Baleary z rekordowymi przychodami z turystyki mimo spadku liczby noclegów

Baleary osiągnęły w 2025 roku rekordowe przychody z turystyki na poziomie 23,4 miliarda euro – wynika z danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. Choć liczba noclegów spadła, archipelag umacnia model oparty na mniejszej liczbie turystów i większych wydatkach na osobę.

Publikacja: 06.02.2026 15:16

W ubiegłym roku Minorka zanotowała największą dynamikę wzrostu wydatków turystów

Foto: Alamy Stock Photo, Maria Galan

Marzena Buczkowska-German

Rok 2025 okazał się dla Balearów przełomowy pod względem wpływów z turystyki. Zgodnie z wstępnymi danymi badania Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego (INE), opublikowanymi przez regionalny instytut statystyczny Ibestat, wydatki turystyczne osiągnęły poziom 23,4 miliarda euro. To nowy historyczny rekord i jednocześnie wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem 2024, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Wynik ten jest tym bardziej znaczący, że został osiągnięty w warunkach lekkiego spadku liczby noclegów. Potwierdza to utrwalanie się na Balearach modelu turystyki, który coraz wyraźniej stawia na wyższą wartość ekonomiczną odwiedzających, a nie na maksymalizację ich liczby.

Czytaj więcej

Sygnatariuszem listu była między innymi Wspólnota Walencka. Na zdjęciu Walencja
Nowe Trendy
Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”

Turyści zagraniczni kluczowi dla wyniku

Struktura wydatków pokazuje jednoznacznie, że zagraniczni turyści pozostają głównym źródłem przychodów archipelagu. W 2025 roku odpowiadali oni za niemal 90 procent całkowitych wydatków turystycznych, generując ponad 21 miliardów euro. Dla porównania, turyści krajowi – przyjezdni z pozostałych regionów Hiszpanii – wydali na Balearach 2,3 miliarda euro.

Łącznie Baleary skupiły 15,6 procent całkowitych wydatków turystów zagranicznych w Hiszpanii, ustępując pod tym względem jedynie Katalonii i Wyspom Kanaryjskim. Dane te potwierdzają silną pozycję archipelagu jako jednego z najważniejszych i najbardziej dochodowych regionów turystycznych kraju.

Czytaj więcej

Najwięcej turystów zagranicznych podróżujących do Hiszpanii w 2025 roku wybrało Wyspy Kanaryjskie
Hotele
Podsumowanie roku w hiszpańskiej turystyce - wyższe ceny, minimalnie więcej gości

Majorka liderem, ale Minorka rośnie najszybciej

Analiza wyników według poszczególnych wysp pokazuje wyraźne zróżnicowanie, choć Majorka niezmiennie pozostaje liderem pod względem skali ekonomicznego wpływu turystyki. W 2025 roku wydatki turystów na największej z wysp wyniosły 16,9 miliarda euro, co oznacza wzrost o 4,3 procent, licząc rok do roku.

Ibiza i Formentera łącznie wygenerowały 4,5 miliarda euro, notując wzrost o 4,9 procent. Z kolei Minorka, choć nadal najmniejsza pod względem absolutnych wartości, osiągnęła największą dynamikę wzrostu – 7,4 procent, co przełożyło się na prawie 2 miliardy euro wydatków turystycznych.

Mniej noclegów, krótszy pobyt, większe wydatki

Rok 2025 zamknął się liczbą 118,5 miliona noclegów, co oznacza spadek o 0,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Równocześnie obniżyła się średnia długość pobytu, która wyniosła 6,2 nocy.

Mimo to zarówno wydatki na turystę, jak i wydatki dzienne rosły. Dane te jednoznacznie wskazują na rosnącą siłę nabywczą odwiedzających oraz skuteczność strategii zmierzającej do podnoszenia jakości oferty i przyciągania turystów o większym budżecie.

Czytaj więcej

Szykują się droższe wakacje na Majorce. Turyści zapłacą nowe podatki
Zanim Wyjedziesz
Szykują się droższe wakacje na Majorce. Turyści zapłacą nowe podatki
Baleary stawiają na wartość, nie wolumen

Zestawienie danych za 2025 rok pokazuje, że Baleary utrzymują pozycję lidera turystyki w Hiszpanii pod względem generowanej wartości ekonomicznej. Jednocześnie archipelag konsekwentnie przesuwa się w kierunku profilu turysty o większych dochodach, nawet w warunkach kontroli liczby odwiedzających i skracania średniej długości pobytu.

Dla branży turystycznej oznacza to potwierdzenie, że strategia oparta na jakości, dywersyfikacji oferty i większych wydatkach jednostkowych może skutecznie rekompensować ograniczenia wolumenu. Baleary pokazują, że rekordowe wyniki finansowe są możliwe także bez dalszego zwiększania presji turystycznej – co w kontekście debat o zrównoważonym rozwoju regionów turystycznych ma szczególne znaczenie.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Majorka Baleary
e-Wydanie
