Awantury pod piramidami. Właściciele wielbłądów nie chcą nowych porządków

Za mało autokarów, turyści muszą chodzić pieszo

To nie jedyny problem - wbrew zapowiedziom operatora autobusów, spółki Orascom Pyramids Entertainment, pojazdy nie są klimatyzowane, a także nie mają pasów bezpieczeństwa. I jest ich zdecydowanie za mało.

Na przystankach panuje chaos, a w autobusach tłok. Jak widać na filmikach opublikowanych przez hurghada24.pl, turyści mają problemy z wejściem na pokład. Niektórzy decydują się więc iść do piramid pieszo. Pogoda nie sprzyja spacerom - wieje porywisty wiatr, a w powietrzu unosi się pustynny pył.

Co więcej, nowo wybudowane drogi dojazdowe do atrakcji są zbyt wąskie, by autobusy mogły się na nich mijać. Ruch spowalniają także konie i wielbłądy. Wedle zapowiedzi Orascom Pyramids Entertainment miały one czekać na turystów w wyznaczonych punktach, a tymczasem spacerują po drogach.

Zamieszczone w sieci filmy pokazujące, co dzieje się pod piramidami, wywołały szok w całym Egipcie - relacjonuje hurghada24.pl. Przebudowa systemu zwiedzania piramid kosztowała 1,5 miliarda funtów egipskich (20 milionów dolarów), a już pierwszego dnia okazało się, że „bałagan jest większy niż był”.

Pojazdy spalinowe wracają pod piramidy

W obliczu tych problemów Orascom Pyramids Entertainment wydał zezwolenie na wjazd autokarów, w których jest więcej niż 35 osób, pod same piramidy i Sfinksa, bez przesadzania pasażerów do autobusów elektrycznych i meleksów. Do floty jak najszybciej mają zostać włączone także autobusy spalinowe „w dużej liczbie”. Ponadto firmy turystyczne mogą kupić pojazdy elektryczne i same wozić swoich klientów po płaskowyżu.