Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”

Sygnatariuszem listu była między innymi Wspólnota Walencka. Na zdjęciu Walencja
Dokument, przyjęty podczas szczytu Tourism Innovation Summit (TIS), wzywa do stworzenia nowych mechanizmów współpracy i zarządzania, które mają wzmocnić pozycję Hiszpanii jako światowego lidera turystyki.
Pod deklaracją podpisały się: Andaluzja, Aragonia, Kantabria, Kastylia i León, Madryt, Wspólnota Walencka, Estremadura, Galicja, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, La Rioja, Melilla i Murcja – wymienia portal Hosteltur.
Sygnatariusze podkreślają, że turystyka jest „wielką narodową gałęzią gospodarki”, stanowiącą motor zatrudnienia i spójności społecznej, a jej rozwój powinien opierać się na zrównoważeniu, jakości i konkurencyjności.
Podpisani to nie byle kto, ale najważniejsze regiony, przez które przechodzi 70 procent całego ruchu turystycznego w kraju (73 procent noclegów w hotelach), przyjmują 75 procent zagranicznych gości i 70 procent turystów krajowych.
W tzw. Deklaracji Sewilskiej regiony zarzucają rządowi centralnemu brak dialogu i przywództwa, wskazując, że od grudnia 2023 roku nie zwołano ani razu Konferencji Sektorowej ds. Turystyki. Ich zdaniem brak współpracy oraz „milczenie” Ministerstwa Przemysłu i Turystyki w kluczowych kwestiach zmusza regiony do samodzielnego działania poza oficjalnymi kanałami.
W dokumencie regiony bronią turystyki jako głównego motoru gospodarki, odrzucając – jak to określono – „uproszczoną i obwiniającą narrację rządu”, który miałby przedstawiać sektor jako źródło problemów społecznych, m.in. kryzysu mieszkaniowego.
Sygnatariusze podkreślają, że kryzys mieszkaniowy nie jest skutkiem turystyki, lecz wynika z nieefektywności krajowej ustawy o mieszkalnictwie. Wskazują, że mieszkania turystyczne (VUT) – jeśli są odpowiednio regulowane przez władze regionalne – przyczyniają się do ożywienia centrów miast, a nie do pogłębiania nierówności społecznych.
Apelują o szanowanie kompetencji regionów w zakresie planowania turystycznego i o rewizję dekretu rządowego z 2024 roku, który – ich zdaniem – dubluje funkcje, wprowadza nadmierną biurokrację i ogranicza autonomię regionów.
Podkreślają również znaczenie rozwoju infrastruktury transportowej i lotniczej dla spójności terytorialnej kraju.
Regiony sprzeciwiają się „czysto handlowemu” podejściu rządu do zarządzania lotniskami, postulując wspólne decyzje z udziałem władz lokalnych i lepsze zintegrowanie połączeń lotniczych z siecią kolejową.
Autorzy manifestu deklarują gotowość do współdziałania, żeby wypracować spójną politykę turystyczną, opartą na zrównoważonym rozwoju i wielopoziomowym zarządzaniu. Wzywają rząd Hiszpanii do odnowienia spotkań forów współpracy, rezygnacji z „pustych zapowiedzi” i do zaprzestania „demonizowania” sektora turystyki, który – jak podkreślają – pozostaje „głównym motorem gospodarki i rozwiązaniem, a nie problemem kraju”.
