Turystyczna Organizacja Otwarta: KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja

Uczciwi przedsiębiorcy stanowią większość w każdej branży. Rząd powinien wspierać tych, którzy podejmują ryzyko i budują gospodarkę, a nie zniechęcać ich przez niepewność i wprowadzanie chaosu administracyjnego – pisze Turystyczna Organizacja Otwarta w liście do premiera.

Publikacja: 13.08.2025 18:28

Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Zuzanna Sprycha

Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Zuzanna Sprycha

Foto: Archiwum prywatne Zuzanny Sprychy

Nelly Kamińska

Od zeszłego tygodnia Polska żyje „aferą KPO”. Zapoczątkowały ją doniesienia w mediach społecznościowych o kontrowersyjnych dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branży HoReCa. Ubiegali się oni o dofinansowanie między innymi na jachty, solaria, kursy brydża czy wirtualne strzelnice.

Na przedsiębiorców spadła krytyka, opinia publiczna zakwestionowała też samą ideę przyznawania takiej pomocy z pieniędzy publicznych.

W obronie przedsiębiorców i KPO stanęły organizacje samorządu gospodarczego, w tym Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polskie Hotele Niezależne, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, Polska Izba Turystyki, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dziś dołączyła do nich Turystyczna Organizacja Otwarta, prezentując swoje stanowisko w liście do premiera Donalda Tuska.

„Obecna sytuacja, w której całe środowisko przedsiębiorców jest obciążane negatywnymi konsekwencjami podejrzeń o nieprawidłowości – przy braku oficjalnych ustaleń – jest nie do przyjęcia. Odpowiedzialność powinna dotyczyć również osób reprezentujących operatorów, które zatwierdzały projekty” – pisze TOO.

Organizacja wnosi też o ujednolicenie kryteriów oceny wniosków, upublicznienie uzasadnień ocen, zapewnienie pełnej przejrzystości procedur w przyszłych naborach, a także o niezwłoczne uruchomienie wypłat dla projektów, które przeszły weryfikację formalną i nie budzą zastrzeżeń.

Oto pełna treść listu Turystycznej Organizacji Otwartej.

„Szanowny Panie Premierze,

z najwyższą powagą zwracamy się w imieniu Turystycznej Organizacji Otwartej, wyrażając głębokie zaniepokojenie narastającą kampanią medialną wymierzoną w sektor turystyczny w związku z realizacją programu wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w szczególności komponentu HoReCa. W ostatnich dniach kwestia ta stała się przedmiotem intensywnej debaty publicznej, często nacechowanej uproszczeniami i uogólnieniami, które godzą w wizerunek całej branży.

Wiele już zostało powiedziane na ten temat, jednak jako jedna z większych organizacji branżowych w kraju, czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w sprawie decyzji podejmowanych przez Rząd. Wstrzymanie wypłat wszystkich świadczeń oznacza kolejne straty dla przedsiębiorców – tych samych, którzy już wcześniej ucierpieli w trakcie pandemii COVID-19. Straty większości podmiotów turystycznych w większości przypadków przekraczały ponad 70 procent.

Zwracamy uwagę, iż działania operatorów wybranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od początku obarczone były poważnymi uchybieniami proceduralnymi, wynikającymi prawdopodobnie z pośpiechu przy realizacji programu. Regulaminy ulegały zmianom w trakcie naborów, część podmiotów – pomimo pozytywnej kwalifikacji – nie otrzymała środków z powodu wyczerpania puli finansowej, a komunikacja z operatorami cechowała się znaczną asymetrią: beneficjenci byli zobligowani do ścisłego przestrzegania wymogów formalnych i terminów, podczas gdy operatorzy mieli w tym zakresie szeroką swobodę.

W chwili obecnej wypłaty zostały całkowicie wstrzymane. Należy jednak przypomnieć, że mechanizm programu polega na refundacji poniesionych wydatków – to beneficjent w pierwszej kolejności finansuje działania z własnych środków, a dopiero na podstawie faktur oraz dokumentacji zgodnej z zaakceptowanym wnioskiem może ubiegać się o zwrot.

