Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów

Tegoroczny Black Friday przynosi rewolucję w podejściu do konsumpcji. Polacy coraz częściej inwestują w doświadczenia, a nie w przedmioty – i w wyszukiwarce Google widać to jak na dłoni. W szczycie wyprzedaży jedną z najczęściej wyszukiwanych marek w Polsce jest Ryanair, bezpośrednio konkurujący z gigantami technologicznymi.

Publikacja: 27.11.2025 01:13

Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów

Nelly Kamińska

Analiza danych Google pokazuje, że Polacy zaczęli interesować się Black Friday, czyli dniem wielkich wyprzedaży w ostatni piątek listopada, rozpoczynającym sezon przedświątecznych zakupów, już w sierpniu i wrześniu – podaje Google w komunikacie prasowym.

W październiku dominowały pytania o datę wydarzenia, a w listopadzie zainteresowanie wystrzeliło, osiągając kulminację ze stukrotnie większym poziomem zapytań.

Co ciekawe, w listopadzie zapytania o tanie loty rosły w podobnym tempie, co te dotyczące smartfonów czy konsol do gier.

Wśród najczęściej wyszukiwanych haseł znalazły się: „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Antalya Warszawa”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Holandia” czy „tanie loty Islandia”.

W wynikach wyszukiwania Ryanair konkuruje z gigantami sprzedającymi elektronikę

W tym tygodniu w zestawieniu najczęściej wyszukiwanych haseł obok największych sprzedawców elektroniki pojawił się Ryanair, co pokazuje, że podróżowanie staje się nowym sposobem inwestowania w jakość życia.

„Zmienia się definicja luksusu. Polacy coraz częściej wybierają wspomnienia zamiast rzeczy – emocje zamiast ekranów. Black Friday to dziś moment, w którym planujemy nie zakupy, lecz przygody” – zauważają eksperci Google, cytowani w komunikacie.

Widać też nową dynamikę sezonu – planowanie podróży rozpoczyna się już jesienią, a listopad staje się miesiącem świadomych decyzji, nie impulsywnych rezerwacji. Podróże są nową elektroniką – symbolem mądrego wydawania pieniędzy.

Źródło: rp.pl

