11 osób podejrzanych o organizację nielegalnej migracji z Białorusi do Polski i Europy Zachodniej zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG w akcji koordynowanej przez Europol. Grupa, jak wynika z informacji RMF FM, nielegalne przewiozła z białoruskiego pogranicza do Europy Zachodniej co najmniej 600 migrantów.