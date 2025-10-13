Rząd Niemiec pracuje nad nową strategią dla turystyki. Nacisk na konkurencyjność

Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Gospodarki, nowa strategia zastąpi dotychczasową, z 2023 roku, nazwaną Narodową Platformą Przyszłości Turystyki - pisze branżowy portal Reise vor-9. Platforma integrowała przedstawicieli polityki, branży i nauki, inicjując projekty związane m.in. z mobilnością przyjazną dla klimatu, cyfryzacją, pozyskiwaniem pracowników, dostępnością turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i poprawą komunikacji na obszarach wiejskich.

Reklama Reklama

Stara strategia turystyczna do kosza

Według zapowiedzi rządu, działalność platformy wygaśnie z końcem roku. Powstanie wtedy raport końcowy, a rozpoczęte inicjatywy będą mogły być kontynuowane samodzielnie przez zaangażowane podmioty. Powstałe na podstawie tej strategii sieci współpracy mają zostać włączone do nowej strategii.

Podczas obrad Bundestagu posłowie SPD, Zielonych i Lewicy wyrazili obawy, że likwidacja platformy może osłabić stworzone więzi. Przedstawiciele Lewicy i Zielonych podkreślali ponadto, że strategia nie powinna koncentrować się wyłącznie na aspektach ekonomicznych. Wskazywali przy tym na takie problemy jak wynajem mieszkań wakacyjnych w miastach i niedobór wody w krajach południowych - zjawiska, które coraz częściej dotykają także Niemcy.

Przedstawicielka rządu zapewniła, że oprócz celów gospodarczych w nowej strategii uwzględnione zostaną również kwestie ekologiczne.