Raport: Wydatki ludzi na podróże wzrosną trzykrotnie. Dużo się zmieni w ich potrzebach

Boston Consulting Group (BCG) opublikował raport, w którym analizuje potencjał globalnego rynku turystycznego. Jak wynika z obliczeń, w ciągu 15 lat jego wartość się potroi. O ile obecnie ludzie przeznaczają na podróże wypoczynkowe 5 bilionów dolarów rocznie, o tyle w 2040 roku będzie to już 15 bilionów dolarów.

Reklama Reklama

Rozwój nie będzie jednak napędzany przez wyjazdy zagraniczne. Prawdziwy motor wzrostu znajduje się bliżej domu: krajowe podróże mają wygenerować niemal 12 bilionów dolarów, a regionalne potroją swoją wartość, osiągając ponad 2 biliony dolarów. Wycieczki zagraniczne będą wprawdzie rosły najszybciej, ale nadal pozostaną najmniejszym segmentem, osiągając wartość 1,4 biliona dolarów.

Chińczycy, Hindusi i Arabowie ruszają w podróż

Jednocześnie pojawi się nowa fala podróżnych przede wszystkim z rynków wschodzących, takich jak Chiny, Indie, Arabia Saudyjska czy Wietnam, wyprzedzając tradycyjne potęgi turystyczne – Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Niemcy.

To jedne z głównych wniosków raportu BCG „Odkrywanie możliwości wartych 15 bilionów dolarów w podróżach rekreacyjnych”, opartego na badaniu prawie 5 tysięcy podróżnych z 11 krajów i na analizie wzorców podróżniczych turystów z 68 rynków.