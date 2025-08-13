Turystyczna Organizacja Otwarta: KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja

Od zeszłego tygodnia Polska żyje „aferą KPO”. Zapoczątkowały ją doniesienia w mediach społecznościowych o kontrowersyjnych dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branży HoReCa. Ubiegali się oni o dofinansowanie między innymi na jachty, solaria, kursy brydża czy wirtualne strzelnice.

Na przedsiębiorców spadła krytyka, opinia publiczna zakwestionowała też samą ideę przyznawania takiej pomocy z pieniędzy publicznych.

W obronie przedsiębiorców i KPO stanęły organizacje samorządu gospodarczego, w tym Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polskie Hotele Niezależne, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, Polska Izba Turystyki, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dziś dołączyła do nich Turystyczna Organizacja Otwarta, prezentując swoje stanowisko w liście do premiera Donalda Tuska.

„Obecna sytuacja, w której całe środowisko przedsiębiorców jest obciążane negatywnymi konsekwencjami podejrzeń o nieprawidłowości – przy braku oficjalnych ustaleń – jest nie do przyjęcia. Odpowiedzialność powinna dotyczyć również osób reprezentujących operatorów, które zatwierdzały projekty” – pisze TOO.