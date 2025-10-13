Rząd Niemiec pracuje nad nową strategią dla turystyki. Nacisk na konkurencyjność

Aktualizacja: 13.10.2025 18:31 Publikacja: 13.10.2025 14:57
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Gospodarki, nowa strategia zastąpi dotychczasową, z 2023 roku, nazwaną Narodową Platformą Przyszłości Turystyki - pisze branżowy portal Reise vor-9. Platforma integrowała przedstawicieli polityki, branży i nauki, inicjując projekty związane m.in. z mobilnością przyjazną dla klimatu, cyfryzacją, pozyskiwaniem pracowników, dostępnością turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i poprawą komunikacji na obszarach wiejskich.
Według zapowiedzi rządu, działalność platformy wygaśnie z końcem roku. Powstanie wtedy raport końcowy, a rozpoczęte inicjatywy będą mogły być kontynuowane samodzielnie przez zaangażowane podmioty. Powstałe na podstawie tej strategii sieci współpracy mają zostać włączone do nowej strategii.
Podczas obrad Bundestagu posłowie SPD, Zielonych i Lewicy wyrazili obawy, że likwidacja platformy może osłabić stworzone więzi. Przedstawiciele Lewicy i Zielonych podkreślali ponadto, że strategia nie powinna koncentrować się wyłącznie na aspektach ekonomicznych. Wskazywali przy tym na takie problemy jak wynajem mieszkań wakacyjnych w miastach i niedobór wody w krajach południowych - zjawiska, które coraz częściej dotykają także Niemcy.
Przedstawicielka rządu zapewniła, że oprócz celów gospodarczych w nowej strategii uwzględnione zostaną również kwestie ekologiczne.
Czytaj więcej
27 inicjatyw znalazło się w zaktualizowanym dokumencie „Przyszłość kierunku podróży – wspólne ksz...
Komisja ds. turystyki postanowiła zorganizować do końca roku cztery publiczne wysłuchania: 15 października omówiona zostanie sytuacja branży hotelarsko-gastronomicznej, 5 listopada turystyka rowerowa i piesza i potrzeby infrastrukturalne, 12 listopada gospodarka najmu krótkoterminowego wraz z dyrektywą UE w tej sprawie, a 3 grudnia – turystyka biznesowa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Gospodarki, nowa strategia zastąpi dotychczasową, z 2023 roku, nazwaną Narodową Platformą Przyszłości Turystyki - pisze branżowy portal Reise vor-9. Platforma integrowała przedstawicieli polityki, branży i nauki, inicjując projekty związane m.in. z mobilnością przyjazną dla klimatu, cyfryzacją, pozyskiwaniem pracowników, dostępnością turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i poprawą komunikacji na obszarach wiejskich.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie promował Polskę podczas dwóch wydarzeń w Hol...
Do niedzieli, 5 października, trwają w Poznaniu otwarte wczoraj targi regionów i produktów turystycznych Tour Sa...
Twierdza Srebrna Góra została zdobywcą tegorocznego Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak p...
Branża turystyczna wciąż bagatelizuje problem nadmiernego ruchu turystycznego – zauważają eksperci. Tymczasem co...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas