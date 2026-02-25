Reklama

Lizbona: Przychody z turystyki rosną szybciej niż przyjazdy. To sukces

Lizbona zmienia model turystyki - zamiast na masę odwiedzających stawia na wyższe przychody i stabilność ekonomiczną. Dane za 2025 rok pokazują, że to się udaje.

Publikacja: 25.02.2026 09:40

W ubiegłym roku łączne przychody z turystyki w Lizbońskim Obszarze Metropolitalnym przekroczyły 2 mi

W ubiegłym roku łączne przychody z turystyki w Lizbońskim Obszarze Metropolitalnym przekroczyły 2 miliardy euro

Foto: Alamy Stock Photo, Ivan Vdovin

Marzena Buczkowska-German

Zamiast koncentrować się na maksymalizacji liczby przyjazdów Lizbona postawiła w 2025 roku na tworzenie wartości i długofalową stabilność ekonomiczną – pisze portal branżowy Tourism Review. Najnowsze dane opublikowane przez Stowarzyszenie Turystyki Lizbońskiej (ATL) wskazują na wyraźne przesunięcie w kierunku turystyki o wysokiej wartości, co wzmacnia konkurencyjność miasta wśród europejskich rywali.

Najbardziej wymownym wskaźnikiem ubiegłorocznego sukcesu był wzrost przychodu na pokój (RevPAR), który zwiększył się o 2,2 procent rok do roku, osiągając poziom 114,46 euro.

Co istotne, wzrost ten nastąpił przy jednoczesnym zwiększeniu podaży pokojów o 2,3 procent i minimalnym spadku obłożenia o 0,3 procent. Oznacza to, że poprawa wyników nie wynikała z masowego napływu nowych gości, lecz z wyższych stawek.

Średnia dzienna cena (ADR) w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych wzrosła o 2,6 procent, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę RevPAR. Według ATL potwierdza to skuteczność strategii nastawionej na przyciąganie gości przynoszących większą wartość ekonomiczną, zamiast zwiększania presji ich liczbą na miasto.

Czytaj więcej

W ubiegłym roku Minorka zanotowała największą dynamikę wzrostu wydatków turystów
Nowe Trendy
Baleary – mniej turystów zostawiło więcej pieniędzy
Reklama
Reklama

Amerykanie najliczniejszą grupą turystów zagranicznych 

Łączne przychody z turystyki w Lizbońskim Obszarze Metropolitalnym wyniosły w 2025 roku niemal 2,16 miliarda euro. Skala ta pokazuje siłę ekonomiczną modelu, który opiera się na jakości i wydatkach jednostkowych, a nie wyłącznie na liczbie noclegów – konstatuje portal.

W skali całej Portugalii liczba noclegów i gości rosła w umiarkowanym tempie, co dodatkowo podkreśla, że to struktura przychodów – a nie jedynie wolumen – stała się kluczowym wskaźnikiem sukcesu.

Stany Zjednoczone utrzymały pozycję najważniejszego rynku zagranicznego dla obszaru metropolitalnego Lizbony w 2025 roku. Amerykanie stanowili 17,2 procent wszystkich gości, co oznaczało 1,2 miliona odwiedzających.

Popyt z Ameryki Północnej pozostaje silny, napędzany zainteresowaniem historią, kulturą, gastronomią i miejskim stylem życia Lizbony. Dla branży oznacza to utrzymanie segmentu o wysokiej sile nabywczej, który wspiera segment premium i MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions).

Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z udziałem 8,6 procent (prawie 600 tysięcy gości). Bliskość geograficzna i kulturowa zapewnia stabilny przepływ turystów między oboma krajami.

Trzecie miejsce zajęła Brazylia z udziałem 7,8 procent (ponad 540 tysięcy gości), wyprzedzając tradycyjne rynki europejskie. Wzrost zainteresowania mieszkańców Ameryki Łacińskiej staje się coraz bardziej widoczny.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Capri to plątanina wąskich uliczek i wspaniałe widoki na Morze Śródziemne
Zanim Wyjedziesz
Mieszkańcy kolejnej wyspy mówią turystom basta i ograniczają ich ruch

Na czwartej pozycji uplasowała się Wielka Brytania (7,3 procent, ponad 510 tysięcy), a pierwszą piątkę zamknęła Francja z udziałem 6,8 procent (prawie 480 tysięcy).

Wśród rynków rozwijających się szczególnie wyróżniły się Chiny, które wzrosły o 14,3 procent (prawie 190 tysięcy osób). Dane te potwierdzają powrót popytu z Azji i stopniową odbudowę dalekodystansowego ruchu turystycznego.

Bardzo dobre wyniki zanotowała również Polska – liczba gości wzrosła o 10,6 procent, osiągając 110 tysięcy.

Dane pokazują coraz większą dywersyfikację źródeł ruchu przyjazdowego.

Lizbona nagradzanym kierunkiem city break i MICE

Trendy te zbiegają się z międzynarodowymi wyróżnieniami, jakie Lizbona zdobyła w 2025 roku jako czołowy kierunek city break i MICE. Nagrody te wspierają przyciąganie gości o wyższych budżetach oraz wydarzeń biznesowych generujących znaczne wpływy dla hotelarstwa, gastronomii i usług towarzyszących.

Reklama
Reklama

Eksperci branżowi określają 2025 rok jako potwierdzenie skuteczności strategii wysokiej wartości. Wzrost RevPAR wynikał przede wszystkim z wyższych cen, a nie ze zwiększonej liczby turystów. Jednocześnie rozwój podaży hotelowej odbywał się bez nadmiernej presji na przestrzeń miejską.

Model ten sprzyja długofalowej stabilności – wspiera lokalne społeczności, przedsiębiorców oraz infrastrukturę. Kluczowym wyzwaniem pozostaje utrzymanie równowagi między dalszym wzrostem a zachowaniem jakości życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Najpopularniejszym celem podróży w 2025 roku był Londyn
Nowe Trendy
Najpopularniejsze cele podróży w 2025 roku. Liderem Londyn, w siłę rosną miasta chińskie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Portugalia Lizbona hotel
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Operator hotelowy Revo Hospitality Group złożył wniosek o ogłoszenie niewypłacalności / zdjęcie ilus
Hotele
Europejski operator hoteli ogłasza niewypłacalność. Co z obiektami w Polsce?
Tegoroczne ferie rozczarowaly hotelarzy
Hotele
Słaby początek roku w hotelach. Ferie zimowe nie pomogły
W miniony weekend Grupa Arche świętowała 35-lecie
Hotele
Arche daje zarobić na turystyce. W planach ma kolejne hotele za miliardy złotych
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama