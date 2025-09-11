Airbnb upraszcza cenniki. Turysta ma widzieć, co mu się bardziej opłaci – kwatera czy hotel

Aktualizacja: 11.09.2025 07:01 Publikacja: 11.09.2025 00:30
Ujednolicone ceny bez dodatkowych kosztów mają pomóc turystom zorientować się, że kwatery są konkurencyjne wobec pokojów hotelowych
Foto: Adobe Stock
Airbnb upraszcza cenniki. Turysta zobaczy, co mu się bardziej opłaci – kwatera czy hotel
Dotychczas prowizja pobierana za pośrednictwo w najmie była dzielona między gospodarzy (właścicieli) i gości – większość tych pierwszych płaciła 3 procent, a podróżni obciążani byli opłatą serwisową sięgającą nawet 16,5 procent stawki za nocleg.
W wypadku gospodarzy niekorzystających z systemów zarządzania obiektami, dotychczasowe rozwiązanie ma pozostać bez zmian. W pozostałych sytuacjach zmiana zostanie wprowadzona automatycznie od października – podaje amerykański portal Phocuswire.
Według Airbnb nowe zasady mają „zapewnić większą przejrzystość” i umożliwić gospodarzom oferowanie bardziej konkurencyjnych cen. Tym samym spółka zbliża się do modelu stosowanego przez Booking i Expedię. Podczas gdy goście będą w przyszłości widzieć jedynie „cenę końcową”, pełną prowizję pokryją gospodarze. Zdaniem ekspertów branżowych Airbnb konsekwentnie zmierza w stronę bezpośredniego konkurowania z hotelami i internetowymi biurami agencyjnymi (OTA).
Jak wskazuje Phocuswire, analitycy zakładają, że dzięki zmianie Airbnb w szczególny sposób zestawia swoją ofertę z ofertą hoteli. Ujednolicenie struktury cen z modelami OTA ułatwia bowiem ich porównywanie, zmniejsza ryzyko rezygnacji z rezerwacji i pozwala uniknąć sporów dotyczących ukrytych opłat.
Prezes Airbnb Brian Chesky podkreślał już podczas ostatniej prezentacji wyników firmy, że hotele stanowią istotne uzupełnienie podstawowej działalności jego platformy, opartej na pośredniczeniu w wynajmowaniu prywatnych kwater.
Nowa polityka prowizyjna wydaje się kolejnym krokiem w stronę konwergencji z OTA – obok scentralizowanych płatności, ujednoliconych zasad i postępującego integrowania oferty hotelowej.
Źródło: rp.pl
