Hiszpania ma sposób na zabójcze upały – szykuje „schronienia klimatyczne”

Aktualizacja: 09.01.2026 10:17 Publikacja: 09.01.2026 06:00
Foto: Aleksander Kramarz
Podczas konferencji w Madrycie premier Pedro Sánchez przedstawił rządową strategię reagowania na konsekwencje globalnego ocieplenia. – Niszczące susze i fale upałów nie są już rzadkością. W niektórych latach nie mamy do czynienia z kilkoma falami, lecz z jedną, długą falą gorąca trwającą od czerwca do sierpnia. To jest nowa normalność – mówił.
Lato 2025 roku było w Hiszpanii najgorętsze odkąd prowadzi się pomiary. Kraj doświadczył trzech fal upałów, z których najdłuższa, trwająca 16 dni w sierpniu, przyniosła temperatury przekraczające 45 stopni Celsjusza. Dane te potwierdziła państwowa agencja meteorologiczna AEMET.
Wysokim temperaturom towarzyszyły wyjątkowo małe opady deszczu, co pogłębiło problem suszy i zwiększyło ryzyko pożarów. Z perspektywy turystyki oznacza to coraz większe wyzwania dla regionów nadmorskich i popularnych miast, które w szczycie sezonu przyjmują miliony odwiedzających, często szczególnie narażonych na skutki ekstremalnego upału.
Nowa sieć schronień klimatycznych ma zapewnić dostęp do klimatyzowanych przestrzeni każdemu, kto będzie potrzebował ochrony przed upałem. Jak zapowiedział Sánchez, obiekty te będą finansowane ze środków rządowych, przede wszystkim w regionach „w których upał uderza w ludzi najmocniej”.
Czytaj więcej
Hiszpania zamyka 2025 rok z historycznym wynikiem przyjazdów turystów zagranicznych. Ich liczba o...
Projekt ogólnokrajowy ma uzupełniać już istniejące inicjatywy regionalne, te między innymi z Katalonii, Kraju Basków i Murcji. Przykładem jest Barcelona, stolica Katalonii, w której działa już około 400 schronień klimatycznych. Znajdują się one w bibliotekach, muzeach, obiektach sportowych i centrach handlowych.
Klimatyzowane przestrzenie, wyposażone zazwyczaj w miejsca siedzące i dostęp do bezpłatnej wody pitnej, są przeznaczone przede wszystkim dla osób starszych, niemowląt, osób z problemami zdrowotnymi i tych, którzy mają ograniczone zasoby finansowe. Korzystają z nich także turyści, dla których upał w zatłoczonych miastach południa Europy bywa coraz większym problemem.
Dla miast turystycznych rozwój sieci schronień klimatycznych może stać się istotnym elementem adaptowania się do zmian klimatu i utrzymania atrakcyjności. Klimatyzowane biblioteki, muzea czy centra kultury pełnią nie tylko funkcję społeczną, ale także wspierają bezpieczne zwiedzanie w warunkach ekstremalnych temperatur.
W dłuższej perspektywie rozwiązania te mogą wpłynąć na sezonowość ruchu turystycznego i na sposób planowania infrastruktury miejskiej w regionach o dużym natężeniu turystyki.
Podczas konferencji premier Sánchez zapowiedział również finansowanie planów zapobiegania powodziom w małych miejscowościach. Dodatkowo rząd przeznaczy 20 milionów euro na programy prewencji pożarowej w mniejszych gminach. Działania te mają stanowić element szerokiego, państwowego paktu na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu.
Pakiet propozycji nie trafił jeszcze pod obrady Kongresu Deputowanych, czyli niższej izby hiszpańskiego parlamentu. Premier zaapelował jednak do wszystkich ugrupowań politycznych o współpracę, podkreślając, że inicjatywa ta „nie jest bronią wyborczą, lecz tarczą dla Hiszpanii”.
Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) działającego przy ONZ, fale upałów stają się coraz częstsze i bardziej intensywne na skutek działalności człowieka. Skutki tego trendu są w Hiszpanii wyjątkowo dotkliwe. Szacunki Ministerstwa Zdrowia wskazują, że latem 2025 roku z powodu wysokich temperatur zmarło ponad 3 800 osób – o 88 procent więcej niż w 2024 roku. Równocześnie kraj zmagał się z jednym z najbardziej niszczycielskich sezonów pożarowych w ostatnich latach. W ciągu roku pożary objęły ponad 400 tysięcy hektarów terenów.
Jak podaje BBC, skala tych zjawisk pokazuje, że Hiszpania wchodzi w nową rzeczywistość klimatyczną. Dla branży turystycznej oznacza to konieczność dostosowania infrastruktury, usług i komunikacji z odwiedzającymi do coraz trudniejszych warunków pogodowych.
Schronienia klimatyczne, inwestowanie w bezpieczeństwo i długofalowe planowanie adaptowania się do zmian mogą w przyszłości stać się jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności hiszpańskich destynacji turystycznych w Europie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od początku roku kierowcy podróżujący po Włoszech płacą więcej za przejazd autostradami. Wzrosły taryfy na niema...
Warszawa to jeden z najciekawszych kierunków podróży na świecie w tym roku – uznał amerykański dziennik „The New...
Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 24 października 2025 roku z początkiem 2026 roku Lidzbark Warmiński, a dokładn...
Wietnam uruchamia Visit Vietnam – pierwszą w historii narodową platformę z danymi dla turystyki. Projekt, który...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas