnych rynkach, pozyskując nowe sloty. Podobnie jak w wypadku poprzednich sezonów naszej współpracy planujemy bardzo atrakcyjne loty szczególnie do licznych destynacji nad Morzem Śródziemnym i na Wyspach Kanaryjskich. W okresie zimowym będziemy też mocno widoczni na Sri Lance, Kenii i w portach lotniczych arabskich.