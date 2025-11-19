Booking.com: Kobiety uważają, że mężczyzna planujący podróże jest bardziej sexy

Booking.com, platforma internetowa pozwalająca wyszukiwać i rezerwować usługi turystyczne, głównie noclegi, przedstawiła wyniki nowego badania, które pokazuje, że w związkach kobiet i mężczyzn liczy się dziś coś więcej niż wygląd – a mianowicie praktyczne gesty. Aż połowa Amerykanek deklaruje, że ich partner nigdy nie zarezerwował dla nich żadnej podróży, mimo że aż 93 procent uznaje taki gest za wyjątkowo pociągający. Ponad połowa (56 procent) idzie nawet dalej, twierdząc, że partner planujący wyjazd działa na nich równie mocno, a czasem mocniej, niż... gra wstępna w łóżku.

Booking.com daje 10 tysięcy dolarów na romantyczną podróż

„Panowie, poprzeczka nie tylko nie jest zawieszona nisko – ona jest pod ziemią” – twierdzą autorzy badania.

Jednocześnie aż 89 procent mężczyzn przyznaje, że mogłoby wykazać się większą inicjatywą w planowaniu podróży. Aby ich do tego zmotywować, Booking.com startuje z kampanią „This Guy Books” we współpracy z charyzmatycznym artystą Teddym Swimsem, znanym z romantycznej, soulowej energii.

W ramach projektu Swims osobiście spotka się z pięcioma parami i pomoże im zaplanować przez Booking.com wymarzoną podróż. Wybrani szczęśliwcy, wraz ze swoimi – prawdopodobnie już zachwyconymi – partnerkami, spędzą 7-9 grudnia romantyczny weekend w Chicago. W programie znalazły się między innymi:

- pobyt w luksusowym obiekcie z oferty Booking.com,