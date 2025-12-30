Hotelarze: Nie skusimy gości najniższą ceną, ale standardem i jasnymi zasadami pobytu

W 2025 roku decyzje rezerwacyjne gości najczęściej determinowały: cena (48,8 procent), lokalizacja (39,8 procent), opinie innych użytkowników (34,5 procent) oraz standard i dostępne udogodnienia (33,3 procent) – twierdzą uczestnicy ankiety przeprowadzonej pod koniec grudnia 2025 roku przez portal Nocowanie.pl wśród ponad 300 właścicieli obiektów noclegowych.

To wyraźny sygnał, że turyści coraz częściej porównują oferty i oczekują jasnej informacji, co dokładnie dostają w danej cenie.

Połowa ankietowanych (50,2 procent) zauważyła wzrost wrażliwości cenowej gości, jednak niemal 30 procent) gospodarzy wskazuje, że cena nie była czynnikiem dominującym przy wyborze noclegu. Turyści nie szukają wyłącznie najtańszej opcji, ale chcą szybko zrozumieć, czy dana oferta jest dla nich opłacalna.

Stabilne ceny, silna konkurencja i walka o uwagę gościa

W 2025 roku ponad połowa obiektów (56,3 procent) utrzymała ceny na poziomie zbliżonym do 2024 roku, 17 procent) je podniosło, a 26,7 procent) obniżyło.