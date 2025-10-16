Jak rozwiązać kryzys mieszkaniowy w Europie? Bruksela: Przycisnąć mocniej Airbnb

Podczas wrześniowego wystąpienia w Parlamencie Europejskim szefowa KE mówiła językiem odwołującym się do emocji: Dom to coś więcej niż cztery ściany i dach. To bezpieczeństwo, ciepło, miejsce dla rodziny i przyjaciół, przestrzeń dająca poczucie przynależności – relacjonuje niemiecka gazeta „Berliner Morgenpost” w swoim elektronicznym wydaniu.

Reklama Reklama

Von der Leyen dodała, że zbyt wielu Europejczyków nie może sobie już pozwolić na mieszkanie – ani na wynajęcie go, ani na kupienie. – Kryzys mieszkaniowy to dziś kryzys społeczny – podkreśliła.

Von der Leyen zapowiedziała przedstawienie planu zwiększenia dostępności tanich mieszkań w całej Unii i inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wynajmu krótkoterminowego, mającej „rozwiązać pozostałe problemy”.

Airbnb i inne platformy pod lupą

To zapowiedź uderzenia w globalne platformy, takie jak Airbnb, Booking.com czy Expedia. Ich błyskawiczny rozwój zrewolucjonizował turystykę, ale jednocześnie przyczynił się do problemów w wielu miastach. Coraz więcej podróżnych wybiera noclegi w prywatnych apartamentach zamiast w hotelach – to sposób na bliższy kontakt z lokalnym życiem i mniejsze koszty. Z kolei właściciele mieszkań zarabiają, wynajmując swoje lokum turystom na kilkudniowe pobyty, a platformy internetowe łączące jednych z drugimi pobierają prowizję.