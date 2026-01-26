Aktualizacja: 26.01.2026 16:22 Publikacja: 26.01.2026 14:10
Najwięcej turystów zagranicznych podróżujących do Hiszpanii w 2025 roku wybrało Wyspy Kanaryjskie
Foto: Andalucia Plus Image Bank
W 2025 roku liczba noclegów w hiszpańskich hotelach osiągnęła rekordowy poziom 366,7 miliona – podaje portal majorcadailybulletin.com, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystycznego (INE – Instituto Nacional de Estadística). To o 1 procent więcej niż w roku poprzednim.
Ceny noclegów wzrosły o średnio 5,1 procent, czyli powyżej poziomu inflacji, choć tempo wzrostu było o niemal dwa punkty procentowe mniejsze niż w 2024 roku.
Średni dzienny przychód hoteli od zajętego pokoju (ADR) wyniósł 127,7 euro, natomiast przychód liczony od dostępnego pokoju (RevPAR), który lepiej odzwierciedla rentowność, ponieważ uwzględnia także poziom obłożenia, osiągnął średnio 89,7 euro.
Zajęte było średnio 61,6 procent miejsc noclegowych, czyli o 0,7 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem. Obłożenie hoteli w weekendy sięgało 67,2 procent (wzrost o 1 procent).
W miesiącach największego natężenia ruchu turystycznego obłożenie przekraczało 70–80 procent, przy czym w najbardziej turystycznych regionach nawet 90 procent.
Turyści krajowi najchętniej odwiedzali Andaluzję, Katalonię i Walencję – dwa pierwsze regiony odnotowały niewielki wzrost ich liczby (odpowiednio 0,1 procent i 1,2 procent spadek o 1,7 procent.
Z kolei turyści zagraniczni najczęściej wybierali Wyspy Kanaryjskie (26 procent wszystkich noclegów w Hiszpanii), Baleary (23,8 procent).
Najwięcej noclegów wykupili turyści z Wielkiej Brytanii i Niemiec – łącznie 103,6 miliona, czyli 42,3 procent wszystkich noclegów turystów zagranicznych. Liczba noclegów Brytyjczyków wzrosła o 3,4 procent, a Niemców spadła o 3,4 procent, co odzwierciedla słabszą kondycję niemieckiej gospodarki.
Pod względem liczby noclegów najpopularniejszym kierunkiem turystycznym Hiszpanii była Majorka z wynikiem 49,5 miliona. Tu wyróżnia się gmina Calvià ze średnim wskaźnikiem obłożenia wynoszącym 81 procent i największym średnim obłożeniem w weekendy rzędu 82,2 procent.
W kategorii miasta przodują w tym zestawieniu Barcelona, Madryt i San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Dane za grudzień pokazują wzrost liczby noclegów w hotelach o 2,9 procent w porównaniu z grudniem 2024 roku – do ponad 18,5 miliona.
W ostatnim miesiącu roku zajęte było 49,7 procent miejsc noclegowych, czyli o 1,6 procent więcej niż rok wcześniej. Najwyższym wskaźnikiem obłożenia mogły pochwalić się Wyspy Kanaryjskie – 70,2 procent.
Ceny w grudniu wzrosły o średnio 4,2 procent w porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku. Największy wzrost zanotowała Walencja (8,8 procent, a największy spadek Melilla (minus 2,3 procent).
Średni wskaźnik ADR wyniósł 120,3 euro (o 2,5 procent więcej, licząc rok do roku), a RevPAR – 69,2 euro (wzrost o 4,5 procent).
Największy ADR osiągnęła gmina Alto Arán w Pirenejach z ośrodkiem narciarskim Baqueira-Beret (255,1 euro), z kolei największy RevPAR – Adeje na Teneryfie (167,6 euro).
