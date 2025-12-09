TUI przyspiesza ekspansję w Azji. Nowe hotele w Chinach, Japonii i Wietnamie

Aktualizacja: 09.12.2025 21:20 Publikacja: 09.12.2025 00:51
Gruopa TUI dysponuje 450 hotelami na świecie
Foto: PAP/DPA, Julian Stratenschulte
Najnowsze jego ogłoszenia obejmują budowę pierwszego w Chinach resortu klubowego Robinson i podpisanie umowy na kolejny hotel TUI Blue. Firma przygotowuje się także do wejścia na nowe rynki – pierwszego hotelu marki TUI Blue w Japonii i pierwszego TUI Suneo w Wietnamie.
Obecnie segment hotelowy koncernu, TUI Hotels & Resorts, obejmuje 24 hotele w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, a z nowo podpisanymi projektami liczba planowanych otwarć wzrośnie w nadchodzących latach o kolejne 29 obiektów.
Czytaj więcej
Niemiecki rynek turystyczny zamknął sezon letni 2025 i rok turystyczny 2024/2025 sześcioprocentow...
– TUI rozwija się w Azji. Mając ponad 450 hoteli na całym świecie, należymy do czołowych międzynarodowych grup w segmencie hoteli wypoczynkowych – podkreśla prezes TUI Group Sebastian Ebel, cytowany w komunikacie swojej firmy. – Działalność Hotels & Resorts, obejmująca takie marki jak RIU, Robinson i TUI Blue, jest silnie umiędzynarodowiona, szybko rośnie i jest rentowna. Ekspansja w Azji pozwala nam docierać do nowych grup klientów, pozyskiwać dodatkowych gości i uniezależniać się od rynków europejskich, gdzie ostatnio tempo wzrostu wyraźnie spowolniło.
Jak dodaje, hotele w Chinach i innych krajach azjatyckich tworzy z myślą o gościach z Azji, Europy i całego świata, co zapewnia duże obłożenie przez cały rok i wzmacnia rentowność tego biznesu. –Chiny i inne kraje regionu to dziś jedne z najważniejszych rynków wzrostu dla globalnej branży hotelowej. Budowa pierwszego klubu Robinsona i rozbudowa portfolio TUI Blue, a także projekty w Japonii i Wietnamie, są wyraźnym sygnałem naszego długoterminowego zaangażowania w tym regionie – podkreśla.
Marka premium club – Robinson – otworzy w Chinach pierwszy klubowy resort w Meifan, położonym w sercu strefy zielonego rozwoju w delcie rzeki Jangcy, stanowiącej kluczowy projekt państwowy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obiekt powstanie jako nowa inwestycja na powierzchni 160 tys. m² i będzie częścią zintegrowanej dzielnicy sportów wodnych i rekreacji. Resort będzie przeznaczony zarówno dla rodzin, jak i par, oferując koncepcję „for all”. Otwarcie zaplanowano na styczeń 2029 roku.
– Wprowadzając pierwszego Robinsona do regionu delty Jangcy, przenosimy nasz premium club concept do miejsca, które symbolizuje zrównoważony rozwój i turystykę. W Chinach rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości wakacje klubowe z szeroką ofertą sportową. Nasz resort będzie dostosowany do oczekiwań międzynarodowych gości – zapewnia w komunikacie jeden z prezesów TUI Hotels & Resorts, Bernd Mäser.
Projekt w delcie Jangcy powstaje zgodnie z zasadami ESG (ang. Environmental, Social and Governance, które po polsku oznacza dbanie o środowisko naturalne, lokalną społeczność i właściwe zarządzanie), z użyciem nowoczesnych technologii do wody i odnawialnych źródeł energii. TUI pozostaje jedyną zagraniczną firmą turystyczną będącą członkiem Sojuszu Deweloperów Zielonej Strefy Pokazowej Delty Rzeki Jangcy.
Czytaj więcej
Koncern TUI inwestuje w Azji - uruchamia hotele sieci TUI Blue w Chinach i Malezji, a kilka miesi...
Równolegle marka lifestyle’owa TUI Blue rozwija się w Chinach i w Japonii. TUI Blue Anji uzupełni ofertę na rynku chińskim, gdzie sieć ma już sześć hoteli. Obiekt na południowo-wschodnim wybrzeżu Państwa Środka ma przyciągnie gości poszukujących autentycznych doznań, lokalnej kuchni i nowoczesnego wzornictwa.
– W Azji dynamicznie rośnie zainteresowanie prawdziwymi doświadczeniami hotelowymi. Z naszym pierwszym hotelem TUI Blue w Japonii wychodzimy naprzeciw temu trendowi, otwierając obiekt w popularnym regionie narciarskim, a w Wietnamie, poprzez debiut TUI Suneo, tworzymy atrakcyjną ofertę dla gości międzynarodowych, poszukujących korzystnych cenowo wakacji – wyjaśnia drugi prezes TUI Hotels & Resorts Artur Gerber.
Otwarcie trzech nowych obiektów – TUI Blue w Chinach i Japonii i TUI Suneo w Wietnamie – touroperator planuje na rok 2026.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
To wygląda jakby Grecja i Turcja się umówiły – te dwa najpopularniejsze kierunki wyjazdów z biurami podróży tani...
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące nowelizacji dyrektywy o i...
Niemiecki rynek turystyczny zamknął sezon letni 2025 i rok turystyczny 2024/2025 sześcioprocentowym wzrostem obr...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Dobiegły końca prace nad nowym kształtem dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystyczn...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas