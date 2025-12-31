Rekordowy rok w turystyce włoskiej. Rzym zamyka Drzwi Święte, Mediolan otwiera igrzyska

Do tej pory Rzym odwiedziło 32 miliony pielgrzymów i turystów, a do zakończenia Jubileuszu ich liczba ma sięgnąć 35 milionów. Zdarzeniem wyjątkowym i windującym statystyki okazał przebieg Roku Świętego i wpisane w środek jego trwania konklawe: Jubileusz zainaugurował papież Franciszek, a zamknie papież Leon XIV.

Reklama Reklama

Ponad 40 wydarzeń w dobiegającym końca Roku Świętym było nie tylko świętem kościoła, ale przede wszystkim olbrzymim wyzwaniem logistycznym dla miasta. Kulminacyjnym i zarazem ostatnim wydarzeniem będzie zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w święto Trzech Króli. Z uwagi na uroczystości z udziałem przedstawicieli władz miasta i polityków, zapowiedziano liczne ograniczenia i zakazy parkowania, m.in. na placu Jana Pawła II, placu św. Jana na Lateranie, placu Porta San Giovanni i na parkingu przed Schodami Świętymi.

Zarówno domy pielgrzyma, jak i hotele oraz zakwaterowania B&B notują rekordy. Jak podaje w „La Repubblica” prezes organizacji zrzeszającej religijne obiekty noclegowe we Włoszech (Ospitalità Religiosa Italiana) Fabio Rocchi, nie ma już wolnych miejsc. W samym Rzymie domy religijne odnotowały 14-procentowy wzrost liczby gości w porównaniu z 2024 rokiem. Na koniec roku w hotelach i obiektach B&B w stolicy Włoch spodziewane jest około 340 tysięcy gości (wzrost o 3 procent w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej) i ponad 770 tysięcy noclegów (wzrost o 2,5 procent).

Rekordowy rok włoskiej turystyki

Kończący się rok, był kolejnym, rekordowym we włoskiej turystyce. Nie tylko pod względem liczby przyjazdów, które, według szacunków włoskiego urzędu statystycznego przekroczą 479 milionów, licząc z gośćmi jednodniowymi, (co stanowi wzrost o około 3 procent w porównaniu z 2024 r.), ale także dzięki dłuższemu średniemu czasowi pobytu, który jest obecnie wyższy niż w Hiszpanii, Francji czy Niemczech.