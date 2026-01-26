Reklama

Podsumowanie roku w hiszpańskiej turystyce - wyższe ceny, minimalnie więcej gości

W ubiegłym roku turyści wykupili w Hiszpanii rekordowe 366,7 miliona noclegów. Turyści krajowi najchętniej wypoczywali w Andaluzji, Katalonii i Walencji, a zagraniczni na Wyspach Kanaryjskich, Balearach i w Katalonii. Pod względem liczby noclegów najpopularniejszym kierunkiem turystycznym była Majorka.

Publikacja: 26.01.2026 14:10

Najwięcej turystów zagranicznych podróżujących do Hiszpanii w 2025 roku wybrało Wyspy Kanaryjskie

Najwięcej turystów zagranicznych podróżujących do Hiszpanii w 2025 roku wybrało Wyspy Kanaryjskie

Foto: Andalucia Plus Image Bank

Nelly Kamińska

W 2025 roku liczba noclegów w hiszpańskich hotelach osiągnęła rekordowy poziom 366,7 miliona – podaje portal majorcadailybulletin.com, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystycznego (INE – Instituto Nacional de Estadística). To o 1 procent więcej niż w roku poprzednim.

Ceny noclegów wzrosły o średnio 5,1 procent, czyli powyżej poziomu inflacji, choć tempo wzrostu było o niemal dwa punkty procentowe mniejsze niż w 2024 roku.

Średni dzienny przychód hoteli od zajętego pokoju (ADR) wyniósł 127,7 euro, natomiast przychód liczony od dostępnego pokoju (RevPAR), który lepiej odzwierciedla rentowność, ponieważ uwzględnia także poziom obłożenia, osiągnął średnio 89,7 euro.

Czytaj więcej

Hiszpania nie patyczkuje się z Airbnb – 64 miliony euro kary za nieprzestrzeganie prawa
Apartamenty
Hiszpania nie patyczkuje się z Airbnb – 64 miliony euro kary za nieprzestrzeganie prawa

Zajęte było średnio 61,6 procent miejsc noclegowych, czyli o 0,7 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem. Obłożenie hoteli w weekendy sięgało 67,2 procent (wzrost o 1 procent).

Reklama
Reklama

W miesiącach największego natężenia ruchu turystycznego obłożenie przekraczało 70–80 procent, przy czym w najbardziej turystycznych regionach nawet 90 procent.

Brytyjczycy i Niemcy najliczniejszymi gośćmi hiszpańskich hoteli

Turyści krajowi najchętniej odwiedzali Andaluzję, Katalonię i Walencję – dwa pierwsze regiony odnotowały niewielki wzrost ich liczby (odpowiednio 0,1 procent i 1,2 procent spadek o 1,7 procent.

Z kolei turyści zagraniczni najczęściej wybierali Wyspy Kanaryjskie (26 procent wszystkich noclegów w Hiszpanii), Baleary (23,8 procent).

Najwięcej noclegów wykupili turyści z Wielkiej Brytanii i Niemiec – łącznie 103,6 miliona, czyli 42,3 procent wszystkich noclegów turystów zagranicznych. Liczba noclegów Brytyjczyków wzrosła o 3,4 procent, a Niemców spadła o 3,4 procent, co odzwierciedla słabszą kondycję niemieckiej gospodarki.

Pod względem liczby noclegów najpopularniejszym kierunkiem turystycznym Hiszpanii była Majorka z wynikiem 49,5 miliona. Tu wyróżnia się gmina Calvià ze średnim wskaźnikiem obłożenia wynoszącym 81 procent i największym średnim obłożeniem w weekendy rzędu 82,2 procent.

W kategorii miasta przodują w tym zestawieniu Barcelona, Madryt i San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają me
Zanim Wyjedziesz
Droższe wakacje w Katalonii. Turyści zapłacą dwa razy większy podatek

Grudzień 2025 roku ze wzrostami

Dane za grudzień pokazują wzrost liczby noclegów w hotelach o 2,9 procent w porównaniu z grudniem 2024 roku – do ponad 18,5 miliona.

W ostatnim miesiącu roku zajęte było 49,7 procent miejsc noclegowych, czyli o 1,6 procent więcej niż rok wcześniej. Najwyższym wskaźnikiem obłożenia mogły pochwalić się Wyspy Kanaryjskie – 70,2 procent.

Ceny w grudniu wzrosły o średnio 4,2 procent w porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku. Największy wzrost zanotowała Walencja (8,8 procent, a największy spadek Melilla (minus 2,3 procent).

Średni wskaźnik ADR wyniósł 120,3 euro (o 2,5 procent więcej, licząc rok do roku), a RevPAR – 69,2 euro (wzrost o 4,5 procent).

Największy ADR osiągnęła gmina Alto Arán w Pirenejach z ośrodkiem narciarskim Baqueira-Beret (255,1 euro), z kolei największy RevPAR – Adeje na Teneryfie (167,6 euro).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

25 lat czekał na dokończenie - Fuerteventura wznawia budowę kompleksu turystycznego
Inwestycje
25 lat czekał na dokończenie - Fuerteventura wznawia budowę kompleksu turystycznego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania hotel Wyspy Kanaryjskie Majorka Baleary
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany
Hotele
Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany
Booking.com broni się,że to nie jego systemy zabezpieczeń zostały złamane przez hakerów
Hotele
Setki ofiar nowego sposobu wyłudzenia pieniędzy od turystów. „Na Booking.com”
W ferie zimowe Polacy najchętniej wypoczywają w górach
Hotele
Liczba rezerwacji na ferie wzrosła, ale ich wartość jest mniejsza. Turyści tną koszty
Bukareszt, pałac parlamentu
Hotele
Bukareszt nałożył podatek na turystów. „Wzmocni promocję”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama