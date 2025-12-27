„U bram 100 milionów” - chociaż hiszpańska turystyka notuje świetny wynik, to się martwi

Piętnaście dni przed zakończeniem roku 2025 Mesa del Turismo de España podsumowała wstępnie mijający sezon turystyczny – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews. Podczas konferencji prasowej organizacja oceniła rok pozytywnie, zapowiadając, że wyniki ruchu turystycznego będą lepsze niż w 2024 roku. W turystyce przyjazdowej Hiszpania znajdzie się „u bram 100 milionów” – historycznej granicy dla sektora, który według prognoz Mesy wniesie w 2025 roku ponad 70 miliardów euro nadwyżki do bilansu płatniczego kraju. Rok wcześnie

Reklama Reklama

Warto wspomnieć, że w całym roku 2024 Hiszpanię odwiedziło 95,8 miliona turystów zagranicznych. Po trzech kwartałach 2025 roku Hiszpania notowała 2,39 miliona przyjazdów z Polski, czyli o 23 procent więcej niż rok wcześniej.

Turystyka jako motor gospodarki

Odnosząc się do wkładu turystyki w generowanie przychodów, Mesa del Turismo zapowiedziała uruchomienie w 2026 roku Projektu Konkurencyjności (Proyecto de Competitividad). Będzie to szeroko zakrojone badanie, inicjowane przez sektor prywatny, którego celem jest głęboka analiza bezpośredniej aktywności ekonomicznej turystyki, jej powiązań z innymi sektorami gospodarki i wpływu na rozwój regionalny.

Projekt ma zaktualizować wskaźniki ilościowe i jakościowe dotyczące bezpośredniego i pośredniego wkładu turystyki w PKB, a także dostarczyć argumentów na jej znaczenie dla hiszpańskiej gospodarki. Celem jest uwidocznienie „ukrytego potencjału turystyki” jako motoru wzrostu, innowacyjności i spójności terytorialnej i ponowne podkreślenie jej strategicznej roli w tworzeniu miejsc pracy i budowaniu dobrobytu kraju.