Egipt coraz bliżej rekordowego wyniku w turystyce

Jak poinformował minister turystyki i zabytków Sherif Fathy, Egipt jest już bardzo blisko realizacji rocznego celu, który zakłada przyjęcie od 17,5 do 18 milionów turystów, relacjonuje portal Business Today Egypt.

Według danych resortu, w pierwszej połowie roku Egipt odwiedziło 8,7 miliona gości. Do końca sierpnia liczba ta wzrosła do 12,8 miliona, a we wrześniu przekroczyła 15 milionów.

Turystyka pozostaje jednym z najważniejszych źródeł wpływów walutowych dla egipskiej gospodarki. W 2024 roku kraj przyjął rekordowe 15,78 miliona turystów – to najlepszy wynik w historii.

Choć minister Fathy nie podał szczegółowych danych dotyczących przychodów z turystyki za pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku, dane Banku Centralnego Egiptu wskazują, że w 2024 roku wzrosły one o 9 procent, osiągając poziom 15,3 miliarda dolarów.