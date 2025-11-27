Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów

Aktualizacja: 27.11.2025 04:30 Publikacja: 27.11.2025 01:13
Analiza danych Google pokazuje, że Polacy zaczęli interesować się Black Friday, czyli dniem wielkich wyprzedaży w ostatni piątek listopada, rozpoczynającym sezon przedświątecznych zakupów, już w sierpniu i wrześniu – podaje Google w komunikacie prasowym.
W październiku dominowały pytania o datę wydarzenia, a w listopadzie zainteresowanie wystrzeliło, osiągając kulminację ze stukrotnie większym poziomem zapytań.
Co ciekawe, w listopadzie zapytania o tanie loty rosły w podobnym tempie, co te dotyczące smartfonów czy konsol do gier.
Wśród najczęściej wyszukiwanych haseł znalazły się: „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Antalya Warszawa”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Holandia” czy „tanie loty Islandia”.
W tym tygodniu w zestawieniu najczęściej wyszukiwanych haseł obok największych sprzedawców elektroniki pojawił się Ryanair, co pokazuje, że podróżowanie staje się nowym sposobem inwestowania w jakość życia.
„Zmienia się definicja luksusu. Polacy coraz częściej wybierają wspomnienia zamiast rzeczy – emocje zamiast ekranów. Black Friday to dziś moment, w którym planujemy nie zakupy, lecz przygody” – zauważają eksperci Google, cytowani w komunikacie.
Widać też nową dynamikę sezonu – planowanie podróży rozpoczyna się już jesienią, a listopad staje się miesiącem świadomych decyzji, nie impulsywnych rezerwacji. Podróże są nową elektroniką – symbolem mądrego wydawania pieniędzy.
