Exim tours świętował najlepszy rok w historii. Ponad miliard złotych obrotów

Biuro podróży Exim tours uzyskało w tym roku znaczący wynik. Liczba jego klientów przekroczyła pierwszy raz 300 tysięcy, a przychody ponad miliard złotych. Sukces touroperator świętował ze swoimi sprzedawcami podczas dorocznej gali.

Publikacja: 26.11.2025 23:52

Udany rok świętowali wspólnie pracownicy biura podróży i jego agenci. Na zdjęciu prezes Marcin Małysz (w środku) z najbliższymi współpracownikami

Foto: Exim tours

Filip Frydrykiewicz

Biuro podróży z Grupy Dertour Exim tours obsłuży w tym roku ponad 320 tysięcy klientów, o 12 procent więcej niż rok wcześniej, i uzyska przychody wielkości 1,1 miliarda, co oznacza wzrost rok do roku o 14 procent.

Jak mówi prezes Eximu Marcin Małysz, najlepiej sprzedającym się kierunkiem tego organizatora wyjazdów były w tym roku Hiszpania, Egipt i Tunezja. A jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, to najlepiej wypadł Cypr z wynikiem o 21 procent wyższym niż rok wcześniej, i kierunki egzotyczne liczone razem, które też zyskały 21 procent klientów. Wyraźnie też rosło zainteresowanie klientów Albanią, Maltą  i Włochami.

Biuro, które jako jedno z pierwszych w Polsce postawiło na pakietowanie dynamiczne, dzisiaj stara się utrzymać równowagę między dwoma głównymi formami wyjazdów - tych organizowanych z wykorzystaniem lotów czarterowych i tych pakietowanych dynamicznie.

To nie koniec wzrostu biura podróży Exim Tours

Co przyniesie nowy rok? - Liczymy na wzrost sprzedaży o około 10 procent, ale za wcześnie precyzować te oczekiwania, ponieważ trudno przewidzieć, jak się ułoży sprzedaż pakietów dynamicznych, nad którymi mamy najmniejszą kontrolę. Tak naprawdę będziemy mogli więcej powiedzieć wiosną przyszłego roku, w marcu, kiedy lepiej poznamy wyniki wczesnej sprzedaży wakacji. Na razie jesteśmy optymistami, ponieważ jest ona wyższa od zeszłorocznej o 18 procent - mówi Małysz.

Kierunki, do których touroperator będzie latał latem własnymi samolotami (czartery) to Turcja, Egipt, Tunezja, Bułgaria i dwie greckie Wyspy - Rodos i Zakintos. Zimą z kolei wynajmuje samolot ze 189 miejscami, żeby organizować loty do Bahrajnu i emiratu Ras al-Chajma.

Atrakcją wieczoru był występ tancerzy i muzyków grających i tańczących flamenco. Ten akcent nawiązywał do Hiszpanii jako kierunku który wybrało w tym roku najwięcej, bo 60 tysięcy, klientów Exium tours

Foto: Filip Frydrykiewicz

Jak podkreślał podczas prezentacji na gali w ostatnią sobotę Małysz, Bahrajn jest tym, co wyróżnia Exim na polskim rynku. – Jesteśmy jedynym touroperatorem latającym własnym czarterem do Bahrajnu. Samolot wynajmujemy od Enter Air. W sumie od grudnia do marca odbędzie się piętnaście rotacji, w sumie zaoferujemy 2555 miejsc. A na miejscu nasi klienci mają do wyboru 10 hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych – wyjaśnia.

Exim tours nagradza agentów turystycznych

Przy okazji uroczystego spotkania ze sprzedawcami Małysz podsumował relacje łączące Exim tours z agentami turystycznymi – touroperator współpracuje z 2032 biurami agencyjnymi w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja, Ukraina), w tym roku powiększył tę sieć o 100 takich punktów. 684 agentów wzięło udział w szkoleniach zdalnych i stacjonarnych, 265 pojechało z nim na wyjazdy studyjne, a 330 na wakacje w ramach programu motywacyjnego "Urlop z Eximem tours 2025".

- Cieszę się, że agenci widzą w nas partnera z którym warto się wiązać, nasza współpraca układa się modelowo. Polegamy na naszych agentach, a i oni nie mogą się chyba uskarżać na nas. Widać to po dobrych nastrojach na naszej gali, podczas której kilkudziesięciu najlepszych sprzedawców odebrało w dowód naszego uznania dyplomy i statuetki. Wielu też miało okazję wylosować nagrody w postaci noclegów, przelotów i całych pobytów ufundowanych przez sponsorów – mówi Małysz.

Goście Gali Eximu zasiedli do stołów w hotelu Renessaince Airport Warsaw

Foto: Filip Frydrykiewicz

Galę zwieńczyła uroczysta kolacja i zabawa z muzyką na żywo.

"Gala EXIM tours 2025 była nie tylko celebracją sukcesów i relacji, ale także przypomnieniem, że branża turystyczna to przede wszystkim ludzie i ich pasja do odkrywania świata. Wydarzenie potwierdziło, że wspólne działania partnerów, agentów i zespołu EXIM tours budują silną pozycję marki oraz umożliwiają tworzenie ofert i doświadczeń, które mają realne znaczenie dla podróżnych" - czytamy w komunikacie z tego wydarzenia.

Tegoroczne wynik biura podróży Exim tours umacniają jego pozycję na liście największych touroperatorów w kraju

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Azja Bahrajn biuro podróży Exim Tours agent turystyczny Ras al-Chajma

