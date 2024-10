Exim Tours: Więcej egzotyki - loty do Bahrajnu i Ras al-Chajmy z dwóch miast

„Popularność, jaką cieszy się Bahrajn, zaskoczyła branżę turystyczną” - twierdzi w komunikacie biuro podróży Exim Tours. I jak wyjaśnia, postanowił jeszcze przed inauguracją lotu z Katowic otworzyć drugi przelot – dla podróżujących z Lotniska Chopina w Warszawie. Wykorzysta do tego samoloty linii lotniczej Enter Air.

Exim Tours promuje Bahrajn i Ras al-Chajmę

Touroperator uruchamia jednocześnie jesienną kampanię marketingową – promuje wyjazdy do Bahrajnu, nowego kierunku na polskim rynku turystycznym. Inauguracyjne loty odbędą się 1 listopada z Katowic oraz 20 grudnia z warszawskiego lotniska Chopina.

Promocja obejmuje też emirat Ras al-Chajma, do którego Exim lata bezpośrednio czarterem od stycznia tego roku z Katowic, a teraz rozszerza tę ofertę, dodając połączenie z Warszawy. Pierwsi klkienci ze stolicy polecą do emiratu 3 listopada.– Królestwo Bahrajnu jest jeszcze nieznane turystycznie. Można tam zarówno wypoczywać na plaży czy nad hotelowym basenem, jak i poznawać fascynujące zakątki miasta. Z jednej strony to imponująca nowoczesna architektura i pięciogwiazdkowe hotele, a z drugiej – starożytne zabytki czy tor Formuły 1. Warto zaznaczyć, że Bahrajn plasuje się w światowej czołówce pod względem bezpieczeństwa. To zatem gwarancja urlopu, który dostarczy jedynie pozytywnych przeżyć – mówi cytowana w komunikacie dyrektor produkru w Eximie Magdalena Marciniak.

Agenci turystyczni poznają z Eximem nowe kierunki

Biuro podróży informuje przy okazji, że pierwszym lotem do Bahrajnu wyśle nie tylko klientów, ale też grupę swoich sprzedawców, agentów turystycznych. „Ich edukacyjna wyprawa umożliwi dogłębne poznanie Bahrajnu. Dzięki temu będą mogli – na bazie własnych doświadczeń – proponować klientom najlepsze urlopowe oferty”.