Exim tours świętował najlepszy rok w historii. Ponad miliard złotych obrotów

Biuro podróży z Grupy Dertour Exim tours obsłuży w tym roku ponad 320 tysięcy klientów, o 12 procent więcej niż rok wcześniej, i uzyska przychody wielkości 1,1 miliarda, co oznacza wzrost rok do roku o 14 procent.

Jak mówi prezes Eximu Marcin Małysz, najlepiej sprzedającym się kierunkiem tego organizatora wyjazdów były w tym roku Hiszpania, Egipt i Tunezja. A jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, to najlepiej wypadł Cypr z wynikiem o 21 procent wyższym niż rok wcześniej, i kierunki egzotyczne liczone razem, które też zyskały 21 procent klientów. Wyraźnie też rosło zainteresowanie klientów Albanią, Maltą i Włochami.

Biuro, które jako jedno z pierwszych w Polsce postawiło na pakietowanie dynamiczne, dzisiaj stara się utrzymać równowagę między dwoma głównymi formami wyjazdów - tych organizowanych z wykorzystaniem lotów czarterowych i tych pakietowanych dynamicznie.

To nie koniec wzrostu biura podróży Exim Tours

Co przyniesie nowy rok? - Liczymy na wzrost sprzedaży o około 10 procent, ale za wcześnie precyzować te oczekiwania, ponieważ trudno przewidzieć, jak się ułoży sprzedaż pakietów dynamicznych, nad którymi mamy najmniejszą kontrolę. Tak naprawdę będziemy mogli więcej powiedzieć wiosną przyszłego roku, w marcu, kiedy lepiej poznamy wyniki wczesnej sprzedaży wakacji. Na razie jesteśmy optymistami, ponieważ jest ona wyższa od zeszłorocznej o 18 procent - mówi Małysz.