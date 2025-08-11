Reklama

Polskie Hotele Niezależne: Hejt na KPO podważa sens naszej pracy, szkodzi państwu i turystyce

Stanowczo apelujemy o zaprzestanie działań, które destabilizują sektor HoReCa, podważają zaufanie do instytucji państwowych, szkodzą wizerunkowi polskiej przedsiębiorczości i polskiej turystyce - napisali hotelarze zrzeszeni w Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych.

Publikacja: 11.08.2025 09:35

Elżbieta Lendo prezes Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych

Elżbieta Lendo prezes Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych

Foto: Polskie Hotele Niezależne

Filip Frydrykiewicz

To już kolejne oświadczenie wystosowane przez przedsiębiorców z branży hotelarskiej i turystycznej w odpowiedzi na „aferę KPO”, czyli zmasowaną krytykę w internecie i mediach sposobu rozdzielania dotacji na wzmocnienie sektora gastronomicznego, hotelarskiego i turystycznego z unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej podobne wystosowały Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych.

Jak piszą hotelarze skupieni w Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych, demagogiczny, nieuwzględniający wszystkich aspektów akcji rozdzielania dotacji dla branży poszkodowanej w pandemii Covid-19 hejt szkodzi całej branży turystycznej, państwu i samym przedsiębiorcom. Wstrzymuje proces inwestycyjny.

„Tego rodzaju działania prowadzą do trwałej utraty reputacji firm w oczach gości, klientów i partnerów biznesowych, co w połączeniu z erozją zaufania do systemu zniechęca przedsiębiorców do podejmowania nowych wyzwań, nowych inwestycji, a co za tym idzie do tworzenia kolejnych nowych miejsc pracy.

Skutki takich działań mogą być dotkliwe: pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstw, utrata miejsc pracy oraz przede wszystkim poważne osłabienie całego sektora HoReCa.

Turystyka i HoReCa to nie margines gospodarki, to ponad 1 mln miejsc pracy i jego udział w PKB szacowany na ok 5 procent” - czytamy w oświadczeniu PHN.

PHN: Hejt na KPO szkodzi turystyce

Publikujemy całe oświadczenie Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych.

"Nagonka medialna, utrata reputacji i erozja zaufania.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 r.

Następnie 27 czerwca 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała porozumienie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację działania „Inwestycje w dywersyfikację (słowo klucz) działalności sektora HoReCa”.

Program wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w dywersyfikacji działalności oraz dostosowaniu się do nowych realiów rynkowych. Regulamin jasno określał zasady uczestnictwa w programie.

Nabór wniosków został ogłoszony dopiero w czerwcu 2024 r. i trwał do października 2024 r. Beneficjenci mają czas na realizację zadań do stycznia 2026 r.

Łącznie w naborach złożono ponad 13 000 wniosków, a zawarto tylko 3005 umów na kwotę 1,2 mld zł, z czego do tej pory wypłacono/zrefundowano jedynie ok 110 mln zł.

Ocenę tych danych pozostawiam Państwu.

Każdy projekt przeszedł rygorystyczny wieloetapowy proces oceny formalnej, merytorycznej i finansowej. Beneficjenci zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego, co oznacza realne ryzyko finansowe po stronie przedsiębiorców. Wypłata dotacji ma charakter wyłącznie refundacji poniesionych wydatków po uprzedniej kontroli. Ryzyko finansowe realizacji projektu z możliwością zagrożenia braku zwrotu pozostaje po stronie przedsiębiorcy.

Nieuzasadniony hejt i medialny zamęt prowadzi do wstrzymania refundacji już zrealizowanych projektów, co w znaczny sposób pogłębi problemy płynnościowe wielu firm.

Fundacja Polskie Hotele Niezależne zrzeszająca polski biznes, rodzime, wyjątkowe polskie hotele i obiekty noclegowe z całej Polski wyraża zdecydowany sprzeciw wobec fali jednostronnych, krzywdzących ocen oraz medialnego hejtu.

Jako branża spotkaliśmy się z falą publicznego potępienia, a zapominamy o ocenie realnego wpływu zrealizowanych projektów na gospodarkę czy rozwój lokalnych społeczności.

Pragniemy podkreślić, że fala hejtu oraz nieodpowiedzialne publikowanie niesprawdzonych, powierzchownych, opartych na emocjach informacji, podważają zaufanie społeczeństwa do przedsiębiorców, a z drugiej strony – zaufanie samych przedsiębiorców do instytucji państwa oraz fundamentów prawa.

Tego rodzaju działania prowadzą do trwałej utraty reputacji firm w oczach gości, klientów i partnerów biznesowych, co w połączeniu z erozją zaufania do systemu zniechęca przedsiębiorców do podejmowania nowych wyzwań, nowych inwestycji, a co za tym idzie, do tworzenia kolejnych nowych miejsc pracy.

Skutki takich działań mogą być dotkliwe: pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstw, utrata miejsc pracy oraz przede wszystkim poważne osłabienie całego sektora HoReCa.

Turystyka i HoReCa to nie margines gospodarki, to ponad 1 mln miejsc pracy i ich udział w PKB szacowany na około 5 procent.

Fundacja Polskich Hoteli Niezależnych stanowczo apeluje o zaprzestanie działań, które destabilizują sektor HoReCa, podważają zaufanie do instytucji państwowych, szkodzą wizerunkowi polskiej przedsiębiorczości i polskiej turystyce.

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu branży HoReCa do celów rozgrywek politycznych.

Nie godzimy się na narrację, która sprowadza całe nasze środowisko do sensacyjnego nagłówka.

Sektor MŚP, do którego należy również HoReCa, jest fundamentem polskiej gospodarki, to sektor, który jest kluczowym pracodawcą.

Ocena ewentualnych nieprawidłowości jest wyłączną kompetencją służb kontrolnych, a wyroki mogą wydawać jedynie sądy!

Z poważaniem

Ela Lendo

Prezes Zarządu

Polskich Hoteli Niezależnych".

Źródło: Facebook

Źródło: rp.pl

