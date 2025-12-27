„U bram 100 milionów” - chociaż hiszpańska turystyka notuje świetny wynik, to się martwi

Aktualizacja: 27.12.2025 09:46 Publikacja: 27.12.2025 02:17
Wyspy Kanaryjskie są jednym z regionów najliczniej odwiedzanych
Foto: Aleksander Kramarz
Piętnaście dni przed zakończeniem roku 2025 Mesa del Turismo de España podsumowała wstępnie mijający sezon turystyczny – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews. Podczas konferencji prasowej organizacja oceniła rok pozytywnie, zapowiadając, że wyniki ruchu turystycznego będą lepsze niż w 2024 roku. W turystyce przyjazdowej Hiszpania znajdzie się „u bram 100 milionów” – historycznej granicy dla sektora, który według prognoz Mesy wniesie w 2025 roku ponad 70 miliardów euro nadwyżki do bilansu płatniczego kraju. Rok wcześnie

Wszędzie tam, gdzie pojawiła się masowa turystyka, urokliwe wioski rybackie zamieniły się w lasy...
Warto wspomnieć, że w całym roku 2024 Hiszpanię odwiedziło 95,8 miliona turystów zagranicznych. Po trzech kwartałach 2025 roku Hiszpania notowała 2,39 miliona przyjazdów z Polski, czyli o 23 procent więcej niż rok wcześniej.
Odnosząc się do wkładu turystyki w generowanie przychodów, Mesa del Turismo zapowiedziała uruchomienie w 2026 roku Projektu Konkurencyjności (Proyecto de Competitividad). Będzie to szeroko zakrojone badanie, inicjowane przez sektor prywatny, którego celem jest głęboka analiza bezpośredniej aktywności ekonomicznej turystyki, jej powiązań z innymi sektorami gospodarki i wpływu na rozwój regionalny.
Projekt ma zaktualizować wskaźniki ilościowe i jakościowe dotyczące bezpośredniego i pośredniego wkładu turystyki w PKB, a także dostarczyć argumentów na jej znaczenie dla hiszpańskiej gospodarki. Celem jest uwidocznienie „ukrytego potencjału turystyki” jako motoru wzrostu, innowacyjności i spójności terytorialnej i ponowne podkreślenie jej strategicznej roli w tworzeniu miejsc pracy i budowaniu dobrobytu kraju.
Zdaniem organizacji rok 2025 roku potwierdził odporność i zdolność adaptowania się branży turystycznej – mimo wpływu wzrostu cen na zachowania popytu i wyniki finansowe przedsiębiorstw.
– Wchodzimy w 2026 rok z optymizmem i perspektywą umiarkowanego, ale stabilnego wzrostu, popartego korzystnymi prognozami – podkreśla prezes Mesy del Turismo Juan Molas, cytowany w komunikacie Mesa del Turismo. – Opierają się one na zwiększonej liczbie zarezerwowanych slotów lotniczych na kolejny sezon i na liczbie potwierdzonych kongresów i dużych wydarzeń w segmencie turystyki MICE w ciągu roku.
Według prognoz stowarzyszenia wszystko wskazuje, że nadchodzący rok pozwoli hiszpańskiej turystyce umocnić pozycję lidera i konkurencyjność na rynku międzynarodowym oraz utrzymać atrakcyjność kraju wśród najchętniej wybieranych destynacji na świecie.
Mesa del Turismo przestrzega jednak przed nadmiernym samozadowoleniem. Zwraca uwagę na dynamicznie rosnącą konkurencję w regionie Morza Śródziemnego. Kraje takie jak Grecja, Cypr, Turcja, Chorwacja, Czarnogóra i Albania systematycznie zwiększają swój udział w rynku, notując silny wzrost popytu i rozwijając bazę hotelową.
– Są to kierunki oferujące ceny znacząco niższe od hiszpańskich, a jednocześnie postrzegane jako nowe i atrakcyjne. To sprawia, że stają się bardzo solidnymi rywalami pod względem ceny i świeżości oferty – podkreśla Molas. – Wymaga to od nas wzmocnienia wyróżników hiszpańskiej turystyki, takich jak jakość, zrównoważony rozwój i unikatowe doświadczenia.
Rosnąca konkurencja nie jest jedynym wyzwaniem stojącym przed hiszpańską turystyką. Mesa del Turismo podkreśla, że wciąż brakuje skutecznych rozwiązań dla szeregu problemów strukturalnych, które mogą zagrozić stabilności sektora w średnim okresie.
Jednym z kluczowych zagadnień jest konieczność wypracowania równowagi pomiędzy mieszkańcami a odwiedzającymi w destynacjach dojrzałych lub zagrożonych nadmiernym natężeniem ruchu. Ma się to opierać na rzetelnym pomiarze pojemności absorpcyjnej – społecznej, sanitarnej, urbanistycznej i infrastrukturalnej.

Władze trzynastu hiszpańskich wspólnot autonomicznych podpisały w Sewilli deklarację, w której wy...
Kolejnym nierozwiązanym problemem pozostaje społeczny prestiż zawodów turystycznych oraz zatrzymanie talentów w branży. – Nie może być tak, że praca w turystyce jest postrzegana jako coś gorszego. Musimy przywrócić prestiż zatrudnieniu w tym sektorze i pokazać młodym ludziom, że turystyka oferuje realną, wartościową i satysfakcjonującą ścieżkę kariery – podkreślił prezes Mesy.
Mesa del Turismo uznaje również za kluczowe wzmocnienie reprezentacji interesów hiszpańskiej turystyki na forum Unii Europejskiej. Z tego powodu organizacja została pod koniec września wpisana do unijnego Rejestru Przejrzystości i uruchomiła Plan Pozycjonowania w Europie.
Plan ten, zaplanowany na lata 2025–2029, będzie w kolejnych miesiącach rozwijany poprzez działalność Międzysektorowej Komisji działającej w ramach Mesy. Jej zadaniem będzie przekazywanie instytucjom unijnym postulatów i potrzeb poszczególnych podsektorów turystyki – od lotnictwa, przez biura podróży, po hotelarstwo i gastronomię.
Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, tylko spójny i wyraźny głos branży na poziomie europejskim pozwoli bronić konkurencyjności jednego z filarów hiszpańskiej gospodarki.
