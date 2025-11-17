Wyspy Kanaryjskie mają nową ustawę o mieszkaniach wakacyjnych. Celem ochrona mieszkańców

Pełne zgromadzenie Parlamentu Wysp Kanaryjskich zatwierdziło w środę nowe prawo regulujące działalność mieszkań wakacyjnych na archipelagu, pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Celem ustawy jest uporządkowanie sektora, który w ostatnich latach rozwijał się dynamicznie, często kosztem mieszkańców i lokalnych społeczności.

Zgodnie z dokumentem wynajem turystyczny przestaje być traktowany jako funkcja mieszkaniowa, a zostaje uznany za działalność gospodarczą. Oznacza to, że może być dozwolony wyłącznie w miejscach, które określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

To gminy będą decydować, w których obszarach dozwolone są tego typu obiekty, kierując się zasadami zrównoważenia, równowagi terytorialnej i odporności na presję turystyczną.

Ograniczenia przestrzenne i procentowe

Nowa ustawa przewiduje, że 80 procent gruntów o funkcji mieszkalnej musi pozostać przeznaczone na mieszkania stałe, a w strefach turystycznych lub objętych wysoką presją mieszkaniową wskaźnik ten rośnie do 90 procent.

Na tzw. „wyspach zielonych” — La Palmie, La Gomerze i El Hierro — gminy otrzymają większą elastyczność, aby wspierać rozwój lokalny.