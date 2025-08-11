Rzecznik MŚP o „aferze KPO”: Pomówienia osłabiają konkurencyjność polskiej gospodarki

Od kilku dni przez polskie media przetacza się burzliwa dyskusja o Krajowym Planie Odbudowy, którą zapoczątkowały internetowe doniesienia na temat dotacji dla przedsiębiorców z sektora HoReCa na zakup jachtów, solariów, saun i ekspresów do kawy. Wywołały one ostrą krytykę kryteriów, na podstawie których przydzielane są dotacje, a także ataki na rząd i samych przedsiębiorców.

Reklama Reklama

W obronie przedsiębiorców stanęły najważniejsze organizacje i stowarzyszenia skupiające firmy z branży turystycznej, w tym Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych i Polska Izba Turystyki, podkreślając, że regulamin przyznawania dotacji powstawał bez konsultacji z branżą, mimo jej apeli o dialog w tej sprawie, i sprzeciwiając się „uproszczonym narracjom i medialnemu hejtowi, który uderza w uczciwych przedsiębiorców”.

Swoje stanowisko w tej sprawie do mediów przesłała także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska. Oto jego treść.

Oświadczenie Agnieszki Majewskiej, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dotyczące wydatkowania środków z KPO

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych, chciałabym podkreślić dwie kwestie istotne z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębiorców sektora MŚP.