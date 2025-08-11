Reklama

Rzecznik MŚP o „aferze KPO”: Pomówienia osłabiają konkurencyjność polskiej gospodarki

Fundusze z KPO stanowią dziś ważną siłę napędową polskiej gospodarki, umożliwiając rozwój, inwestycje i wprowadzanie innowacji. Każda sytuacja podważająca zaufanie do uczciwych przedsiębiorców może negatywnie wpływać na tempo wykorzystania tych środków, a w konsekwencji na konkurencyjność naszej gospodarki – mówi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Publikacja: 11.08.2025 21:12

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska

Foto: Materiały prasowe

Nelly Kamińska

Od kilku dni przez polskie media przetacza się burzliwa dyskusja o Krajowym Planie Odbudowy, którą zapoczątkowały internetowe doniesienia na temat dotacji dla przedsiębiorców z sektora HoReCa na zakup jachtów, solariów, saun i ekspresów do kawy. Wywołały one ostrą krytykę kryteriów, na podstawie których przydzielane są dotacje, a także ataki na rząd i samych przedsiębiorców.

W obronie przedsiębiorców stanęły najważniejsze organizacje i stowarzyszenia skupiające firmy z branży turystycznej, w tym Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych i Polska Izba Turystyki, podkreślając, że regulamin przyznawania dotacji powstawał bez konsultacji z branżą, mimo jej apeli o dialog w tej sprawie, i sprzeciwiając się „uproszczonym narracjom i medialnemu hejtowi, który uderza w uczciwych przedsiębiorców”.

Swoje stanowisko w tej sprawie do mediów przesłała także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska. Oto jego treść.

Oświadczenie Agnieszki Majewskiej, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dotyczące wydatkowania środków z KPO

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych, chciałabym podkreślić dwie kwestie istotne z punktu widzenia ochrony interesów przedsiębiorców sektora MŚP.

Po pierwsze, wszystkie wątpliwości dotyczące sposobu rozdzielenia środków z KPO muszą być dokładnie sprawdzone. Wymagają tego zarówno interes społeczny, jak i dobro milionów polskich przedsiębiorców, którzy uczciwie rozwijają swoje firmy, tworzą miejsca pracy i rzetelnie płacą podatki.

Po drugie, niezwykle ważne jest, aby każda informacja o możliwych naruszeniach prawa była weryfikowana przez właściwe organy w ramach rzetelnego postępowania. Ogólne doniesienia medialne, bez formalnej oceny uprawnionych instytucji, nie mogą stanowić podstawy do stwierdzania, że przedsiębiorcy działali niezgodnie z prawem. Takie wnioski mogą być wyciągane wyłącznie w oparciu o przepisy prawa i ustalenia dokonane w sposób bezstronny oraz udokumentowany. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w całym kraju aktywnie aplikują o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Te fundusze stanowią dziś ważną siłę napędową polskiej gospodarki, umożliwiając rozwój, inwestycje oraz wprowadzanie innowacji. Każda sytuacja podważająca zaufanie do uczciwych przedsiębiorców może negatywnie wpływać na tempo wykorzystania tych środków, a w konsekwencji na konkurencyjność naszej gospodarki.

Jako Rzecznik MŚP stoję po stronie przedsiębiorców, dbając o to, aby nie byli postrzegani jako ofiary pomówień, lecz uczestnicy transparentnych i rzetelnie przeprowadzonych postępowań, które zapewniają im prawo do obrony i uczciwej oceny działań.

Agnieszka Majewska

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.

Źródło: rp.pl

KPO Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

