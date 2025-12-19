Porażka Bookinga w sądzie. Musi zapłacić hotelarzom ponad tysiąc odszkodowań

Postępowanie przed berlińskim sądem dotyczyło jednak nie samej legalności klauzul, ale ich długofalowych skutków ekonomicznych dla branży hotelarskiej. Zdaniem sądu możliwe są tzw. „efekty następcze”, które oddziałują na rynek do dziś. Wieloletnie stosowanie klauzul parytetowych mogło bowiem doprowadzić do „zamknięcia rynku i oligopolizacji”, a skutki tych procesów mogły nadal szkodzić hotelom nawet po formalnym wycofaniu tych zapisów.

Model biznesowy i zakres roszczeń

Model działania Booking.com opiera się na prowizjach pobieranych od hoteli za każdą rezerwację dokonaną za pośrednictwem tej platformy. Jednocześnie większość obiektów oferuje możliwość bezpośredniego rezerwowania noclegów poprzez ich własne strony w internecie, a także współpracuje z innymi pośrednikami sprzedażowymi.

Przed Sądem Krajowym w Berlinie hotelarze odnieśli jednak tylko częściowy sukces. Oprócz odszkodowań za straty rynkowe domagali się również zwrotu już zapłaconych prowizji rezerwacyjnych. W tym zakresie sąd oddalił roszczenia, uznając, że nie ma podstaw do ich zwrotu.

Kluczowe pytanie: wysokość odszkodowań

Dla prof. Rupprechta Podszuna, dyrektora Instytutu Prawa Kartelowego na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, samo stwierdzenie naruszenia prawa przez Booking.com nie jest zaskoczeniem. – Naprawdę interesujące jest to, jak wysokie okażą się odszkodowania. To wciąż pozostaje otwarte – komentuje ekspert pytany przez „Sueddeutsche Zeitung”.

Zdaniem Podszuna w najbliższych latach można spodziewać się intensywnych sporów sądowych dotyczących wysokości roszczeń. Choć w innych postępowaniach strony czasem decydują się na ugodę po pierwszej rundzie procesu, w tym wypadku profesor uważa to za mało prawdopodobne. – Tu chodzi o zasadę i o układ sił w branży hotelarskiej – podkreśla.