TUI przyspiesza ekspansję w Azji. Nowe hotele w Chinach, Japonii i Wietnamie

Biuro podróży TUI intensyfikuje rozwój na azjatyckim rynku turystycznym. Stawia na dynamiczną rozbudowę sieci hoteli. W planach ma 29 projektów i wzmocnienie pozycji w jednym z najszybciej na świecie rosnących pod względem turystyki regionie.

Publikacja: 09.12.2025 00:51

Gruopa TUI dysponuje 450 hotelami na świecie

Foto: PAP/DPA, Julian Stratenschulte

Marzena Buczkowska-German

Najnowsze jego ogłoszenia obejmują budowę pierwszego w Chinach resortu klubowego Robinson i podpisanie umowy na kolejny hotel TUI Blue. Firma przygotowuje się także do wejścia na nowe rynki – pierwszego hotelu marki TUI Blue w Japonii i pierwszego TUI Suneo w Wietnamie.

Obecnie segment hotelowy koncernu, TUI Hotels & Resorts, obejmuje 24 hotele w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, a z nowo podpisanymi projektami liczba planowanych otwarć wzrośnie w nadchodzących latach o kolejne 29 obiektów.

– TUI rozwija się w Azji. Mając ponad 450 hoteli na całym świecie, należymy do czołowych międzynarodowych grup w segmencie hoteli wypoczynkowych – podkreśla prezes TUI Group Sebastian Ebel, cytowany w komunikacie swojej firmy. – Działalność Hotels & Resorts, obejmująca takie marki jak RIU, Robinson i TUI Blue, jest silnie umiędzynarodowiona, szybko rośnie i jest rentowna. Ekspansja w Azji pozwala nam docierać do nowych grup klientów, pozyskiwać dodatkowych gości i uniezależniać się od rynków europejskich, gdzie ostatnio tempo wzrostu wyraźnie spowolniło.

Jak dodaje, hotele w Chinach i innych krajach azjatyckich tworzy z myślą o gościach z Azji, Europy i całego świata, co zapewnia duże obłożenie przez cały rok i wzmacnia rentowność tego biznesu. –Chiny i inne kraje regionu to dziś jedne z najważniejszych rynków wzrostu dla globalnej branży hotelowej. Budowa pierwszego klubu Robinsona i rozbudowa portfolio TUI Blue, a także projekty w Japonii i Wietnamie, są wyraźnym sygnałem naszego długoterminowego zaangażowania w tym regionie – podkreśla.

TUI buduje w Chinach hotele dla wszystkich

Marka premium club – Robinson – otworzy w Chinach pierwszy klubowy resort w Meifan, położonym w sercu strefy zielonego rozwoju w delcie rzeki Jangcy, stanowiącej kluczowy projekt państwowy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obiekt powstanie jako nowa inwestycja na powierzchni 160 tys. m² i będzie częścią zintegrowanej dzielnicy sportów wodnych i rekreacji. Resort będzie przeznaczony zarówno dla rodzin, jak i par, oferując koncepcję „for all”. Otwarcie zaplanowano na styczeń 2029 roku.

– Wprowadzając pierwszego Robinsona do regionu delty Jangcy, przenosimy nasz premium club concept do miejsca, które symbolizuje zrównoważony rozwój i turystykę. W Chinach rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości wakacje klubowe z szeroką ofertą sportową. Nasz resort będzie dostosowany do oczekiwań międzynarodowych gości – zapewnia w komunikacie jeden z prezesów TUI Hotels & Resorts, Bernd Mäser.

Projekt w delcie Jangcy powstaje zgodnie z zasadami ESG (ang. Environmental, Social and Governance, które po polsku oznacza dbanie o środowisko naturalne, lokalną społeczność i właściwe zarządzanie), z użyciem nowoczesnych technologii do wody i odnawialnych źródeł energii. TUI pozostaje jedyną zagraniczną firmą turystyczną będącą członkiem Sojuszu Deweloperów Zielonej Strefy Pokazowej Delty Rzeki Jangcy.

Kolejne hotele TUI w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej

Równolegle marka lifestyle’owa TUI Blue rozwija się w Chinach i w Japonii. TUI Blue Anji uzupełni ofertę na rynku chińskim, gdzie sieć ma już sześć hoteli. Obiekt na południowo-wschodnim wybrzeżu Państwa Środka ma przyciągnie gości poszukujących autentycznych doznań, lokalnej kuchni i nowoczesnego wzornictwa.

– W Azji dynamicznie rośnie zainteresowanie prawdziwymi doświadczeniami hotelowymi. Z naszym pierwszym hotelem TUI Blue w Japonii wychodzimy naprzeciw temu trendowi, otwierając obiekt w popularnym regionie narciarskim, a w Wietnamie, poprzez debiut TUI Suneo, tworzymy atrakcyjną ofertę dla gości międzynarodowych, poszukujących korzystnych cenowo wakacji – wyjaśnia drugi prezes TUI Hotels & Resorts Artur Gerber.

Otwarcie trzech nowych obiektów – TUI Blue w Chinach i Japonii i TUI Suneo w Wietnamie – touroperator planuje na rok 2026.

