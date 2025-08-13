Reklama

Wiceminister funduszy: Będzie rozmowa z hotelarzami, jak rozwijać polską turystykę

Turystyka to potężny segment gospodarki. W Europie i w Polsce. Z dużym potencjałem do rozwoju. Tymczasem polscy politycy tego nie doceniają – wyjaśniał w programie telewizyjnym sekretarz generalny IGHP Krzysztof Szadurski.

Publikacja: 13.08.2025 12:46

O problemie dotacji z Krajowego Programu Odbudowy dla branży gastronominej, hotelarskiej i turystycz

O problemie dotacji z Krajowego Programu Odbudowy dla branży gastronominej, hotelarskiej i turystycznej rozmawiali sekretarz generalny IGHP Krzysztof Szadurski i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko

Foto: IGHP

Filip Frydrykiewicz

Nie ustaje publiczne roztrząsanie zasadności dotowania z Krajowego Planu Odbudowy pomocy dla przedsiębiorców z sektora gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury. Ogłoszenie listy beneficjentów (okazuje się, że częściowo błędnej) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej spowodowało oburzenie opinii publicznej i falę hejtu w internecie i mediach pod ich adresem. Jako przykłady, które nie powinny mieć miejsca wskazywano zakup przez przedsiębiorców łodzi motorowych, sauny, basenu, mobilnych ekspresów do kawy czy inwestowanie w rozbudowę restauracji.

Czytaj więcej

Branża turystyczna ucierpiała mocno podczas pandemii Covid-19. Pieniądze z KPO mają ją wzmocnić, naj
Hotele
Burza wokół KPO. Branża turystyczna: Politycy nas nie słuchali, a teraz szukają winnych

Na prośbę premiera Donalda Tuska minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła tło i procedurę rozdzielania funduszy KPO, w tym dla segmentu HoReCa, a także trwające już kontrole, podczas wtorkowego posiedzenia rządu. Następnie zrobiła to na konferencji prasowej.

Ogłosiła tam też, że do czasu zakończenia kontroli – pod lupę ma być wzięta każda umowa – wstrzymała realizowanie wszystkich umów z przedsiębiorcami.

IGHP: Politycy nie mają turystyki w priorytetach

Tego samego dnia wieczorem gościem programu „Tak jest” w TVN24 byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko i sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Krzysztof Szadurski.

Reklama
Reklama

Ten drugi podkreślał, że niezależnie od tego, która strona politycznej sceny tworzy rząd, przedsiębiorcy chcieliby mieć w politykach partnerów do strategicznej dyskusji na temat możliwości rozwoju branży turystycznej.

W odpowiedzi Szyszko zadeklarował gotowość do rozmów z przedstawicielami HoReCa.

„To ważny sygnał dla naszej branży, a Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest otwarta na ekspercką dyskusję” - komentuje IGHP na swoim profilu na Facebooku.

Czytaj więcej

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, apeluje do władz o większą otwartość na argument
Nowe Trendy
Polska Izba Turystyki do premiera: KPO to szansa, nie zagrożenie

„Z ubolewaniem stwierdzamy, że Polska klasa polityczna nie rozumie turystyki i hotelarstwa, ani nie ma pomysłu jak rozwinąć sektor, który dostarcza ponad 5 procent PKB i zapewnia milion miejsc pracy” – cytowała stanowisko IGHP prowadząca rozmowę dziennikarka Agata Adamek. – To prawda? – pytała.

– Problem jest inny niż to, kto zawinił – czy PiS, czy PO. Ale jak napisaliśmy, to, że klasa polityczna ma bardzo daleko w swoich priorytetach turystykę – odpowiadał Szadurski.

Reklama
Reklama

– Politycy i ministrowie, większość, nie wszyscy, nie rozumieją turystyki. Kojarzą ją raczej z jakimś dodatkiem do sportu bądź rekreacją, nie wiedząc, że turystyka to jest potężny w całej Europie, ale również istotny w Polsce, element gospodarki. Dostarczamy 5 procent PKB i tworzymy łącznie z branżami pokrewnymi milion miejsc pracy – ciągnął.

– W Unii Europejskiej średnia to jest 9,5 procent PKB, mamy więc olbrzymi potencjał wzrostu udziału turystyki w dobrobycie kraju – dodał.

Jak mówił, cieszy się, że dzięki aferze z dotacjami z KPO może wystąpić jako przedstawiciel branży turystycznej i o tym powiedzieć. – Po pierwsze trzeba podjąć dyskusję ponadpartyjną, strategiczną o zainwestowaniu w turystykę. My nie chcemy pieniędzy, my nie chcemy darowizn. Pieniądze zainwestowane w turystykę, mądrze zainwestowane, wielokrotnie będą procentowały, wielokrotnie się zwrócą rządowi.

Zadeklarował, że Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest „w pełnej dyspozycji” , gdyby ministrowie i rząd zechcieli taką dyskusję podjąć.

Czytaj więcej

Elżbieta Lendo prezes Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych
Hotele
Polskie Hotele Niezależne: Hejt na KPO podważa sens naszej pracy, szkodzi państwu i turystyce

Wiceminister funduszy obiecuje spotkanie z hotelarzami

W odpowiedzi Szyszko zapewniał, że KPO był konsultowany za pośrednictwem Komitetu Monitorującego, z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami przedsiębiorców, ministerstw i samorządów.

Reklama
Reklama

– Czy pana to przekonuje? –Adamek zwróciła się do Szadurskiego.

– Niech przemówią czyny. Czekamy na zaproszenie, panie ministrze.

– Dobrze, potwierdzam. Bardzo chętnie się spotkamy. Będzie rozmowa –zadeklarował Szyszko.

Wiceminister wycofał się też z wcześniej użytego określenia „funduszowi cwaniacy” pod adresem przedsiębiorców korzystających z dopłat KPO.

– Było to absolutnie niezamierzone i nie było moim zamiarem w żaden sposób oczerniać jakiejkolwiek branży lub sektora. To chyba jest zrozumiałe i naturalne.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk wystąpił na konferencji dla dziennikarzy przed wizytą w fabryce broni
Hotele
Donald Tusk w sprawie KPO dla branży turystycznej: Nie dajmy się zwariować

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Finanse samorządów Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Media Telewizja TVN Turystyka IGHP Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Nie ustaje publiczne roztrząsanie zasadności dotowania z Krajowego Planu Odbudowy pomocy dla przedsiębiorców z sektora gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury. Ogłoszenie listy beneficjentów (okazuje się, że częściowo błędnej) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej spowodowało oburzenie opinii publicznej i falę hejtu w internecie i mediach pod ich adresem. Jako przykłady, które nie powinny mieć miejsca wskazywano zakup przez przedsiębiorców łodzi motorowych, sauny, basenu, mobilnych ekspresów do kawy czy inwestowanie w rozbudowę restauracji.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce
Popularne Trendy
105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce
Hiszpania nie powinna uzależniaćsię zbyt mocno od turystyki – twierdzi ekspert
Popularne Trendy
Hiszpania na turystycznej fali – błogosławieństwo czy pułapka gospodarcza?
Kadr ze spotu promocyjnego Małopolski
Popularne Trendy
Góry, parki rozrywki, baseny termalne i muzea - Małopolska reklamuje się w Holandii
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Holenderscy turyści boją się, że zostaną oszukani, naciągnięci lub okradzeni podczas podróży
Popularne Trendy
Czego boją się najlepsi europejscy turyści? Ujawniło to badanie
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie