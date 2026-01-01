TUI Poland uruchomi loty na Peloponez. „Efekt targów ITTF”

TUI Poland ogłosił uruchomienie cotygodniowego połączenia czarterowego z Warszawy do Kalamaty, które ruszy 28 maja 2026 roku. Jak informuje Region Peloponezu, przyczyni się to do zwiększenia liczby odwiedzających, poprawi dostępność regionu i wesprze rozwój turystyki w tej części Grecji – donosi portal Greek Travel Pages.

– Z punktu widzenia Peloponezu rynek polski jest jednym z najszybciej rosnących, liczba przyjazdów systematycznie zwiększa się w ostatnich latach – podkreśla wicegubernator tego regionu ds. turystyki Tanos Michelongonas. – Nowa trasa pomoże wydłużyć sezon i wzmocni nasze relacje z kluczowymi touroperatorami międzynarodowymi – dodaje.

Efekt promocji na ITTF Warsaw 2025

Jak pisze portal, nowy czarter jest rezultatem działań władz półwyspu podczas międzynarodowych targów turystycznych ITTF Warsaw 2025, gdzie Peloponez był obecny na stoisku Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej.