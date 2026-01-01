TUI Poland uruchomi loty na Peloponez. „Efekt targów ITTF”

Aktualizacja: 02.01.2026 00:17 Publikacja: 01.01.2026 23:31
Foto: Aleksander Kramarz
TUI Poland ogłosił uruchomienie cotygodniowego połączenia czarterowego z Warszawy do Kalamaty, które ruszy 28 maja 2026 roku. Jak informuje Region Peloponezu, przyczyni się to do zwiększenia liczby odwiedzających, poprawi dostępność regionu i wesprze rozwój turystyki w tej części Grecji – donosi portal Greek Travel Pages.
Czytaj więcej
W niedzielę, 21 grudnia, na lotnisku Rafael Núñez International Airport w Cartagenie wylądował pi...
– Z punktu widzenia Peloponezu rynek polski jest jednym z najszybciej rosnących, liczba przyjazdów systematycznie zwiększa się w ostatnich latach – podkreśla wicegubernator tego regionu ds. turystyki Tanos Michelongonas. – Nowa trasa pomoże wydłużyć sezon i wzmocni nasze relacje z kluczowymi touroperatorami międzynarodowymi – dodaje.
Jak pisze portal, nowy czarter jest rezultatem działań władz półwyspu podczas międzynarodowych targów turystycznych ITTF Warsaw 2025, gdzie Peloponez był obecny na stoisku Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej.
Czytaj więcej
Zakończyły się trzecie Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw. Wystawcy jednogłośnie chwali...
W ramach promocji prezentowano zróżnicowaną ofertę turystyczną regionu, autentyzm tutejszej kultury i rozwijające się produkty związane z podróżami niszowymi.
Partnerstwo z TUI Poland zostało sfinalizowane po serii spotkań z polskimi touroperatorami i agentami turystycznymi, co potwierdza rosnące zainteresowanie Polaków Peloponezem jako kierunkiem wakacyjnym.
Michelongonas podkreśla, że region systematycznie otwiera się na nowe rynki, wzmacnia dotychczasowe relacje i buduje pozycję Peloponezu jako miejsca całorocznego wypoczynku.
Oprócz zabiegania o większą liczbę połączeń lotniczych, władze inwestują w promocję, strategiczne partnerstwa i działania podkreślające jakość peloponeskiej kultury, gastronomii i naturalnego piękna regionu.
Czytaj więcej
Od 20 grudnia realizujemy wyjazdy do Kenii i na Sri Lankę z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wał...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Niejasna jest sytuacja, a szczególnie przyszłość, śląskiego biura podróży Rego-Bis. Jego gwarancja ubezpieczenio...
Od 20 grudnia realizujemy wyjazdy do Kenii i na Sri Lankę z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy samolotami...
W niedzielę, 21 grudnia, na lotnisku Rafael Núñez International Airport w Cartagenie wylądował pierwszy czarter...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
W ostatnim pełnym tygodniu tego roku ceny w biurach podróży spadły. Główne wakacyjne kierunki podróży Polaków ta...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas