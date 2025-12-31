Reklama

Rekordowy rok w turystyce włoskiej. Rzym zamyka Drzwi Święte, Mediolan otwiera igrzyska

Rozpoczęte w ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia obchody Jubileuszu, czyli Roku Świętego 2025, dobiegają końca. 6 stycznia zostaną zamknięte ostatnie z czterech Drzwi Świętych, te najważniejsze, w Bazylice Świętego Piotra.

Publikacja: 31.12.2025 09:23

Rzym, Bazylika św. Pawła za Murami

Rzym, Bazylika św. Pawła za Murami

Foto: PAP, Darek Delmanowicz

Maria Niewierko

Do tej pory Rzym odwiedziło 32 miliony pielgrzymów i turystów, a do zakończenia Jubileuszu ich liczba ma sięgnąć 35 milionów. Zdarzeniem wyjątkowym i windującym statystyki okazał przebieg Roku Świętego i wpisane w środek jego trwania konklawe: Jubileusz zainaugurował papież Franciszek, a zamknie papież Leon XIV.

Schody Hiszpańskie to nie tani bar. Na turystów w Rzymie sypią się mandaty
Zanim Wyjedziesz
Schody Hiszpańskie to nie tani bar. Na turystów w Rzymie sypią się mandaty

Ponad 40 wydarzeń w dobiegającym końca Roku Świętym było nie tylko świętem kościoła, ale przede wszystkim olbrzymim wyzwaniem logistycznym dla miasta. Kulminacyjnym i zarazem ostatnim wydarzeniem będzie zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w święto Trzech Króli. Z uwagi na uroczystości z udziałem przedstawicieli władz miasta i polityków, zapowiedziano liczne ograniczenia i zakazy parkowania, m.in. na placu Jana Pawła II, placu św. Jana na Lateranie, placu Porta San Giovanni i na parkingu przed Schodami Świętymi.

Zarówno domy pielgrzyma, jak i hotele oraz zakwaterowania B&B notują rekordy. Jak podaje w „La Repubblica” prezes organizacji zrzeszającej religijne obiekty noclegowe we Włoszech (Ospitalità Religiosa Italiana) Fabio Rocchi, nie ma już wolnych miejsc. W samym Rzymie domy religijne odnotowały 14-procentowy wzrost liczby gości w porównaniu z 2024 rokiem. Na koniec roku w hotelach i obiektach B&B w stolicy Włoch spodziewane jest około 340 tysięcy gości (wzrost o 3 procent w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej) i ponad 770 tysięcy noclegów (wzrost o 2,5 procent).

Rekordowy rok włoskiej turystyki

Kończący się rok, był kolejnym, rekordowym we włoskiej turystyce. Nie tylko pod względem liczby przyjazdów, które, według szacunków włoskiego urzędu statystycznego przekroczą 479 milionów, licząc z gośćmi jednodniowymi, (co stanowi wzrost o około 3 procent w porównaniu z 2024 r.), ale także dzięki dłuższemu średniemu czasowi pobytu, który jest obecnie wyższy niż w Hiszpanii, Francji czy Niemczech.

W Roku Jubileuszowym Rzym spodziewa się 35 milionów gości
Zanim Wyjedziesz
W Roku Jubileuszowym wszystkie drogi prowadzą do Rzymu... rozkopane drogi

Jak donosi Włoska Agencja Prasowa ANSA, znacząco wzrosły także wydatki turystów: aktywny bilans płatności turystycznych osiągnął 19,6 mld euro (co stanowi 7 proc. wzrostu w porównaniu z 2024 r.), a wydatki międzynarodowe wyniosły 46,4 mld euro (wzrost o niespełna 5 procent w porównaniu z 2024 rokiem), co pokazuje, cytując włoską ministrę turystyki Danielę Santanchè, że sektor ten jest motorem wzrostu narodowej gospodarki.

Kibice sportowi chcą też zwiedzać

Po jubileuszowym napływie pielgrzymów, początek 2026 roku zapowiada się nie mniej intensywnie. Włochy będą gospodarzem od 6 do 22 lutego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

La Repubblica” pisze o fali 2 milionów turystów, którzy odwiedzą północne Włochy. Jak donosi włoski dziennik, około 70 procent osób, które przyjadą na igrzyska, deklaruje chęć odwiedzenia także innych miejsc we Włoszech i wydłużenia pobytu poza czas samych zawodów.

Zanim jednak w Mediolanie zapłonie olimpijski znicz, przedstawiciele branży turystycznej będą dyskutować o nowych trendach i wyzwaniach branży podczas trzeciego Międzynarodowego Forum Turystyki, które odbędzie się 23–24 stycznia właśnie w Mediolanie.

