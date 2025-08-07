Jak zapowiedział szef egipskiego rządu, otwarcie muzeum ma być „wyjątkowym wydarzeniem o randze międzynarodowej”. Władze liczą na udział zagranicznych przywódców i wielu znanych osobistości ze świata polityki i kultury – pisze szwajcarski portal Nau.

Reklama Reklama

Ostatni zapowiadany termin otwarcia przypadał pięć tygodni temu, na początku lipca, jednak został odwołany ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Jak tłumaczyły egipskie władze, nie chciano, by konflikt izraelsko-irańsko-amerykański położył się cieniem na wydarzeniu, na które tyle czekano. Warto przypomnieć, że pierwotnie muzeum miało przyjąć pierwszych gości już dziesięć lat temu. Projekt był odkładany wielokrotnie z powodu niepokojów politycznych, a także pandemii COVID-19.

Co równie ciekawe, pomysł stworzenia muzeum pojawił się pierwszy raz ponad 30 lat temu.

Tutanchamon największą atrakcją Wielkiego Muzeum Egipskiego

GEM mieści się w Gizie, po zachodniej stronie Nilu, w aglomeracji Kairu. Już od zeszłego roku część kompleksu była dostępna dla odwiedzających. Później obiekt zupełnie wyłączono, żeby przygotować się do otwarcia. Dopiero jesienią odbędzie się jego pełna, uroczysta inauguracja. Zgodnie z zapowiedziami, na zwiedzających czekać będzie m.in. pełna kolekcja skarbów z grobu legendarnego faraona Tutanchamona, w tym jego słynna złota maska pośmiertna.

Nowe muzeum będzie największym na świecie obiektem poświęconym cywilizacji starożytnego Egiptu. W jego zbiorach znajduje się ponad 100 tysięcy artefaktów, pochodzących nie tylko z epoki faraonów, ale także z czasów greckich i rzymskich.