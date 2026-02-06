Baleary z rekordowymi przychodami z turystyki mimo spadku liczby noclegów

Rok 2025 okazał się dla Balearów przełomowy pod względem wpływów z turystyki. Zgodnie z wstępnymi danymi badania Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego (INE), opublikowanymi przez regionalny instytut statystyczny Ibestat, wydatki turystyczne osiągnęły poziom 23,4 miliarda euro. To nowy historyczny rekord i jednocześnie wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem 2024, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Reklama Reklama

Wynik ten jest tym bardziej znaczący, że został osiągnięty w warunkach lekkiego spadku liczby noclegów. Potwierdza to utrwalanie się na Balearach modelu turystyki, który coraz wyraźniej stawia na wyższą wartość ekonomiczną odwiedzających, a nie na maksymalizację ich liczby.

Turyści zagraniczni kluczowi dla wyniku

Struktura wydatków pokazuje jednoznacznie, że zagraniczni turyści pozostają głównym źródłem przychodów archipelagu. W 2025 roku odpowiadali oni za niemal 90 procent całkowitych wydatków turystycznych, generując ponad 21 miliardów euro. Dla porównania, turyści krajowi – przyjezdni z pozostałych regionów Hiszpanii – wydali na Balearach 2,3 miliarda euro.

Łącznie Baleary skupiły 15,6 procent całkowitych wydatków turystów zagranicznych w Hiszpanii, ustępując pod tym względem jedynie Katalonii i Wyspom Kanaryjskim. Dane te potwierdzają silną pozycję archipelagu jako jednego z najważniejszych i najbardziej dochodowych regionów turystycznych kraju.