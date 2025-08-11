Polskie Hotele Niezależne: Hejt na KPO podważa sens naszej pracy, szkodzi państwu i turystyce

To już kolejne oświadczenie wystosowane przez przedsiębiorców z branży hotelarskiej i turystycznej w odpowiedzi na „aferę KPO”, czyli zmasowaną krytykę w internecie i mediach sposobu rozdzielania dotacji na wzmocnienie sektora gastronomicznego, hotelarskiego i turystycznego z unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej podobne wystosowały Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych.

Reklama Reklama

Jak piszą hotelarze skupieni w Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych, demagogiczny, nieuwzględniający wszystkich aspektów akcji rozdzielania dotacji dla branży poszkodowanej w pandemii Covid-19 hejt szkodzi całej branży turystycznej, państwu i samym przedsiębiorcom. Wstrzymuje proces inwestycyjny.

„Tego rodzaju działania prowadzą do trwałej utraty reputacji firm w oczach gości, klientów i partnerów biznesowych, co w połączeniu z erozją zaufania do systemu zniechęca przedsiębiorców do podejmowania nowych wyzwań, nowych inwestycji, a co za tym idzie do tworzenia kolejnych nowych miejsc pracy.

Skutki takich działań mogą być dotkliwe: pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstw, utrata miejsc pracy oraz przede wszystkim poważne osłabienie całego sektora HoReCa.