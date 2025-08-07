Aktualizacja: 07.08.2025 17:34 Publikacja: 07.08.2025 16:13
Wielkie Muzeum Eguipskie otwarto częściowo dla publiczności już rok temu
Jak zapowiedział szef egipskiego rządu, otwarcie muzeum ma być „wyjątkowym wydarzeniem o randze międzynarodowej”. Władze liczą na udział zagranicznych przywódców i wielu znanych osobistości ze świata polityki i kultury – pisze szwajcarski portal Nau.
Ostatni zapowiadany termin otwarcia przypadał pięć tygodni temu, na początku lipca, jednak został odwołany ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Jak tłumaczyły egipskie władze, nie chciano, by konflikt izraelsko-irańsko-amerykański położył się cieniem na wydarzeniu, na które tyle czekano. Warto przypomnieć, że pierwotnie muzeum miało przyjąć pierwszych gości już dziesięć lat temu. Projekt był odkładany wielokrotnie z powodu niepokojów politycznych, a także pandemii COVID-19.
Co równie ciekawe, pomysł stworzenia muzeum pojawił się pierwszy raz ponad 30 lat temu.
GEM mieści się w Gizie, po zachodniej stronie Nilu, w aglomeracji Kairu. Już od zeszłego roku część kompleksu była dostępna dla odwiedzających. Później obiekt zupełnie wyłączono, żeby przygotować się do otwarcia. Dopiero jesienią odbędzie się jego pełna, uroczysta inauguracja. Zgodnie z zapowiedziami, na zwiedzających czekać będzie m.in. pełna kolekcja skarbów z grobu legendarnego faraona Tutanchamona, w tym jego słynna złota maska pośmiertna.
Nowe muzeum będzie największym na świecie obiektem poświęconym cywilizacji starożytnego Egiptu. W jego zbiorach znajduje się ponad 100 tysięcy artefaktów, pochodzących nie tylko z epoki faraonów, ale także z czasów greckich i rzymskich.
Władze Egiptu liczą, że spektakularne otwarcie Wielkiego Egipskiego Muzeum wzmocni zainteresowanie krajem jako kierunkiem kulturalnym i historycznym, a także przyciągnie nowych odwiedzających z całego świata.
Wcześniej w Gizie uruchomiono lotnisko, a dookoła muzeum stworzono ogród i tereny z restauracjami i sklepami. Trwa też budowa 2,5-kilometrowej kolejki linowej, z której będzie można zobaczyć piramidy w Gizie z lotu ptaka. Oddanie pierwszej stacji ma się zbiec z otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego.
Inna powiązana z otwarciem GEM inwestycja to zagospodarowanie otoczenia piramid w Gizie. Ma to kosztować 963 miliony funtów egipskich, czyli około 19,4 miliona dolarów. W koszt wchodzi między innymi nowa aranżacja pokazu „światło i dźwięk” i rewitalizacja otaczającego piramidy terenu.
