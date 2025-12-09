TUI przyspiesza ekspansję w Azji. Nowe hotele w Chinach, Japonii i Wietnamie

Najnowsze jego ogłoszenia obejmują budowę pierwszego w Chinach resortu klubowego Robinson i podpisanie umowy na kolejny hotel TUI Blue. Firma przygotowuje się także do wejścia na nowe rynki – pierwszego hotelu marki TUI Blue w Japonii i pierwszego TUI Suneo w Wietnamie.

Reklama Reklama

Obecnie segment hotelowy koncernu, TUI Hotels & Resorts, obejmuje 24 hotele w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, a z nowo podpisanymi projektami liczba planowanych otwarć wzrośnie w nadchodzących latach o kolejne 29 obiektów.

– TUI rozwija się w Azji. Mając ponad 450 hoteli na całym świecie, należymy do czołowych międzynarodowych grup w segmencie hoteli wypoczynkowych – podkreśla prezes TUI Group Sebastian Ebel, cytowany w komunikacie swojej firmy. – Działalność Hotels & Resorts, obejmująca takie marki jak RIU, Robinson i TUI Blue, jest silnie umiędzynarodowiona, szybko rośnie i jest rentowna. Ekspansja w Azji pozwala nam docierać do nowych grup klientów, pozyskiwać dodatkowych gości i uniezależniać się od rynków europejskich, gdzie ostatnio tempo wzrostu wyraźnie spowolniło.

Jak dodaje, hotele w Chinach i innych krajach azjatyckich tworzy z myślą o gościach z Azji, Europy i całego świata, co zapewnia duże obłożenie przez cały rok i wzmacnia rentowność tego biznesu. –Chiny i inne kraje regionu to dziś jedne z najważniejszych rynków wzrostu dla globalnej branży hotelowej. Budowa pierwszego klubu Robinsona i rozbudowa portfolio TUI Blue, a także projekty w Japonii i Wietnamie, są wyraźnym sygnałem naszego długoterminowego zaangażowania w tym regionie – podkreśla.