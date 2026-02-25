Lizbona: Przychody z turystyki rosną szybciej niż przyjazdy. To sukces

Zamiast koncentrować się na maksymalizacji liczby przyjazdów Lizbona postawiła w 2025 roku na tworzenie wartości i długofalową stabilność ekonomiczną – pisze portal branżowy Tourism Review. Najnowsze dane opublikowane przez Stowarzyszenie Turystyki Lizbońskiej (ATL) wskazują na wyraźne przesunięcie w kierunku turystyki o wysokiej wartości, co wzmacnia konkurencyjność miasta wśród europejskich rywali.

Najbardziej wymownym wskaźnikiem ubiegłorocznego sukcesu był wzrost przychodu na pokój (RevPAR), który zwiększył się o 2,2 procent rok do roku, osiągając poziom 114,46 euro.

Co istotne, wzrost ten nastąpił przy jednoczesnym zwiększeniu podaży pokojów o 2,3 procent i minimalnym spadku obłożenia o 0,3 procent. Oznacza to, że poprawa wyników nie wynikała z masowego napływu nowych gości, lecz z wyższych stawek.

Średnia dzienna cena (ADR) w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych wzrosła o 2,6 procent, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę RevPAR. Według ATL potwierdza to skuteczność strategii nastawionej na przyciąganie gości przynoszących większą wartość ekonomiczną, zamiast zwiększania presji ich liczbą na miasto.