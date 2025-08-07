Reklama

Jest nowa data otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego. Dziesięć lat po pierwszym terminie

Po latach oczekiwań i serii przesunięć terminów otwarcia Wielkie Muzeum Egipskie (Grand Egyptian Museum, GEM) u stóp piramid w Gizie ma zostać oficjalnie otwarte 1 listopada. Informację ogłosił premier Egiptu, Mustafa Madbuli.

Publikacja: 07.08.2025 16:13

Wielkie Muzeum Eguipskie otwarto częściowo dla publiczności już rok temu

Wielkie Muzeum Eguipskie otwarto częściowo dla publiczności już rok temu

Foto: PAP/ABACA, Xinhua

Marzena Buczkowska-German

Jak zapowiedział szef egipskiego rządu, otwarcie muzeum ma być „wyjątkowym wydarzeniem o randze międzynarodowej”. Władze liczą na udział zagranicznych przywódców i wielu znanych osobistości ze świata polityki i kultury – pisze szwajcarski portal Nau.

Ostatni zapowiadany termin otwarcia przypadał pięć tygodni temu, na początku lipca, jednak został odwołany ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Jak tłumaczyły egipskie władze, nie chciano, by konflikt izraelsko-irańsko-amerykański położył się cieniem na wydarzeniu, na które tyle czekano. Warto przypomnieć, że pierwotnie muzeum miało przyjąć pierwszych gości już dziesięć lat temu. Projekt był odkładany wielokrotnie z powodu niepokojów politycznych, a także pandemii COVID-19.

Co równie ciekawe, pomysł stworzenia muzeum pojawił się pierwszy raz ponad 30 lat temu.

Tutanchamon największą atrakcją Wielkiego Muzeum Egipskiego

GEM mieści się w Gizie, po zachodniej stronie Nilu, w aglomeracji Kairu. Już od zeszłego roku część kompleksu była dostępna dla odwiedzających. Później obiekt zupełnie wyłączono, żeby przygotować się do otwarcia. Dopiero jesienią odbędzie się jego pełna, uroczysta inauguracja. Zgodnie z zapowiedziami, na zwiedzających czekać będzie m.in. pełna kolekcja skarbów z grobu legendarnego faraona Tutanchamona, w tym jego słynna złota maska pośmiertna.

Nowe muzeum będzie największym na świecie obiektem poświęconym cywilizacji starożytnego Egiptu. W jego zbiorach znajduje się ponad 100 tysięcy artefaktów, pochodzących nie tylko z epoki faraonów, ale także z czasów greckich i rzymskich.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wagonikiem kolejki linowej do piramid. „Nowy rozdział w egipskiej turystyce”
Zanim Wyjedziesz
Wagonikiem kolejki linowej do piramid. „Nowy rozdział w egipskiej turystyce”

Władze Egiptu liczą, że spektakularne otwarcie Wielkiego Egipskiego Muzeum wzmocni zainteresowanie krajem jako kierunkiem kulturalnym i historycznym, a także przyciągnie nowych odwiedzających z całego świata.

Wcześniej w Gizie uruchomiono lotnisko, a dookoła muzeum stworzono ogród i tereny z restauracjami i sklepami. Trwa też budowa 2,5-kilometrowej kolejki linowej, z której będzie można zobaczyć piramidy w Gizie z lotu ptaka. Oddanie pierwszej stacji ma się zbiec z otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego.

Inna powiązana z otwarciem GEM inwestycja to zagospodarowanie otoczenia piramid w Gizie. Ma to kosztować 963 miliony funtów egipskich, czyli około 19,4 miliona dolarów. W koszt wchodzi między innymi nowa aranżacja pokazu „światło i dźwięk” i rewitalizacja otaczającego piramidy terenu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Egipt Turystyka Wielkie Muzeum Egipskie

Jak zapowiedział szef egipskiego rządu, otwarcie muzeum ma być „wyjątkowym wydarzeniem o randze międzynarodowej”. Władze liczą na udział zagranicznych przywódców i wielu znanych osobistości ze świata polityki i kultury – pisze szwajcarski portal Nau.

Ostatni zapowiadany termin otwarcia przypadał pięć tygodni temu, na początku lipca, jednak został odwołany ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Jak tłumaczyły egipskie władze, nie chciano, by konflikt izraelsko-irańsko-amerykański położył się cieniem na wydarzeniu, na które tyle czekano. Warto przypomnieć, że pierwotnie muzeum miało przyjąć pierwszych gości już dziesięć lat temu. Projekt był odkładany wielokrotnie z powodu niepokojów politycznych, a także pandemii COVID-19.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Łodzią podróżowała grupa turystów z różnych krajów, Polaków wśród nich nie było
Zanim Wyjedziesz
Po tragicznym wypadku na Bali rząd Indonezji zaostrza kontrole
Unia Europejska: Koniec z pieczątkami w paszportach i z nielegalnymi turystami
Zanim Wyjedziesz
Unia Europejska: Koniec z pieczątkami w paszportach i z nielegalnymi turystami
Podczas festiwalu będzie można spotkać średniowiecznych wojów i starożytnych Rzymian
Zanim Wyjedziesz
57. Dymarki w Nowej Słupi, czyli Rzymianie kontra barbarzyńcy
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Plecak na co dzień i na weekendowy wyjazd. Jaki model wybrać?
Zanim Wyjedziesz
Plecak na co dzień i na weekendowy wyjazd. Jaki model wybrać?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie