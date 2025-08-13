Wiceminister funduszy: Będzie rozmowa z hotelarzami, jak rozwijać polską turystykę

Aktualizacja: 13.08.2025 14:49 Publikacja: 13.08.2025 12:46
O problemie dotacji z Krajowego Programu Odbudowy dla branży gastronominej, hotelarskiej i turystycznej rozmawiali sekretarz generalny IGHP Krzysztof Szadurski i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko
Foto: IGHP
Nie ustaje publiczne roztrząsanie zasadności dotowania z Krajowego Planu Odbudowy pomocy dla przedsiębiorców z sektora gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury. Ogłoszenie listy beneficjentów (okazuje się, że częściowo błędnej) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej spowodowało oburzenie opinii publicznej i falę hejtu w internecie i mediach pod ich adresem. Jako przykłady, które nie powinny mieć miejsca wskazywano zakup przez przedsiębiorców łodzi motorowych, sauny, basenu, mobilnych ekspresów do kawy czy inwestowanie w rozbudowę restauracji.
Czytaj więcej
Stanowczo protestujemy przeciwko hejtowi, nieodpowiedzialnym wypowiedziom polityków i oskarżaniu...
Na prośbę premiera Donalda Tuska minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła tło i procedurę rozdzielania funduszy KPO, w tym dla segmentu HoReCa, a także trwające już kontrole, podczas wtorkowego posiedzenia rządu. Następnie zrobiła to na konferencji prasowej.
Ogłosiła tam też, że do czasu zakończenia kontroli – pod lupę ma być wzięta każda umowa – wstrzymała realizowanie wszystkich umów z przedsiębiorcami.
Tego samego dnia wieczorem gościem programu „Tak jest” w TVN24 byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko i sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Krzysztof Szadurski.
Ten drugi podkreślał, że niezależnie od tego, która strona politycznej sceny tworzy rząd, przedsiębiorcy chcieliby mieć w politykach partnerów do strategicznej dyskusji na temat możliwości rozwoju branży turystycznej.
W odpowiedzi Szyszko zadeklarował gotowość do rozmów z przedstawicielami HoReCa.
„To ważny sygnał dla naszej branży, a Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest otwarta na ekspercką dyskusję” - komentuje IGHP na swoim profilu na Facebooku.
Czytaj więcej
W obliczu narastającej krytyki „komponentu HoReCa” w Krajowym Planie Odbudowy, Polska Izba Turyst...
„Z ubolewaniem stwierdzamy, że Polska klasa polityczna nie rozumie turystyki i hotelarstwa, ani nie ma pomysłu jak rozwinąć sektor, który dostarcza ponad 5 procent PKB i zapewnia milion miejsc pracy” – cytowała stanowisko IGHP prowadząca rozmowę dziennikarka Agata Adamek. – To prawda? – pytała.
– Problem jest inny niż to, kto zawinił – czy PiS, czy PO. Ale jak napisaliśmy, to, że klasa polityczna ma bardzo daleko w swoich priorytetach turystykę – odpowiadał Szadurski.
– Politycy i ministrowie, większość, nie wszyscy, nie rozumieją turystyki. Kojarzą ją raczej z jakimś dodatkiem do sportu bądź rekreacją, nie wiedząc, że turystyka to jest potężny w całej Europie, ale również istotny w Polsce, element gospodarki. Dostarczamy 5 procent PKB i tworzymy łącznie z branżami pokrewnymi milion miejsc pracy – ciągnął.
– W Unii Europejskiej średnia to jest 9,5 procent PKB, mamy więc olbrzymi potencjał wzrostu udziału turystyki w dobrobycie kraju – dodał.
Jak mówił, cieszy się, że dzięki aferze z dotacjami z KPO może wystąpić jako przedstawiciel branży turystycznej i o tym powiedzieć. – Po pierwsze trzeba podjąć dyskusję ponadpartyjną, strategiczną o zainwestowaniu w turystykę. My nie chcemy pieniędzy, my nie chcemy darowizn. Pieniądze zainwestowane w turystykę, mądrze zainwestowane, wielokrotnie będą procentowały, wielokrotnie się zwrócą rządowi.
Zadeklarował, że Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest „w pełnej dyspozycji” , gdyby ministrowie i rząd zechcieli taką dyskusję podjąć.
Czytaj więcej
Stanowczo apelujemy o zaprzestanie działań, które destabilizują sektor HoReCa, podważają zaufanie...
W odpowiedzi Szyszko zapewniał, że KPO był konsultowany za pośrednictwem Komitetu Monitorującego, z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami przedsiębiorców, ministerstw i samorządów.
– Czy pana to przekonuje? –Adamek zwróciła się do Szadurskiego.
– Niech przemówią czyny. Czekamy na zaproszenie, panie ministrze.
– Dobrze, potwierdzam. Bardzo chętnie się spotkamy. Będzie rozmowa –zadeklarował Szyszko.
Wiceminister wycofał się też z wcześniej użytego określenia „funduszowi cwaniacy” pod adresem przedsiębiorców korzystających z dopłat KPO.
– Było to absolutnie niezamierzone i nie było moim zamiarem w żaden sposób oczerniać jakiejkolwiek branży lub sektora. To chyba jest zrozumiałe i naturalne.
Czytaj więcej
Nie milkną komentarze dotyczące internetowo–medialnej burzy w sprawie rozdzielania dotacji z Kraj...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie ustaje publiczne roztrząsanie zasadności dotowania z Krajowego Planu Odbudowy pomocy dla przedsiębiorców z sektora gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury. Ogłoszenie listy beneficjentów (okazuje się, że częściowo błędnej) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej spowodowało oburzenie opinii publicznej i falę hejtu w internecie i mediach pod ich adresem. Jako przykłady, które nie powinny mieć miejsca wskazywano zakup przez przedsiębiorców łodzi motorowych, sauny, basenu, mobilnych ekspresów do kawy czy inwestowanie w rozbudowę restauracji.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
3 sierpnia 2025 roku był najintensywniejszym dniem w historii Turcji pod względem liczby turystów przybywających...
Hiszpańska gospodarka przeżywa rozkwit, a głównym motorem jej wzrostu jest turystyka, która zapewnia ponad 12 pr...
Ponad 1,3 miliona Holendrów obejrzało spoty promocyjne Krakowa i Małopolski na YouTubie i w sieci reklamowej Goo...
Holenderscy turyści znani z wielkiej mobilności przyznają, że w podróży najbardziej obawiają się kieszonkowców,...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas