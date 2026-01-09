Hiszpania ma sposób na zabójcze upały – szykuje „schronienia klimatyczne”

Podczas konferencji w Madrycie premier Pedro Sánchez przedstawił rządową strategię reagowania na konsekwencje globalnego ocieplenia. – Niszczące susze i fale upałów nie są już rzadkością. W niektórych latach nie mamy do czynienia z kilkoma falami, lecz z jedną, długą falą gorąca trwającą od czerwca do sierpnia. To jest nowa normalność – mówił.

Rekordowe lato i ekstremalne temperatury

Lato 2025 roku było w Hiszpanii najgorętsze odkąd prowadzi się pomiary. Kraj doświadczył trzech fal upałów, z których najdłuższa, trwająca 16 dni w sierpniu, przyniosła temperatury przekraczające 45 stopni Celsjusza. Dane te potwierdziła państwowa agencja meteorologiczna AEMET.

Wysokim temperaturom towarzyszyły wyjątkowo małe opady deszczu, co pogłębiło problem suszy i zwiększyło ryzyko pożarów. Z perspektywy turystyki oznacza to coraz większe wyzwania dla regionów nadmorskich i popularnych miast, które w szczycie sezonu przyjmują miliony odwiedzających, często szczególnie narażonych na skutki ekstremalnego upału.

Schronienia klimatyczne dla wszystkich. Turyści też korzystają

Nowa sieć schronień klimatycznych ma zapewnić dostęp do klimatyzowanych przestrzeni każdemu, kto będzie potrzebował ochrony przed upałem. Jak zapowiedział Sánchez, obiekty te będą finansowane ze środków rządowych, przede wszystkim w regionach „w których upał uderza w ludzi najmocniej”.