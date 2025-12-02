Reklama

Rekordowy rok niemieckich touroperatorów napędzany cenami, nie klientami

Niemiecki rynek turystyczny zamknął sezon letni 2025 i rok turystyczny 2024/2025 sześcioprocentowym wzrostem obrotów, choć liczba klientów pozostała na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Z kolei sezon zimowy daje touroperatorom powody do ostrożnego optymizmu.

Publikacja: 02.12.2025 20:20

Foto: EPA, Made Nagi

Marzena Buczkowska-German

Z końcem października kończą się w turystyce niemieckiej rozliczenia sezonu letniego i całego roku turystycznego 2024/2025.

Oba okresy zamknęły się wzrostem obrotów o 6 procent rok do roku – wynika z analizy firmy konsultingowej Travel+Data Analitics. Kluczowy wpływ miał na to silny popyt last minute w ostatnich tygodniach sezonu.

Jednocześnie całkowita liczba klientów pozostała na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, a wzrost zanotowała jedynie sama letnia część sezonu 2025, kiedy liczba podróżnych zwiększyła się symbolicznie o 1 procent.

Zima i kolejne lato ruszyły z kopyta

Sezon zimowy 2025/26 rozpoczyna się solidnym zapasem rezerwacji. Na jego początku wartość sprzedanych wyjazdów jest już o 8 procent wyższa niż rok wcześniej.

Podobnie obiecująco wygląda popyt na lato 2026 – napływ rezerwacji we wczesnym terminie sugeruje, że klienci chętnie planują podróże z wyprzedzeniem, mimo utrzymującej się zwyżki cen.

Rekordowe 16 miliardów euro na letnie wyjazdy – wzrost napędzają ceny, nie liczba podróżnych

Tego lata Niemcy przeznaczyli na swoje wakacje – rezerwowane jako pakiety lub w modelu modularnym – około 16 miliardów euro. To kolejny rekordowy wynik w obrotach niemieckiego rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Znacznie skromniej wyglądają dane dotyczące liczby podróżnych: tegoroczny sezon letni przyniósł tylko 1-procentowy wzrost wobec ubiegłego roku.

W porównaniu z latem 2019 roku, czyli czasem sprzed pandemii i późniejszych turbulencji gospodarczych, wciąż brakuje około 8 procent klientów. Oznacza to, że wzrost finansowy wynika głównie z wyższych cen i rosnących wydatków, na które nie każde gospodarstwo domowe może sobie dziś pozwolić.

Internet umacnia się jako dominująca forma sprzedaży

Struktura rezerwacji potwierdza silny trend cyfryzacji – już 47 procent niemieckich klientów zarezerwowało letni wyjazd przez internet, korzystając z portali touroperatorów i OTA. Oznacza to, że niemal co drugi turysta wybiera tę formę zakupu wakacji jako główną. Biorąc pod uwagę same obroty, sprzedaż online miała w nich 43 procent udziału, w wypadku ofert na lato było to o 15 procent więcej rok do roku.

Stacjonarne biura podróży utrzymały sprzedaż z poprzedniego lata, a razem z wynikami zimy 2024/2025 zanotowały w skali całego roku turystycznego wzrost o 2 procent. Mimo nieustannego przesuwania się sprzedaży do internetu, tradycyjny kanał (agenci turystyczni) utrzymuje stabilną pozycję dzięki obsłudze bardziej złożonych i droższych podróży.

Zima 2025/26 zaczyna z impetem – więcej klientów i większe obroty

Nowy sezon zimowy – od listopada 2025 do kwietnia 2026 – prezentuje się wyjątkowo dobrze. Obroty na początku sezonu są o 8 procent wyższe niż rok wcześniej, a liczba zarezerwowanych wyjazdów rośnie o 6 procent. Na te wyniki wpływa umiarkowany wzrost cen i utrzymujący się silny popyt wśród klientów rezerwujących z większym wyprzedzeniem.

Preferencje zimowych turystów są znacznie bardziej zróżnicowane niż latem. Cztery segmenty – dalekie podróże, zachodnia część basenu Morza Śródziemnego z faworytem w postaci Wysp Kanaryjskich, rejsy i kierunki wschodniej części basenu Morza Śródziemnego – mają mniej więcej podobny udział w przychodach. Każdy z pierwszych trzech segmentów zapewnia około jednej czwartej dotychczasowych wpływów na zimę. Wschodnia część regionu śródziemnomorskiego ma udział rzędu 20 procent, ale rośnie najszybciej – o 14 procent rok do roku.

Na szczególną uwagę zasługuje Egipt, który już na starcie zimy odnotowuje imponujący wzrost obrotów o 20 procent w porównaniu z ubiegłym sezonem. To potwierdza, że pozostaje on jednym z ulubionych kierunków wyjazdów klientów niemieckich biur podróży.

Jesienne rezerwacje – październik w cieniu zimy i lata 2026

Październik tradycyjnie jest kluczowym miesiącem dla pierwszej fali zimowych rezerwacji – w tym roku na wyjazdy zimowe przypadło aż 40 procent wszystkich obrotów miesięcznych.

Jeszcze wyraźniejszy jest jednak udział wczesnych rezerwacji na lato 2026. Letnie wyjazdy na przyszły rok odpowiadały już za 46 procent wszystkich październikowych obrotów, co oznacza, że niemal połowa przychodów z tego miesiąca została wygenerowana przez klientów planujących wakacje z dużym wyprzedzeniem.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy biuro podróży
