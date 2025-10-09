Reklama

Airbnb: Wzmacniamy polską gospodarkę, nie jesteśmy winni problemów mieszkaniowych

Airbnb opublikowało raport na temat skutków najmu krótkoterminowego dla polskich miast. Dowodzi w nim, że współpracujący z nim gospodarze wnoszą znaczący wkład w gospodarkę Polski, wywierając jednocześnie znikomy wpływ na rynek mieszkaniowy.

Publikacja: 09.10.2025 22:19

Airbnb: Wzmacniamy polską gospodarkę, nie jesteśmy winni problemów mieszkaniowych

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Najem krótkoterminowy przynosi wymierne korzyści gospodarce Polski – przekonuje Airbnb w raporcie „Airbnb w Polsce: analiza korzyści gospodarczych i wpływu na rynek mieszkaniowy”. 

Jak wyliczyła platforma, w 2024 roku gospodarze wynajmujący za jej pośrednictwem swoje lokale przyjęli 1,8 miliona gości. Dzięki temu polski PKB zasiliło 2,5 miliarda złotych, powstało też 20 tysięcy miejsc pracy.

Foto: Airbnb

Airbnb, czytamy dalej, przyczynia się również do rozproszenia ruchu turystycznego poza najbardziej zatłoczone miejsca, wspierając zrównoważoną, lokalną turystykę. Oferty najmu można znaleźć w wielu dzielnicach, także poza typowymi centrami turystycznymi.

Jak mówią wyniki ankiety wewnętrznej, przeprowadzonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, 36 procent gości w Polsce nie odwiedziłoby danej dzielnicy, gdyby nie ich zakwaterowanie zarezerwowane przez Airbnb.

Czytaj więcej

Airbnb zmienia zasady. Będzie więcej usług i noclegów
Apartamenty
Airbnb zmienia zasady. Będzie więcej usług i noclegów

Airbnb: Dzięki wynajmowaniu mieszkań turystom polskie rodziny zarabiają

Jednocześnie wpływ Airbnb na strukturę rynku mieszkaniowego pozostaje znikomy. Całe domy lub mieszkania wynajmowane za pośrednictwem Airbnb przez ponad 90 nocy rocznie to zaledwie 0,05 procent wszystkich lokali mieszkalnych w Polsce. W największych miastach wskaźnik ten również pozostaje niski: 0,46 procent w Krakowie, 0,25 procent w Warszawie i 0,27 procent w Gdańsku.

Foto: Airbnb

Airbnb gdzie indziej upatruje przyczyn niedoboru mieszkań i wysokich czynszów – to przede wszystkim rosnąca liczba mieszkańców miast, wzrost kosztów budowy czy duża liczba pustych lub niewykorzystanych mieszkań (na przykład w wyniku wstrzymanych remontów).

Dzięki oferowaniu najmu poprzez platformę Airbnb wiele rodzin w Polsce może utrzymać swoje domy. Tysiące gospodarzy polega na uzyskiwanych w ten sposób dodatkowych dochodach, aby wspomóc domowy budżet – głosi raport.

57 procent z 426 gospodarzy w Polsce, przepytanych w ankiecie wewnętrznej w całym 2024 roku, zadeklarowało, że dochody z wynajmu pomogły im utrzymać mieszkanie, 48 procent wykorzystuje je na pokrycie rosnących kosztów życia.

73 procent gospodarzy w Polsce wynajmuje tylko jeden lokal, a typowy gospodarz zarabia około 8300 zł rocznie (typowy gospodarz to mediana wszystkich gospodarzy, którzy mieli co najmniej jedną rezerwację w 2024 roku). Większość to tzw. homesharers – zwykli ludzie, którzy okazjonalnie dzielą się swoim domem – przekonuje Airbnb.

Czytaj więcej

60 tysięcy dolarów za nocleg w obiekcie z Airbnb? To możliwe
Apartamenty
60 tysięcy dolarów za nocleg w obiekcie z Airbnb? To możliwe

– Wyniki naszego raportu pokazują, że działalność gospodarzy Airbnb stanowi jedynie ułamek zasobu mieszkaniowego i nie jest główną przyczyną złożonych wyzwań mieszkaniowych w Polsce. Jednocześnie przyjmowanie gości generuje realną wartość ekonomiczną dla społeczności w całym kraju. Główne przyczyny problemów mieszkaniowych w Polsce to niewystarczające tempo nowych inwestycji mieszkaniowych w stosunku do wzrostu populacji – mówi Małgorzata Kacprzyk, odpowiedzialna za kontakty Airbnb z mediami w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Naszym priorytetem jest współpraca z lokalnymi władzami w procesie tworzenia uczciwych i proporcjonalnych zasad, które z jednej strony chronią rynek mieszkaniowy, a z drugiej pozwalają korzystać z zysków z turystyki rodzinom, które potrzebują tego dodatkowego dochodu – dodaje.

Airbnb działa od 2007 roku. Aktualnie zrzesza ponad 4 miliony gospodarzy, którzy gościli ponad 1,4 miliarda turystów w prawie każdym kraju na świecie.

Czytaj więcej

Ujednolicone ceny bez dodatkowych kosztów mają pomóc turystom zorientować się, że kwatery są konkure
Apartamenty
Airbnb upraszcza ceny. Turysta ma widzieć, że bardziej mu się opłaca kwatera niż hotel

Źródło: rp.pl

Firmy Airbnb wynajem krótkoterminowy

