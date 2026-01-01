Reklama

TUI Poland uruchomi loty na Peloponez. „Efekt targów ITTF”

Biuro podróży TUI Poland będzie latać czarterem z Warszawy do Kalamaty na Peloponezie. Lokalne władze liczą na nowych turystów, poprawę dostępności regionu i mocniejsze otwarcie półwyspu na dynamiczny rynek polski.

Publikacja: 01.01.2026 23:31

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

TUI Poland ogłosił uruchomienie cotygodniowego połączenia czarterowego z Warszawy do Kalamaty, które ruszy 28 maja 2026 roku. Jak informuje Region Peloponezu, przyczyni się to do zwiększenia liczby odwiedzających, poprawi dostępność regionu i wesprze rozwój turystyki w tej części Grecji – donosi portal Greek Travel Pages.

– Z punktu widzenia Peloponezu rynek polski jest jednym z najszybciej rosnących, liczba przyjazdów systematycznie zwiększa się w ostatnich latach – podkreśla wicegubernator tego regionu ds. turystyki Tanos Michelongonas. – Nowa trasa pomoże wydłużyć sezon i wzmocni nasze relacje z kluczowymi touroperatorami międzynarodowymi – dodaje.

Efekt promocji na ITTF Warsaw 2025

Jak pisze portal, nowy czarter jest rezultatem działań władz półwyspu podczas międzynarodowych targów turystycznych ITTF Warsaw 2025, gdzie Peloponez był obecny na stoisku Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej.

W ramach promocji prezentowano zróżnicowaną ofertę turystyczną regionu, autentyzm tutejszej kultury i rozwijające się produkty związane z podróżami niszowymi.

Partnerstwo z TUI Poland zostało sfinalizowane po serii spotkań z polskimi touroperatorami i agentami turystycznymi, co potwierdza rosnące zainteresowanie Polaków Peloponezem jako kierunkiem wakacyjnym.

Peloponez celuje w całoroczną turystykę

Michelongonas podkreśla, że region systematycznie otwiera się na nowe rynki, wzmacnia dotychczasowe relacje i buduje pozycję Peloponezu jako miejsca całorocznego wypoczynku.

Oprócz zabiegania o większą liczbę połączeń lotniczych, władze inwestują w promocję, strategiczne partnerstwa i działania podkreślające jakość peloponeskiej kultury, gastronomii i naturalnego piękna regionu.

Źródło: rp.pl

