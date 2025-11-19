Booking.com: Kobiety uważają, że mężczyzna planujący podróże jest bardziej sexy

Aktualizacja: 19.11.2025 06:33 Publikacja: 19.11.2025 06:00
Foto: PAP/EPA, Koen Van Weel
Booking.com, platforma internetowa pozwalająca wyszukiwać i rezerwować usługi turystyczne, głównie noclegi, przedstawiła wyniki nowego badania, które pokazuje, że w związkach kobiet i mężczyzn liczy się dziś coś więcej niż wygląd – a mianowicie praktyczne gesty. Aż połowa Amerykanek deklaruje, że ich partner nigdy nie zarezerwował dla nich żadnej podróży, mimo że aż 93 procent uznaje taki gest za wyjątkowo pociągający. Ponad połowa (56 procent) idzie nawet dalej, twierdząc, że partner planujący wyjazd działa na nich równie mocno, a czasem mocniej, niż... gra wstępna w łóżku.
„Panowie, poprzeczka nie tylko nie jest zawieszona nisko – ona jest pod ziemią” – twierdzą autorzy badania.
Jednocześnie aż 89 procent mężczyzn przyznaje, że mogłoby wykazać się większą inicjatywą w planowaniu podróży. Aby ich do tego zmotywować, Booking.com startuje z kampanią „This Guy Books” we współpracy z charyzmatycznym artystą Teddym Swimsem, znanym z romantycznej, soulowej energii.
W ramach projektu Swims osobiście spotka się z pięcioma parami i pomoże im zaplanować przez Booking.com wymarzoną podróż. Wybrani szczęśliwcy, wraz ze swoimi – prawdopodobnie już zachwyconymi – partnerkami, spędzą 7-9 grudnia romantyczny weekend w Chicago. W programie znalazły się między innymi:
- pobyt w luksusowym obiekcie z oferty Booking.com,
- osobiste spotkanie z Teddym Swimsem i wspólne planowanie idealnego wyjazdu,
- 10 tysięcy dolarów w Booking.com Travel Credits do wykorzystania na podróże,
- bilety na świąteczny koncert z udziałem artysty,
- romantyczna kolacja dla dwojga,
- wieczorne atrakcje według preferencji zakochanych.
– Bycie facetem, który planuje podróż, jest sexy – przekonuje Swims. – „’This Guy Books’ pokazuje, że kilka kliknięć w aplikacji może spowodować wspomnienia trwalsze niż kwiaty czy czekoladki – dodaje.
Rezerwacje na „This Guy Books” Experience ruszają 25 listopada 2025 roku o godzinie 10 czasu ET. Oferta będzie dostępna dla pierwszych pięciu osób za symboliczną opłatą 1,43 dolara – nawiązującą do kodu pagerowego „I love you”. Każda z par dostanie wspomniane 10 tysięcy dolarów w kredycie platformy, które będzie mogła wykorzystać na noclegi, atrakcje turystyczne, wynajęcie samochodu lub przelot – wszystko w ramach zakupów w Booking.com.
Booking.com, oferuje ponad 8,6 miliona obiektów i wiele atrakcji na całym świecie. Podkreśla, że chce sprawić, by podróżowanie było łatwiejsze. Kampania z Teddym Swimsem to kolejny przykład współpracy łączącej popkulturę, podróże i unikatowe wrażenia, po wcześniejszych projektach obejmujących pobyty celebrytów.
Na koniec Booking.com dodaje z przymrużeniem oka: dwie trzecie mężczyzn przyznaje, że chętniej planowałoby podróże, gdyby wiedziało, że czeka ich za to odrobina… dodatkowej czułości. Może więc warto sprawdzić? Wystarczy otworzyć aplikację, kliknąć „book now” i pozwolić, by romantyczna przygoda się zaczęła.
Źródło: rp.pl
