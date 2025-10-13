Reklama

Rząd Niemiec pracuje nad nową strategią dla turystyki. Nacisk na konkurencyjność

Rząd Niemiec planuje zmianę polityki wobec turystyki. Nowa Narodowa Strategia Turystyczna ma kłaść nacisk na wzmacnianie konkurencyjności Niemiec wobec innych krajów. Obejmie zarówno turystykę wyjazdową, przyjazdową, jak i krajową.

Publikacja: 13.10.2025 14:57

Rząd Niemiec pracuje nad nową strategią dla turystyki. Nacisk na konkurencyjność

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Gospodarki, nowa strategia zastąpi dotychczasową, z 2023 roku, nazwaną Narodową Platformą Przyszłości Turystyki - pisze branżowy portal Reise vor-9. Platforma integrowała przedstawicieli polityki, branży i nauki, inicjując projekty związane m.in. z mobilnością przyjazną dla klimatu, cyfryzacją, pozyskiwaniem pracowników, dostępnością turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i poprawą komunikacji na obszarach wiejskich.

Stara strategia turystyczna do kosza

Według zapowiedzi rządu, działalność platformy wygaśnie z końcem roku. Powstanie wtedy raport końcowy, a rozpoczęte inicjatywy będą mogły być kontynuowane samodzielnie przez zaangażowane podmioty. Powstałe na podstawie tej strategii sieci współpracy mają zostać włączone do nowej strategii.

Podczas obrad Bundestagu posłowie SPD, Zielonych i Lewicy wyrazili obawy, że likwidacja platformy może osłabić stworzone więzi. Przedstawiciele Lewicy i Zielonych podkreślali ponadto, że strategia nie powinna koncentrować się wyłącznie na aspektach ekonomicznych. Wskazywali przy tym na takie problemy jak wynajem mieszkań wakacyjnych w miastach i niedobór wody w krajach południowych - zjawiska, które coraz częściej dotykają także Niemcy.

Przedstawicielka rządu zapewniła, że oprócz celów gospodarczych w nowej strategii uwzględnione zostaną również kwestie ekologiczne.

Czytaj więcej

Niemcy mają nową strategię dla turystyki. "W rozwoju przeszkadza biurokracja"
Popularne Trendy
Niemcy mają nową strategię dla turystyki. "W rozwoju przeszkadza biurokracja"
Reklama
Reklama

Cztery spotkania z branżą turystyczną w sprawie strategii dla turystyki

Komisja ds. turystyki postanowiła zorganizować do końca roku cztery publiczne wysłuchania: 15 października omówiona zostanie sytuacja branży hotelarsko-gastronomicznej, 5 listopada turystyka rowerowa i piesza i potrzeby infrastrukturalne, 12 listopada gospodarka najmu krótkoterminowego wraz z dyrektywą UE w tej sprawie, a 3 grudnia – turystyka biznesowa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Turystyka

Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Gospodarki, nowa strategia zastąpi dotychczasową, z 2023 roku, nazwaną Narodową Platformą Przyszłości Turystyki - pisze branżowy portal Reise vor-9. Platforma integrowała przedstawicieli polityki, branży i nauki, inicjując projekty związane m.in. z mobilnością przyjazną dla klimatu, cyfryzacją, pozyskiwaniem pracowników, dostępnością turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i poprawą komunikacji na obszarach wiejskich.

Stara strategia turystyczna do kosza

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”
Popularne Trendy
Polska zaprasza Holendrów do Gdyni i Lublina. „Obserwujemy wzrost zainteresowania”
Zespół Kresovki z Hajnówki zachwycił odwiedzających targi Tour Salon w Poznaniu. Podlasie jest regio
Popularne Trendy
Poznań zaprasza na targi turystyczne. "Poznajcie Podlasie wszystkimi zmysłami"
Srebrna Góra wygrała ostateczną rozgrywkę, pokonując Zamek Moszna i Jarmark Świętego Dominika w Gdań
Popularne Trendy
Twierdza Srebrna Góra ze złotym certyfikatem POT. "Różowe okulary, ale i pot, krew i łzy"
Turyści nie chcą wypoczywać w przepełnionych kurortach, wolą wyjeżdżać poza sezonem
Popularne Trendy
Turyści nie chcą wypoczywać w przepełnionych kurortach, wolą wyjeżdżać poza sezonem
Reklama
Reklama
e-Wydanie