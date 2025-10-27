Reklama

Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”

Trzynaście hiszpańskich Wspólnot Autonomicznych podpisało w Sewilli Deklarację Instytucjonalną, w której wyrażają „głębokie zaniepokojenie” polityką wobec turystyki, prowadzoną przez rząd centralny w Madrycie.

Publikacja: 27.10.2025 02:14

Sygnatariuszem listu była między innymi Wspólnota Walencka. Na zdjęciu Walencja

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Dokument, przyjęty podczas szczytu Tourism Innovation Summit (TIS), wzywa do stworzenia nowych mechanizmów współpracy i zarządzania, które mają wzmocnić pozycję Hiszpanii jako światowego lidera turystyki.

Hiszpania bije rekordy – do września ponad 86 milionów pasażerów z zagranicy
Pod deklaracją podpisały się: Andaluzja, Aragonia, Kantabria, Kastylia i León, Madryt, Wspólnota Walencka, Estremadura, Galicja, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, La Rioja, Melilla i Murcja – wymienia portal Hosteltur.

Sygnatariusze podkreślają, że turystyka jest „wielką narodową gałęzią gospodarki”, stanowiącą motor zatrudnienia i spójności społecznej, a jej rozwój powinien opierać się na zrównoważeniu, jakości i konkurencyjności.

Podpisani to nie byle kto, ale najważniejsze regiony, przez które przechodzi 70 procent całego ruchu turystycznego w kraju (73 procent noclegów w hotelach), przyjmują 75 procent zagranicznych gości i 70 procent turystów krajowych.

Regiony Hiszpanii nie chcą by turystyka była chłopcem do bicia

W tzw. Deklaracji Sewilskiej regiony zarzucają rządowi centralnemu brak dialogu i przywództwa, wskazując, że od grudnia 2023 roku nie zwołano ani razu Konferencji Sektorowej ds. Turystyki. Ich zdaniem brak współpracy oraz „milczenie” Ministerstwa Przemysłu i Turystyki w kluczowych kwestiach zmusza regiony do samodzielnego działania poza oficjalnymi kanałami.

W dokumencie regiony bronią turystyki jako głównego motoru gospodarki, odrzucając – jak to określono – „uproszczoną i obwiniającą narrację rządu”, który miałby przedstawiać sektor jako źródło problemów społecznych, m.in. kryzysu mieszkaniowego.

Mieszkalnictwo i turystyka – dwa odrębne zjawiska

Sygnatariusze podkreślają, że kryzys mieszkaniowy nie jest skutkiem turystyki, lecz wynika z nieefektywności krajowej ustawy o mieszkalnictwie. Wskazują, że mieszkania turystyczne (VUT) – jeśli są odpowiednio regulowane przez władze regionalne – przyczyniają się do ożywienia centrów miast, a nie do pogłębiania nierówności społecznych.

Apelują o szanowanie kompetencji regionów w zakresie planowania turystycznego i o rewizję dekretu rządowego z 2024 roku, który – ich zdaniem – dubluje funkcje, wprowadza nadmierną biurokrację i ogranicza autonomię regionów.

Turystyka przestaje być lokomotywą hiszpańskiej gospodarki
Turystyka przestaje być lokomotywą hiszpańskiej gospodarki

Podkreślają również znaczenie rozwoju infrastruktury transportowej i lotniczej dla spójności terytorialnej kraju.

Regiony sprzeciwiają się „czysto handlowemu” podejściu rządu do zarządzania lotniskami, postulując wspólne decyzje z udziałem władz lokalnych i lepsze zintegrowanie połączeń lotniczych z siecią kolejową.

Apel do rządu Hiszpanii o spójność i współpracę dla dobra turystyki

Autorzy manifestu deklarują gotowość do współdziałania, żeby wypracować spójną politykę turystyczną, opartą na zrównoważonym rozwoju i wielopoziomowym zarządzaniu. Wzywają rząd Hiszpanii do odnowienia spotkań forów współpracy, rezygnacji z „pustych zapowiedzi” i do zaprzestania „demonizowania” sektora turystyki, który – jak podkreślają – pozostaje „głównym motorem gospodarki i rozwiązaniem, a nie problemem kraju”.

Źródło: rp.pl

