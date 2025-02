Egipt: Podwoiliśmy przychody z turystyki. Mamy coraz więcej do pokazania

Centrum Medialne Rządu Egiptu opublikowało raport, który pokazuje, że kraj jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kierunków turystycznych na świecie. Rządzący dostrzegają potencjał sektora, dlatego tworzą programy, które mają go maksymalnie wesprzeć. Z danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że kraj awansował o 22 miejsca w Indeksie rozwoju sektora podróży i turystyki – w zeszłym roku znalazł się na 61. miejscu, podczas gdy w 2015 roku był jeszcze na 83. - podaje portal Daily News Egypt.

Raport ujawnia też inne dane. W zeszłym roku do kraju przyjechało 15,8 miliona gości – dziesięć lat temu było ich 9,9 miliona. To wzrost o 59,6 procent. Cel wyznaczony na 2032 rok to 30 milionów gości. Przychody z turystyki wyniosły 15,3 miliarda dolarów, a dekadę temu było to 7,2 miliarda dolarów.

W ramach wspierania narodowej strategii dotyczącej turystyki, rząd uruchamia różne programy, jednym z nich jest ten Banku Centralnego z budżetem 50 miliardów funtów egipskich (około 994 milionów dolarów). Pieniądze mają wspierać inwestycje, głównie hotelarskie. Trwa właśnie tworzenie banku, w którym znajdzie się 156 inicjatyw do wykorzystania w turystyce. Kiedy lista powstanie, zostanie zaprezentowana w kraju i za granicą.

Kair na city break, więcej statków na Nilu

W segmencie turystyki kulturowej kluczowym programem rządu jest produkt „Cairo city break”, pozycjonujący Kair jako cel podróży sam w sobie. Można podczas takiej podróży poczuć atmosferę miasta i poznać nie tylko historię starożytną Egiptu, ale i dziedzictwo Koptów i islamu.