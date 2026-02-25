Lizbona: Przychody z turystyki rosną szybciej niż przyjazdy. To sukces

W ubiegłym roku łączne przychody z turystyki w Lizbońskim Obszarze Metropolitalnym przekroczyły 2 miliardy euro
Zamiast koncentrować się na maksymalizacji liczby przyjazdów Lizbona postawiła w 2025 roku na tworzenie wartości i długofalową stabilność ekonomiczną – pisze portal branżowy Tourism Review. Najnowsze dane opublikowane przez Stowarzyszenie Turystyki Lizbońskiej (ATL) wskazują na wyraźne przesunięcie w kierunku turystyki o wysokiej wartości, co wzmacnia konkurencyjność miasta wśród europejskich rywali.
Najbardziej wymownym wskaźnikiem ubiegłorocznego sukcesu był wzrost przychodu na pokój (RevPAR), który zwiększył się o 2,2 procent rok do roku, osiągając poziom 114,46 euro.
Co istotne, wzrost ten nastąpił przy jednoczesnym zwiększeniu podaży pokojów o 2,3 procent i minimalnym spadku obłożenia o 0,3 procent. Oznacza to, że poprawa wyników nie wynikała z masowego napływu nowych gości, lecz z wyższych stawek.
Średnia dzienna cena (ADR) w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych wzrosła o 2,6 procent, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę RevPAR. Według ATL potwierdza to skuteczność strategii nastawionej na przyciąganie gości przynoszących większą wartość ekonomiczną, zamiast zwiększania presji ich liczbą na miasto.
Łączne przychody z turystyki w Lizbońskim Obszarze Metropolitalnym wyniosły w 2025 roku niemal 2,16 miliarda euro. Skala ta pokazuje siłę ekonomiczną modelu, który opiera się na jakości i wydatkach jednostkowych, a nie wyłącznie na liczbie noclegów – konstatuje portal.
W skali całej Portugalii liczba noclegów i gości rosła w umiarkowanym tempie, co dodatkowo podkreśla, że to struktura przychodów – a nie jedynie wolumen – stała się kluczowym wskaźnikiem sukcesu.
Stany Zjednoczone utrzymały pozycję najważniejszego rynku zagranicznego dla obszaru metropolitalnego Lizbony w 2025 roku. Amerykanie stanowili 17,2 procent wszystkich gości, co oznaczało 1,2 miliona odwiedzających.
Popyt z Ameryki Północnej pozostaje silny, napędzany zainteresowaniem historią, kulturą, gastronomią i miejskim stylem życia Lizbony. Dla branży oznacza to utrzymanie segmentu o wysokiej sile nabywczej, który wspiera segment premium i MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions).
Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z udziałem 8,6 procent (prawie 600 tysięcy gości). Bliskość geograficzna i kulturowa zapewnia stabilny przepływ turystów między oboma krajami.
Trzecie miejsce zajęła Brazylia z udziałem 7,8 procent (ponad 540 tysięcy gości), wyprzedzając tradycyjne rynki europejskie. Wzrost zainteresowania mieszkańców Ameryki Łacińskiej staje się coraz bardziej widoczny.
Na czwartej pozycji uplasowała się Wielka Brytania (7,3 procent, ponad 510 tysięcy), a pierwszą piątkę zamknęła Francja z udziałem 6,8 procent (prawie 480 tysięcy).
Wśród rynków rozwijających się szczególnie wyróżniły się Chiny, które wzrosły o 14,3 procent (prawie 190 tysięcy osób). Dane te potwierdzają powrót popytu z Azji i stopniową odbudowę dalekodystansowego ruchu turystycznego.
Bardzo dobre wyniki zanotowała również Polska – liczba gości wzrosła o 10,6 procent, osiągając 110 tysięcy.
Dane pokazują coraz większą dywersyfikację źródeł ruchu przyjazdowego.
Trendy te zbiegają się z międzynarodowymi wyróżnieniami, jakie Lizbona zdobyła w 2025 roku jako czołowy kierunek city break i MICE. Nagrody te wspierają przyciąganie gości o wyższych budżetach oraz wydarzeń biznesowych generujących znaczne wpływy dla hotelarstwa, gastronomii i usług towarzyszących.
Eksperci branżowi określają 2025 rok jako potwierdzenie skuteczności strategii wysokiej wartości. Wzrost RevPAR wynikał przede wszystkim z wyższych cen, a nie ze zwiększonej liczby turystów. Jednocześnie rozwój podaży hotelowej odbywał się bez nadmiernej presji na przestrzeń miejską.
Model ten sprzyja długofalowej stabilności – wspiera lokalne społeczności, przedsiębiorców oraz infrastrukturę. Kluczowym wyzwaniem pozostaje utrzymanie równowagi między dalszym wzrostem a zachowaniem jakości życia mieszkańców.
