Airbnb upraszcza cenniki. Turysta ma widzieć, co mu się bardziej opłaci – kwatera czy hotel

Airbnb upraszcza cenniki. Turysta zobaczy, co mu się bardziej opłaci – kwatera czy hotel

Dotychczas prowizja pobierana za pośrednictwo w najmie była dzielona między gospodarzy (właścicieli) i gości – większość tych pierwszych płaciła 3 procent, a podróżni obciążani byli opłatą serwisową sięgającą nawet 16,5 procent stawki za nocleg.

W wypadku gospodarzy niekorzystających z systemów zarządzania obiektami, dotychczasowe rozwiązanie ma pozostać bez zmian. W pozostałych sytuacjach zmiana zostanie wprowadzona automatycznie od października – podaje amerykański portal Phocuswire.

Większa przejrzystość cen w Airbnb wymierzona w hotele

Według Airbnb nowe zasady mają „zapewnić większą przejrzystość” i umożliwić gospodarzom oferowanie bardziej konkurencyjnych cen. Tym samym spółka zbliża się do modelu stosowanego przez Booking i Expedię. Podczas gdy goście będą w przyszłości widzieć jedynie „cenę końcową”, pełną prowizję pokryją gospodarze. Zdaniem ekspertów branżowych Airbnb konsekwentnie zmierza w stronę bezpośredniego konkurowania z hotelami i internetowymi biurami agencyjnymi (OTA).