Baleary z rekordowymi przychodami z turystyki mimo spadku liczby noclegów

W ubiegłym roku Minorka zanotowała największą dynamikę wzrostu wydatków turystów
Rok 2025 okazał się dla Balearów przełomowy pod względem wpływów z turystyki. Zgodnie z wstępnymi danymi badania Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego (INE), opublikowanymi przez regionalny instytut statystyczny Ibestat, wydatki turystyczne osiągnęły poziom 23,4 miliarda euro. To nowy historyczny rekord i jednocześnie wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem 2024, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.
Wynik ten jest tym bardziej znaczący, że został osiągnięty w warunkach lekkiego spadku liczby noclegów. Potwierdza to utrwalanie się na Balearach modelu turystyki, który coraz wyraźniej stawia na wyższą wartość ekonomiczną odwiedzających, a nie na maksymalizację ich liczby.
Struktura wydatków pokazuje jednoznacznie, że zagraniczni turyści pozostają głównym źródłem przychodów archipelagu. W 2025 roku odpowiadali oni za niemal 90 procent całkowitych wydatków turystycznych, generując ponad 21 miliardów euro. Dla porównania, turyści krajowi – przyjezdni z pozostałych regionów Hiszpanii – wydali na Balearach 2,3 miliarda euro.
Łącznie Baleary skupiły 15,6 procent całkowitych wydatków turystów zagranicznych w Hiszpanii, ustępując pod tym względem jedynie Katalonii i Wyspom Kanaryjskim. Dane te potwierdzają silną pozycję archipelagu jako jednego z najważniejszych i najbardziej dochodowych regionów turystycznych kraju.
Analiza wyników według poszczególnych wysp pokazuje wyraźne zróżnicowanie, choć Majorka niezmiennie pozostaje liderem pod względem skali ekonomicznego wpływu turystyki. W 2025 roku wydatki turystów na największej z wysp wyniosły 16,9 miliarda euro, co oznacza wzrost o 4,3 procent, licząc rok do roku.
Ibiza i Formentera łącznie wygenerowały 4,5 miliarda euro, notując wzrost o 4,9 procent. Z kolei Minorka, choć nadal najmniejsza pod względem absolutnych wartości, osiągnęła największą dynamikę wzrostu – 7,4 procent, co przełożyło się na prawie 2 miliardy euro wydatków turystycznych.
Rok 2025 zamknął się liczbą 118,5 miliona noclegów, co oznacza spadek o 0,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Równocześnie obniżyła się średnia długość pobytu, która wyniosła 6,2 nocy.
Mimo to zarówno wydatki na turystę, jak i wydatki dzienne rosły. Dane te jednoznacznie wskazują na rosnącą siłę nabywczą odwiedzających oraz skuteczność strategii zmierzającej do podnoszenia jakości oferty i przyciągania turystów o większym budżecie.
Zestawienie danych za 2025 rok pokazuje, że Baleary utrzymują pozycję lidera turystyki w Hiszpanii pod względem generowanej wartości ekonomicznej. Jednocześnie archipelag konsekwentnie przesuwa się w kierunku profilu turysty o większych dochodach, nawet w warunkach kontroli liczby odwiedzających i skracania średniej długości pobytu.
Dla branży turystycznej oznacza to potwierdzenie, że strategia oparta na jakości, dywersyfikacji oferty i większych wydatkach jednostkowych może skutecznie rekompensować ograniczenia wolumenu. Baleary pokazują, że rekordowe wyniki finansowe są możliwe także bez dalszego zwiększania presji turystycznej – co w kontekście debat o zrównoważonym rozwoju regionów turystycznych ma szczególne znaczenie.
