W 2025 roku liczba noclegów w hiszpańskich hotelach osiągnęła rekordowy poziom 366,7 miliona – podaje portal majorcadailybulletin.com, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystycznego (INE – Instituto Nacional de Estadística). To o 1 procent więcej niż w roku poprzednim.

Ceny noclegów wzrosły o średnio 5,1 procent, czyli powyżej poziomu inflacji, choć tempo wzrostu było o niemal dwa punkty procentowe mniejsze niż w 2024 roku.

Średni dzienny przychód hoteli od zajętego pokoju (ADR) wyniósł 127,7 euro, natomiast przychód liczony od dostępnego pokoju (RevPAR), który lepiej odzwierciedla rentowność, ponieważ uwzględnia także poziom obłożenia, osiągnął średnio 89,7 euro.

Zajęte było średnio 61,6 procent miejsc noclegowych, czyli o 0,7 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem. Obłożenie hoteli w weekendy sięgało 67,2 procent (wzrost o 1 procent).