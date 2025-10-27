Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”

Dokument, przyjęty podczas szczytu Tourism Innovation Summit (TIS), wzywa do stworzenia nowych mechanizmów współpracy i zarządzania, które mają wzmocnić pozycję Hiszpanii jako światowego lidera turystyki.

Pod deklaracją podpisały się: Andaluzja, Aragonia, Kantabria, Kastylia i León, Madryt, Wspólnota Walencka, Estremadura, Galicja, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, La Rioja, Melilla i Murcja – wymienia portal Hosteltur.

Sygnatariusze podkreślają, że turystyka jest „wielką narodową gałęzią gospodarki”, stanowiącą motor zatrudnienia i spójności społecznej, a jej rozwój powinien opierać się na zrównoważeniu, jakości i konkurencyjności.

Podpisani to nie byle kto, ale najważniejsze regiony, przez które przechodzi 70 procent całego ruchu turystycznego w kraju (73 procent noclegów w hotelach), przyjmują 75 procent zagranicznych gości i 70 procent turystów krajowych.