Hotelarze: Nie skusimy gości najniższą ceną, ale standardem i jasnymi zasadami pobytu

W 2025 roku decyzje rezerwacyjne gości najczęściej determinowały: cena (48,8 procent), lokalizacja (39,8 procent), opinie innych użytkowników (34,5 procent) oraz standard i dostępne udogodnienia (33,3 procent) – twierdzą uczestnicy ankiety przeprowadzonej pod koniec grudnia 2025 roku przez portal Nocowanie.pl wśród ponad 300 właścicieli obiektów noclegowych.
To wyraźny sygnał, że turyści coraz częściej porównują oferty i oczekują jasnej informacji, co dokładnie dostają w danej cenie.
Połowa ankietowanych (50,2 procent) zauważyła wzrost wrażliwości cenowej gości, jednak niemal 30 procent) gospodarzy wskazuje, że cena nie była czynnikiem dominującym przy wyborze noclegu. Turyści nie szukają wyłącznie najtańszej opcji, ale chcą szybko zrozumieć, czy dana oferta jest dla nich opłacalna.
W 2025 roku ponad połowa obiektów (56,3 procent) utrzymała ceny na poziomie zbliżonym do 2024 roku, 17 procent) je podniosło, a 26,7 procent) obniżyło.
Plany na sezon 2026 również wskazują na stabilizację: 62,2 procent) gospodarzy nie planuje zmian cen, a 30,5 procent) zapowiada umiarkowany wzrost o 5–15 procent.
To oznacza, że w nadchodzącym sezonie wygra nie ten, kto zaoferuje najniższą cenę, ale ten, kto najlepiej uzasadni swoją ofertę – poprzez opinie, standard, udogodnienia i przejrzyste zasady pobytu.
Choć w 2025 roku ponad połowa obiektów nie oferowała dodatkowych atrakcji, przygotowania do kolejnego sezonu pokazują zmianę podejścia – co czwarty gospodarz planuje nowe udogodnienia lub doposażenie obiektu, a niemal co piąty odświeżenie zdjęć i prezentacji w internecie.
Prognozy na 2026 rok wskazują, że kluczowe znaczenie będą miały widoczność oferty, jasny przekaz i jakość prezentacji online. Przy stabilnych cenach o przewadze coraz częściej decyduje to, jak szybko gość jest w stanie podjąć decyzję rezerwacyjną.
Wzrost rezerwacji last minute, wskazywany przez 34,6 procent) respondentów, nie jest już jedynie sezonową anomalią, ale trwałym elementem rynku. Dane pokazują jednak, że nie oznacza on końca planowania – niemal 40 procent rezerwacji wciąż jest dokonywane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Rynek wyraźnie dzieli się na dwa równoległe modele podejmowania decyzji.
– W 2026 roku kluczowa będzie umiejętność obsługi obu tych scenariuszy. Z jednej strony wcześniejsze rezerwacje na dłuższe pobyty, z drugiej – szybkie decyzje podejmowane na kilka dni przed wyjazdem – komentuje Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl.
– W wypadku last minute wygrywają te obiekty, które umożliwiają natychmiastową rezerwację online – bez dzwonienia, bez długiej wymiany wiadomości i bez niejasnych zasad dostępności – dodaje.
Rosnąca popularność krótkich pobytów i decyzji podejmowanych „tu i teraz” sprawia, że w 2026 roku przewagę zdobędą obiekty widoczne w sieci, z aktualnym kalendarzem, jasną ceną i prostą ścieżką rezerwacji. To naturalny kierunek rozwoju rynku, który odpowiada na zmieniające się nawyki turystów – coraz bardziej mobilnych, porównujących oferty i oczekujących natychmiastowego potwierdzenia.
