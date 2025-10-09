Airbnb: Wzmacniamy polską gospodarkę, nie jesteśmy winni problemów mieszkaniowych

Najem krótkoterminowy przynosi wymierne korzyści gospodarce Polski – przekonuje Airbnb w raporcie „Airbnb w Polsce: analiza korzyści gospodarczych i wpływu na rynek mieszkaniowy”.

Jak wyliczyła platforma, w 2024 roku gospodarze wynajmujący za jej pośrednictwem swoje lokale przyjęli 1,8 miliona gości. Dzięki temu polski PKB zasiliło 2,5 miliarda złotych, powstało też 20 tysięcy miejsc pracy.

Foto: Airbnb

Airbnb, czytamy dalej, przyczynia się również do rozproszenia ruchu turystycznego poza najbardziej zatłoczone miejsca, wspierając zrównoważoną, lokalną turystykę. Oferty najmu można znaleźć w wielu dzielnicach, także poza typowymi centrami turystycznymi.

Jak mówią wyniki ankiety wewnętrznej, przeprowadzonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, 36 procent gości w Polsce nie odwiedziłoby danej dzielnicy, gdyby nie ich zakwaterowanie zarezerwowane przez Airbnb.