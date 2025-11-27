Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów

Analiza danych Google pokazuje, że Polacy zaczęli interesować się Black Friday, czyli dniem wielkich wyprzedaży w ostatni piątek listopada, rozpoczynającym sezon przedświątecznych zakupów, już w sierpniu i wrześniu – podaje Google w komunikacie prasowym.

W październiku dominowały pytania o datę wydarzenia, a w listopadzie zainteresowanie wystrzeliło, osiągając kulminację ze stukrotnie większym poziomem zapytań.

Co ciekawe, w listopadzie zapytania o tanie loty rosły w podobnym tempie, co te dotyczące smartfonów czy konsol do gier.

Wśród najczęściej wyszukiwanych haseł znalazły się: „tanie loty Dubaj”, „tanie loty Antalya Warszawa”, „tanie loty Polska Ateny”, „tanie loty Holandia” czy „tanie loty Islandia”.