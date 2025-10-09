Airbnb: Wzmacniamy polską gospodarkę, nie jesteśmy winni problemów mieszkaniowych

Aktualizacja: 10.10.2025 03:19 Publikacja: 09.10.2025 22:19
Foto: Adobe Stock
Najem krótkoterminowy przynosi wymierne korzyści gospodarce Polski – przekonuje Airbnb w raporcie „Airbnb w Polsce: analiza korzyści gospodarczych i wpływu na rynek mieszkaniowy”.
Jak wyliczyła platforma, w 2024 roku gospodarze wynajmujący za jej pośrednictwem swoje lokale przyjęli 1,8 miliona gości. Dzięki temu polski PKB zasiliło 2,5 miliarda złotych, powstało też 20 tysięcy miejsc pracy.
Foto: Airbnb
Airbnb, czytamy dalej, przyczynia się również do rozproszenia ruchu turystycznego poza najbardziej zatłoczone miejsca, wspierając zrównoważoną, lokalną turystykę. Oferty najmu można znaleźć w wielu dzielnicach, także poza typowymi centrami turystycznymi.
Jak mówią wyniki ankiety wewnętrznej, przeprowadzonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, 36 procent gości w Polsce nie odwiedziłoby danej dzielnicy, gdyby nie ich zakwaterowanie zarezerwowane przez Airbnb.
Czytaj więcej
Podczas konferencji podsumowującej wyniki drugiego kwartału prezes Airbnb Brian Chesky zapowiedzi...
Jednocześnie wpływ Airbnb na strukturę rynku mieszkaniowego pozostaje znikomy. Całe domy lub mieszkania wynajmowane za pośrednictwem Airbnb przez ponad 90 nocy rocznie to zaledwie 0,05 procent wszystkich lokali mieszkalnych w Polsce. W największych miastach wskaźnik ten również pozostaje niski: 0,46 procent w Krakowie, 0,25 procent w Warszawie i 0,27 procent w Gdańsku.
Foto: Airbnb
Airbnb gdzie indziej upatruje przyczyn niedoboru mieszkań i wysokich czynszów – to przede wszystkim rosnąca liczba mieszkańców miast, wzrost kosztów budowy czy duża liczba pustych lub niewykorzystanych mieszkań (na przykład w wyniku wstrzymanych remontów).
Dzięki oferowaniu najmu poprzez platformę Airbnb wiele rodzin w Polsce może utrzymać swoje domy. Tysiące gospodarzy polega na uzyskiwanych w ten sposób dodatkowych dochodach, aby wspomóc domowy budżet – głosi raport.
57 procent z 426 gospodarzy w Polsce, przepytanych w ankiecie wewnętrznej w całym 2024 roku, zadeklarowało, że dochody z wynajmu pomogły im utrzymać mieszkanie, 48 procent wykorzystuje je na pokrycie rosnących kosztów życia.
73 procent gospodarzy w Polsce wynajmuje tylko jeden lokal, a typowy gospodarz zarabia około 8300 zł rocznie (typowy gospodarz to mediana wszystkich gospodarzy, którzy mieli co najmniej jedną rezerwację w 2024 roku). Większość to tzw. homesharers – zwykli ludzie, którzy okazjonalnie dzielą się swoim domem – przekonuje Airbnb.
Czytaj więcej
Choć platforma Airbnb powstała z myślą o pomaganiu podróżnym w wyszukiwaniu niedrogich noclegów,...
– Wyniki naszego raportu pokazują, że działalność gospodarzy Airbnb stanowi jedynie ułamek zasobu mieszkaniowego i nie jest główną przyczyną złożonych wyzwań mieszkaniowych w Polsce. Jednocześnie przyjmowanie gości generuje realną wartość ekonomiczną dla społeczności w całym kraju. Główne przyczyny problemów mieszkaniowych w Polsce to niewystarczające tempo nowych inwestycji mieszkaniowych w stosunku do wzrostu populacji – mówi Małgorzata Kacprzyk, odpowiedzialna za kontakty Airbnb z mediami w Europie Środkowo-Wschodniej.
– Naszym priorytetem jest współpraca z lokalnymi władzami w procesie tworzenia uczciwych i proporcjonalnych zasad, które z jednej strony chronią rynek mieszkaniowy, a z drugiej pozwalają korzystać z zysków z turystyki rodzinom, które potrzebują tego dodatkowego dochodu – dodaje.
Airbnb działa od 2007 roku. Aktualnie zrzesza ponad 4 miliony gospodarzy, którzy gościli ponad 1,4 miliarda turystów w prawie każdym kraju na świecie.
Czytaj więcej
Airbnb wprowadza zasadniczą zmianę w strukturze opłat. Od tej pory właściciele korzystający z usł...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najem krótkoterminowy przynosi wymierne korzyści gospodarce Polski – przekonuje Airbnb w raporcie „Airbnb w Polsce: analiza korzyści gospodarczych i wpływu na rynek mieszkaniowy”.
Jak wyliczyła platforma, w 2024 roku gospodarze wynajmujący za jej pośrednictwem swoje lokale przyjęli 1,8 miliona gości. Dzięki temu polski PKB zasiliło 2,5 miliarda złotych, powstało też 20 tysięcy miejsc pracy.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od początku października obowiązują w Grecji zaostrzone standardy nieruchomości oferowanych na platformach najmu...
Podczas konferencji podsumowującej wyniki drugiego kwartału prezes Airbnb Brian Chesky zapowiedział, że firma bę...
Andaluzyjskie stowarzyszenie mieszkań turystycznych AVVAPRO ostrzega, że decyzja rządu Hiszpanii o wycofaniu pon...
Choć platforma Airbnb powstała z myślą o pomaganiu podróżnym w wyszukiwaniu niedrogich noclegów, to z czasem jeg...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas