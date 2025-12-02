Rekordowy rok niemieckich touroperatorów napędzany cenami, nie klientami

Z końcem października kończą się w turystyce niemieckiej rozliczenia sezonu letniego i całego roku turystycznego 2024/2025.

Oba okresy zamknęły się wzrostem obrotów o 6 procent rok do roku – wynika z analizy firmy konsultingowej Travel+Data Analitics. Kluczowy wpływ miał na to silny popyt last minute w ostatnich tygodniach sezonu.

Jednocześnie całkowita liczba klientów pozostała na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, a wzrost zanotowała jedynie sama letnia część sezonu 2025, kiedy liczba podróżnych zwiększyła się symbolicznie o 1 procent.

Zima i kolejne lato ruszyły z kopyta

Sezon zimowy 2025/26 rozpoczyna się solidnym zapasem rezerwacji. Na jego początku wartość sprzedanych wyjazdów jest już o 8 procent wyższa niż rok wcześniej.

Podobnie obiecująco wygląda popyt na lato 2026 – napływ rezerwacji we wczesnym terminie sugeruje, że klienci chętnie planują podróże z wyprzedzeniem, mimo utrzymującej się zwyżki cen.