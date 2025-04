Więcej atrakcji i wygód pod piramidami

Cała wycieczka składa się z pięciu głównych przystanków: Panorama 1, Mykerinos, Chefren, Cheops, Sfinks i Panorama 4. Po jej zakończeniu autobusy i meleksy wiozą turystów z powrotem do Visitor Center.

Przy głównych stacjach znajdą się punkty informacyjne z dostępem do wi-fi, stanowiska do ładowania urządzeń mobilnych, zacienione miejsca do siedzenia i punkty sprzedaży upominków, napojów i przekąsek. Będą one miały pozwolenie na działalność i specjalne oznakowanie, co ma położyć kres działalności naciągaczy wyłudzających od turystów pieniądze.

Na płaskowyżu wyznaczono także strefy dla dzieci, trasy rowerowe, miejsca do robienia zdjęć panoramicznych i specjalne miejsce dla wielbłądów i koni (ich właściciele zostali przeszkoleni w zakresie postępowania z turystami). Ustawiono również kilkanaście bankomatów.

Według Amra Gazarina, prezesa spółki Orascom Pyramids Entertainment, odpowiedzialnej za usługi turystyczne w kompleksie archeologicznym, udogodnienia powinny zwiększyć liczbę odwiedzających piramidy do około 5 milionów rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat (obecnie wynosi ona 2-2,5 miliona rocznie).

Normalny bilet wstępu dla obcokrajowca kosztuje 700 funtów egipskich, czyli 54 złote. Studenci płacą połowę tej sumy, dzieci w wieku do sześciu lat wchodzą za darmo. Egipcjanie płacą za bilet normalny 60 funtów egipskich, czyli niecałe 5 złotych.