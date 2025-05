Od 15 czerwca do 5 lipca Wielkie Muzeum Egipskiego (Grand Egyptian Museum, GEM), z uwagi na przygotowania do oficjalnego otwarcia, będzie nieczynne - informuje egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa na swojej stronie internetowej. Resort apeluje do biur podróży o nieuwzględnianie lub wykreślenie wizyt w muzeum z programów wycieczek w tym okresie.

W tym czasie resort prowadzić będzie prace organizacyjne i logistyczne, „dopracowywać układy wystaw, udogodnienia dla zwiedzających i systemy techniczne”.

Muzeum ma zostać ponownie otwarte dla zwiedzających po uroczystej inauguracji, zaplanowanej na 3 lipca, która będzie wydarzeniem o randze międzynarodowej. Zaproszone mają być na tę uroczystość głowy państw.

GEM pomieści 100 tysięcy artefaktów

Egipt przygotowywał się do wielkiego otwarcia GEM przez ostatnie kilka lat - zaczął od „próbnego otwarcia” ograniczonej liczby sal wystawowych w październiku 2024 roku, a następnie stopniowo otwierał kolejne przestrzenie wystawiennicze.