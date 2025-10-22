Egipt coraz bliżej rekordowego wyniku w turystyce

Aktualizacja: 22.10.2025 09:36 Publikacja: 22.10.2025 08:49
Jak poinformował minister turystyki i zabytków Sherif Fathy, Egipt jest już bardzo blisko realizacji rocznego celu, który zakłada przyjęcie od 17,5 do 18 milionów turystów, relacjonuje portal Business Today Egypt.
Według danych resortu, w pierwszej połowie roku Egipt odwiedziło 8,7 miliona gości. Do końca sierpnia liczba ta wzrosła do 12,8 miliona, a we wrześniu przekroczyła 15 milionów.
Turystyka pozostaje jednym z najważniejszych źródeł wpływów walutowych dla egipskiej gospodarki. W 2024 roku kraj przyjął rekordowe 15,78 miliona turystów – to najlepszy wynik w historii.
Choć minister Fathy nie podał szczegółowych danych dotyczących przychodów z turystyki za pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku, dane Banku Centralnego Egiptu wskazują, że w 2024 roku wzrosły one o 9 procent, osiągając poziom 15,3 miliarda dolarów.
Minister zwrócił uwagę, że dodatkowym impulsem dla branży będzie pełne otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego, które odbędzie się na początku listopada. Szacuje się, że liczba odwiedzających obiekt może potroić się – z obecnych 5–6 tysięcy dziennie.
Położone zaledwie kilometr od piramid w Gizie Wielkie Muzeum Egipskie, którego budowa trwała niemal dwie dekady, ma stać się jednym z najważniejszych projektów wspierających rozwój turystyki w kraju.
Jak podaje Bloomberg, kompleks zajmuje powierzchnię 120 akrów. Choć część galerii jest już dostępna dla publiczności, pełne otwarcie muzeum ma przyciągać nawet 5 milionów odwiedzających rocznie.
Wielkie Muzeum Egipskie będzie największym muzeum archeologicznym na świecie. Zgromadzonych zostanie tam około 100 tysięcy eksponatów, w tym bezcenne skarby z grobowca faraona Tutanchamona.
Egipt liczy, że otwarcie tego wyjątkowego miejsca stanie się nie tylko symbolem narodowej dumy, ale także motorem dalszego wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce kraju.
