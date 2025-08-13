Wiceminister funduszy: Będzie rozmowa z hotelarzami, jak rozwijać polską turystykę

Nie ustaje publiczne roztrząsanie zasadności dotowania z Krajowego Planu Odbudowy pomocy dla przedsiębiorców z sektora gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury. Ogłoszenie listy beneficjentów (okazuje się, że częściowo błędnej) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej spowodowało oburzenie opinii publicznej i falę hejtu w internecie i mediach pod ich adresem. Jako przykłady, które nie powinny mieć miejsca wskazywano zakup przez przedsiębiorców łodzi motorowych, sauny, basenu, mobilnych ekspresów do kawy czy inwestowanie w rozbudowę restauracji.

Na prośbę premiera Donalda Tuska minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła tło i procedurę rozdzielania funduszy KPO, w tym dla segmentu HoReCa, a także trwające już kontrole, podczas wtorkowego posiedzenia rządu. Następnie zrobiła to na konferencji prasowej.

Ogłosiła tam też, że do czasu zakończenia kontroli – pod lupę ma być wzięta każda umowa – wstrzymała realizowanie wszystkich umów z przedsiębiorcami.

IGHP: Politycy nie mają turystyki w priorytetach

Tego samego dnia wieczorem gościem programu „Tak jest” w TVN24 byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko i sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Krzysztof Szadurski.