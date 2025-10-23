Reklama

Hiszpania bije rekordy – do września ponad 86 milionów pasażerów z zagranicy

Hiszpania umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych krajów świata. Od początku roku do końca września kraj przyjął 86,3 miliona pasażerów przylatujących z zagranicy, co oznacza wzrost o 5,6 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Sam wrzesień przyniósł prawie 11 milionów zagranicznych podróżnych, czyli o 3,8 procent więcej niż rok wcześniej.

Publikacja: 23.10.2025 08:51

Foto: PAP/EPA, Alejandro Garcia

Marzena Buczkowska-German

We wrześniu Hiszpania zanotowała wzrost liczby pasażerów z większości kluczowych rynków źródłowych, z wyjątkiem Niemiec i Francji, gdzie nastąpił nieznaczny spadek. Coraz większe znaczenie w strukturze ruchu przyjazdowego zyskują rynki spoza Europy – szczególnie kraje Ameryki Łacińskiej (Kolumbia, Meksyk, Brazylia, Argentyna), a także Chiny i państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, podaje hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Wielka Brytania na czele rankingu 

Najwięcej turystów przyleciało z Wielkiej Brytanii – około 2,4 miliona we wrześniu, co stanowiło 22,2 procent całego ruchu międzynarodowego i oznaczało wzrost o 2,2 procent, licząc rok do roku. Największym beneficjentem tego napływu były Baleary, które przyjęły 26,1 procent brytyjskich podróżnych, odnotowując wzrost o 1,5 procent. Na drugim miejscu uplasowały się Wyspy Kanaryjskie (21 procent udziału, plus 1,4 procent).

Niemcy, drugi co do wielkości rynek, wysłały do Hiszpanii 1,5 miliona pasażerów, co stanowiło 13,9 procent ogółu, jednak oznaczało lekki spadek o 1 procent. Najwięcej niemieckich turystów trafiło na Baleary (45,7 procent udziału), które jednocześnie najbardziej odczuły ten spadek – o około 17 tysięcy podróżnych mniej. Z kolei Walencja i Kraj Basków zanotowały niewielkie wzrosty, zyskując łącznie ponad 3 tysiące dodatkowych pasażerów.

Włochy odpowiadały za 9,4 procent całego ruchu przyjazdowego (1,02 miliona pasażerów), co oznaczało wzrost o 4,3 procent. Najwięcej włoskich turystów odwiedziło Katalonię – 30,7 procent udziału i imponujący wzrost o 11,1 procent. W innych regionach wzrosty były umiarkowane, choć Andaluzja, Kantabria i Galicja odnotowały spadki.

Z Francji przybyło 6,9 procent wszystkich pasażerów, co oznacza minimalny spadek o 0,3 procent. Najwięcej francuskich turystów wylądowało w Katalonii i Madrycie, które łącznie przejęły 48,1 procent całego ruchu. Baleary, mimo spowolnienia z Niemiec, poprawiły wynik o 4,7 tysiąca pasażerów, osiągając 18,6 procent udziału i trzecie miejsce w rankingu regionów. Największe spadki zanotowały Andaluzja i Kraj Basków – ponad 7 procent mniej podróżnych niż rok wcześniej.

W wypadku Holandii odnotowano znaczący wzrost o 6,5 procent, przy 4,8 procent udziale w całkowitym ruchu. Większość holenderskich turystów wybrała Katalonię, Walencję i Andaluzję, gdzie ich udział oscylował wokół 19 procent.

We wrześniu sześć głównych regionów turystycznych Hiszpanii skupiło aż 97,1 procent wszystkich przyjazdów. Największy wzrost odnotowała Walencja (plus 6,6 procent), natomiast najbardziej umiarkowany – Baleary (plus 1 procent). Madryt przyjął najwięcej pasażerów w tym miesiącu (21,4 procent wszystkich przylotów), z rocznym wzrostem o 3,8 procent.

Lotnisko w Madrycie z największą liczbą pasażerów

Na czele hiszpańskich lotnisk znalazł się Adolfo Suárez Madrid-Barajas, który przyjął 1,8 miliona pasażerów (plus 5,2 procent). Drugie miejsce zajął port lotniczy w Barcelonie z 707 tysiącami podróżnych (plus 3,9 procent), a trzecie lotnisko Palma de Mallorca z 566 tysiącami przyjazdów, choć tam liczba pasażerów spadła o 3,8 procent. Największy wzrost spośród wszystkich portów odnotowało lotnisko w Walencji, które przyjęło aż o 10 procent więcej pasażerów niż we wrześniu ubiegłego roku.

Hiszpania utrzymuje więc silne tempo wzrostu w sektorze turystyki lotniczej, umacniając się na pozycji jednego z najbardziej pożądanych kierunków na świecie – zarówno wśród Europejczyków, jak i podróżnych z bardziej odległych zakątków globu.

