Hiszpania bije rekordy – do września ponad 86 milionów pasażerów z zagranicy

Aktualizacja: 23.10.2025 11:05 Publikacja: 23.10.2025 08:51
Foto: PAP/EPA, Alejandro Garcia
We wrześniu Hiszpania zanotowała wzrost liczby pasażerów z większości kluczowych rynków źródłowych, z wyjątkiem Niemiec i Francji, gdzie nastąpił nieznaczny spadek. Coraz większe znaczenie w strukturze ruchu przyjazdowego zyskują rynki spoza Europy – szczególnie kraje Ameryki Łacińskiej (Kolumbia, Meksyk, Brazylia, Argentyna), a także Chiny i państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, podaje hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.
Najwięcej turystów przyleciało z Wielkiej Brytanii – około 2,4 miliona we wrześniu, co stanowiło 22,2 procent całego ruchu międzynarodowego i oznaczało wzrost o 2,2 procent, licząc rok do roku. Największym beneficjentem tego napływu były Baleary, które przyjęły 26,1 procent brytyjskich podróżnych, odnotowując wzrost o 1,5 procent. Na drugim miejscu uplasowały się Wyspy Kanaryjskie (21 procent udziału, plus 1,4 procent).
Niemcy, drugi co do wielkości rynek, wysłały do Hiszpanii 1,5 miliona pasażerów, co stanowiło 13,9 procent ogółu, jednak oznaczało lekki spadek o 1 procent. Najwięcej niemieckich turystów trafiło na Baleary (45,7 procent udziału), które jednocześnie najbardziej odczuły ten spadek – o około 17 tysięcy podróżnych mniej. Z kolei Walencja i Kraj Basków zanotowały niewielkie wzrosty, zyskując łącznie ponad 3 tysiące dodatkowych pasażerów.
Czytaj więcej
Hiszpańska organizacja branży turystycznej Exceltur ogłosiła, że po trzech latach wyjątkowo dynam...
Włochy odpowiadały za 9,4 procent całego ruchu przyjazdowego (1,02 miliona pasażerów), co oznaczało wzrost o 4,3 procent. Najwięcej włoskich turystów odwiedziło Katalonię – 30,7 procent udziału i imponujący wzrost o 11,1 procent. W innych regionach wzrosty były umiarkowane, choć Andaluzja, Kantabria i Galicja odnotowały spadki.
Z Francji przybyło 6,9 procent wszystkich pasażerów, co oznacza minimalny spadek o 0,3 procent. Najwięcej francuskich turystów wylądowało w Katalonii i Madrycie, które łącznie przejęły 48,1 procent całego ruchu. Baleary, mimo spowolnienia z Niemiec, poprawiły wynik o 4,7 tysiąca pasażerów, osiągając 18,6 procent udziału i trzecie miejsce w rankingu regionów. Największe spadki zanotowały Andaluzja i Kraj Basków – ponad 7 procent mniej podróżnych niż rok wcześniej.
W wypadku Holandii odnotowano znaczący wzrost o 6,5 procent, przy 4,8 procent udziale w całkowitym ruchu. Większość holenderskich turystów wybrała Katalonię, Walencję i Andaluzję, gdzie ich udział oscylował wokół 19 procent.
We wrześniu sześć głównych regionów turystycznych Hiszpanii skupiło aż 97,1 procent wszystkich przyjazdów. Największy wzrost odnotowała Walencja (plus 6,6 procent), natomiast najbardziej umiarkowany – Baleary (plus 1 procent). Madryt przyjął najwięcej pasażerów w tym miesiącu (21,4 procent wszystkich przylotów), z rocznym wzrostem o 3,8 procent.
Czytaj więcej
Od słonecznych plaż Antalyi po niebo Kapadocji pełne balonów – historia tureckiej turystyki to op...
Na czele hiszpańskich lotnisk znalazł się Adolfo Suárez Madrid-Barajas, który przyjął 1,8 miliona pasażerów (plus 5,2 procent). Drugie miejsce zajął port lotniczy w Barcelonie z 707 tysiącami podróżnych (plus 3,9 procent), a trzecie lotnisko Palma de Mallorca z 566 tysiącami przyjazdów, choć tam liczba pasażerów spadła o 3,8 procent. Największy wzrost spośród wszystkich portów odnotowało lotnisko w Walencji, które przyjęło aż o 10 procent więcej pasażerów niż we wrześniu ubiegłego roku.
Hiszpania utrzymuje więc silne tempo wzrostu w sektorze turystyki lotniczej, umacniając się na pozycji jednego z najbardziej pożądanych kierunków na świecie – zarówno wśród Europejczyków, jak i podróżnych z bardziej odległych zakątków globu.
We wrześniu Hiszpania zanotowała wzrost liczby pasażerów z większości kluczowych rynków źródłowych, z wyjątkiem Niemiec i Francji, gdzie nastąpił nieznaczny spadek. Coraz większe znaczenie w strukturze ruchu przyjazdowego zyskują rynki spoza Europy – szczególnie kraje Ameryki Łacińskiej (Kolumbia, Meksyk, Brazylia, Argentyna), a także Chiny i państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, podaje hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Egipt odnotował imponujący wzrost liczby turystów w 2025 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy kraj odwie...
Zamiast 96,5 miliona złotych, jak w tym roku, Polska Organizacja Turystyczna odpowiedzialna za promocję polskiej...
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke rezygnuje ze stanowiska - dowiaduje się Turystyka.rp.pl....
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Mieszkańcy Europy coraz częściej podróżują, ale głównie po własnym kontynencie – wynika z opublikowanych właśnie...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas