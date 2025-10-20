Fuerteventura wznawia po latach budowę wielkiego kompleksu turystycznego

Aktualizacja: 20.10.2025 11:59 Publikacja: 20.10.2025 08:44
Inwestycja zakłada powstanie ponad tysiąca miejsc noclegowych w pięciogwiazdkowym hotelu, 1,5 tysiąca jednostek mieszkalnych w zabudowie szeregowej i willowej oraz pola golfowego o powierzchni 682 tysięcy metrów kwadratowych. W pierwotnym planie przewidziano również budowę sztucznej plaży, z czego ostatecznie zrezygnowano.
Projekt został zatwierdzony pod koniec lat 90., lecz jego realizację wstrzymało moratorium turystyczne z 2001 roku, ograniczające rozwój nowych inwestycji hotelowych na Wyspach Kanaryjskich. Wówczas promotorzy projektu wystąpili o odszkodowanie w wysokości 70 milionów euro, jednak ich wniosek został odrzucony.
Obecnie, korzystając z tego, że licencja turystyczna nigdy nie została unieważniona, deweloperzy powracają do planów budowy, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.
Na terenie inwestycji, położonym na północ od Puerto Lajas, rozpoczęto już pierwsze prace przygotowawcze: wykonano drogi dojazdowe, prowadzone są wykopy pod infrastrukturę sanitarną, a władze lokalne powołują zespół techniczny do nadzoru nad urbanizacją terenu.
Reaktywacja projektu wywołała falę krytyki ze strony ugrupowań politycznych, w tym Drago Canarias, które twierdzą, że ponad tysiąc hektarów ziemi zostaje oddane turystyce kosztem mieszkańców wyspy.
Z kolei Urząd Miasta Puerto del Rosario zapewnia, że prowadzi rozmowy z inwestorami w celu ograniczenia projektu pola golfowego i zwiększenia udziału zabudowy mieszkaniowej. Jednocześnie podkreśla, że przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie ważnej, dziedziczonej licencji, ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