W ramach komponentu HoReCa w KPO zawarto 3005 umów o łącznej wartości 1,2 mld zł, z czego do tej pory wypłacono podmiotom gospodarczym zaledwie 110 mln zł. Wielu przedsiębiorców, pozbawionych odpowiedniej płynności finansowej, zmuszonych było do zaciągnięcia kredytów obrotowych, opierając się na decyzjach o przyznaniu dotacji. Nawet przed wstrzymaniem wypłat występowały wielotygodniowe opóźnienia, zaś obecnie beneficjenci nie mają wiedzy, czy i kiedy otrzymają należne środki, podczas gdy koszty prowadzenia działalności stale rosną.

Obecna sytuacja, w której całe środowisko przedsiębiorców jest obciążane negatywnymi konsekwencjami podejrzeń o nieprawidłowości – przy braku oficjalnych ustaleń – jest nie do przyjęcia. Odpowiedzialność powinna dotyczyć również osób reprezentujących operatorów, które zatwierdzały projekty.

Wnosimy o:

unifikację kryteriów oceny wniosków na terenie całego kraju,

upublicznienie uzasadnień ocen,

zapewnienie pełnej przejrzystości procedur w przyszłych naborach.

Przypominamy, że celem programu była dywersyfikacja działalności gospodarczej, czyli rozwój nowych usług lub produktów w ramach ściśle określonych kodów PKD. Otrzymanie pozytywnej decyzji oznaczało spełnienie wielostopniowych kryteriów: formalnych, merytorycznych i finansowych. Duże znaczenie miała także wiedza branżowa osób oceniających projekty – nie zawsze była ona wystarczająca lub jednolita.

Dlaczego zatem odpowiedzialność ponoszą wyłącznie przedsiębiorcy, a nie osoby reprezentujące operatorów, które zatwierdzały wnioski? Zdecydowanie postulujemy o unifikację kryteriów, upublicznienie uzasadnień ocen oraz przejrzystość całego procesu.

Jako sektor jesteśmy jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki – według danych WTTC turystyka w Polsce generuje w 2025 roku 4,4 procent. PKB i wspiera ponad 900 tys. miejsc pracy.

Wszystkie międzynarodowe prognozy potwierdzają perspektywę dalszego dynamicznego rozwoju sektora. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie stabilnych warunków inwestycyjnych, w tym zagwarantowanie rzetelnego i przewidywalnego systemu dalszej dystrybucji środków z KPO.

Apelujemy o odpowiedzialne, wyważone i oparte na faktach wypowiedzi przedstawicieli Rządu dotyczące programu. Wsparcie z KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja w rozwój gospodarki, tworzenie miejsc pracy, wzrost konkurencyjności, wzmacnianie lokalnych społeczności oraz kapitału ludzkiego.

Uczciwi przedsiębiorcy stanowią większość w każdej branży. Rząd jako instytucja odpowiedzialna za klimat inwestycyjny, powinien przede wszystkim wspierać tych, którzy podejmują ryzyko i budują gospodarkę, a nie zniechęcać ich poprzez niepewność i wprowadzanie chaosu administracyjnego.

Nie zapominajmy, że za każdą firmą stoją konkretne osoby – z imionami, nazwiskami, rodzinami, a także odpowiedzialnością za swoich pracowników i klientów. To oni, dzięki wiedzy, wytrwałości i zaangażowaniu, tworzą miejsca, do których z przyjemnością wracają zarówno Polacy, jak i turyści zagraniczni.

Dlatego wnosimy o niezwłoczne uruchomienie wypłat dla projektów, które przeszły weryfikację formalną i nie budzą zastrzeżeń, pozostawiając wstrzymanie jedynie w przypadku pojedynczych spraw wymagających dodatkowej kontroli.

Proponujemy wprowadzenie uproszczonego trybu rozliczeń, w którym zgodność dokumentacji z zatwierdzonym wnioskiem skutkuje natychmiastową refundacją, a dalsze czynności kontrolne prowadzone są równolegle, bez blokowania środków. Każdy miesiąc opóźnienia w turystyce oznacza wymierne straty – utracone przychody podatkowe, zahamowanie inwestycji, spadek konkurencyjności regionów i ryzyko upadłości firm, które zaciągnęły zobowiązania w oparciu o przyznane dotacje. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć eskalacji problemu, ochroni miejsca pracy oraz wzmocni wiarygodność Polski w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych”.

Źródło: rp.pl

KPO Turystyczna Organizacja Otwarta

