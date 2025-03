Funkcjonariusze upominają turystów, którzy w większości są zdziwieni, jednak nie protestują. Zdarza się, że po upomnieniu przez straż, wstają, przemieszczają się i kończą posiłek w innym miejscu, na stojąco.

Mandat za nieodpowiednie zachowanie w miejscu historycznym

Jak podaje „Corriere della Sera”, problem jedzenia przy zabytkach występuje od dawna i jeszcze nie został rozwiązany przez którąkolwiek administrację. W 2017 r. ówczesna burmistrzyni Rzymu, Virginia Raggi, podpisała dekret antybiwakowy, który dwa lata później włączono do regulaminu policji miejskiej. Oprócz zakazu jedzenia i picia w miejscach zabytkowych, zabrania on też siadania na zabytkach, wspinania się na nie czy kąpanie się w fontannach. Przewiduje za takie czyny mandaty do 400 euro.

Od stycznia 2024 roku do stycznia 2025 roku władze miasta zwiększyły liczbę kontroli i patroli straży o 70 procent. W historycznym centrum Rzymu straż wlepiła około 300 mandatów. Najwięcej patroli pojawia się w okolicach Schodów Hiszpańskich, Panteonu, a także Fontanny di Trevi, Campi de’ Fiori, Fontanny Lwów na Piazza del Popolo i nowych fontann na Piazza Pia.