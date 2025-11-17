Wyspy Kanaryjskie mają nową ustawę o mieszkaniach wakacyjnych. Celem ochrona mieszkańców

Aktualizacja: 17.11.2025 23:18 Publikacja: 17.11.2025 15:12
Foto: PAP/DPA, Peter Zimmermann
Pełne zgromadzenie Parlamentu Wysp Kanaryjskich zatwierdziło w środę nowe prawo regulujące działalność mieszkań wakacyjnych na archipelagu, pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Celem ustawy jest uporządkowanie sektora, który w ostatnich latach rozwijał się dynamicznie, często kosztem mieszkańców i lokalnych społeczności.
Zgodnie z dokumentem wynajem turystyczny przestaje być traktowany jako funkcja mieszkaniowa, a zostaje uznany za działalność gospodarczą. Oznacza to, że może być dozwolony wyłącznie w miejscach, które określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
To gminy będą decydować, w których obszarach dozwolone są tego typu obiekty, kierując się zasadami zrównoważenia, równowagi terytorialnej i odporności na presję turystyczną.
Nowa ustawa przewiduje, że 80 procent gruntów o funkcji mieszkalnej musi pozostać przeznaczone na mieszkania stałe, a w strefach turystycznych lub objętych wysoką presją mieszkaniową wskaźnik ten rośnie do 90 procent.
Na tzw. „wyspach zielonych” — La Palmie, La Gomerze i El Hierro — gminy otrzymają większą elastyczność, aby wspierać rozwój lokalny.
Wprowadzono również liczne zakazy i ograniczenia, w tym:
· zakaz wynajmu turystycznego w mieszkaniach chronionych (VPO),
· zakaz działalności na gruntach rolnych i w obszarach chronionych (z wyjątkami po uzasadnieniu środowiskowym),
· wymóg minimalnego wieku budynku, aby uniemożliwić budowanie nowych obiektów wyłącznie pod wynajem turystyczny.
W tzw. obszarach o napiętym rynku mieszkaniowym (gdzie ceny gwałtownie wzrosły) przyznawanie nowych licencji zostanie zawieszone. Do tej pory rząd nie ogłosił żadnej takiej strefy, choć wnioski w tej sprawie złożyły między innymi Las Palmas de Gran Canaria.
Obecni właściciele zarejestrowanych mieszkań wakacyjnych zachowają swoje zezwolenia, lecz nowe wnioski będą zależeć wyłącznie od przepisów lokalnych. Jeśli gmina nie dopuści tej działalności, rejestracja nie będzie możliwa.
Czytaj więcej
Wynajem krótkoterminowy kwitnie, a wraz z nim narasta kryzys mieszkaniowy w wielu europejskich mi...
Jessica de León, minister turystyki z ramienia Partii Ludowej, przyznała, że była to ustawa „bardzo trudna do przeprowadzenia i wytłumaczenia”, ale podkreśliła, że jej celem jest ochrona interesu publicznego przed niekontrolowaną ekspansją sektora.
Koalicyjni partnerzy rządu - Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente i Agrupación Socialista Gomera - twierdzą, że ustawa wprowadza niezbędne ograniczenia, które mają zapobiegać wypieraniu mieszkańców z ich własnych miejscowości przez turystykę mieszkaniową.
Opozycja jest jednak jednomyślna w krytyce. PSOE i Nueva Canarias podkreślają, że żadna z ich poprawek nie została uwzględniona.
Gustavo Santana (PSOE) skrytykował fakt, że rząd nie zawiesił wydawania licencji w trakcie prac nad ustawą, co według jego danych doprowadziło do pojawienia się 32 tysięcy nowych mieszkań wakacyjnych w ciągu 20 miesięcy. Wytknął też brak limitów dotyczących liczby takich nieruchomości na jedną osobę, co jego zdaniem faworyzuje dużych inwestorów.
Esther González (NC) oskarżyła rząd o działanie „dla tych samych co zawsze”, kosztem małych właścicieli wynajmujących swoje główne domy, aby domknąć budżet domowy. Jej zdaniem ustawa „oddaje klucze do przyszłości Wysp Kanaryjskich czterem przedsiębiorcom”.
Vox zażądał natomiast całkowitego wycofania ustawy, argumentując, że „niczego nie rozwiązuje i wszystko pogarsza”, szczególnie dla drobnych właścicieli, a jednocześnie pomija problem nielegalnych zajęć mieszkań.
Czytaj więcej
Od początku października obowiązują w Grecji zaostrzone standardy nieruchomości oferowanych na pl...
Najostrzej zareagowała Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), twierdząc, że ustawa wypchnie z rynku tysiące właścicieli, prowadząc do „praktycznej likwidacji” sektora.
Z kolei rząd regionalny utrzymuje, że przepisy nie zakazują, lecz porządkują działalność, pozostawiając gminom szerokie kompetencje.
Po stronie rządu stanął również Jorge Marichal, prezes Ashotel - największej organizacji hotelarskiej na zachodnich wyspach. Według niego „regulować to nie znaczy zakazywać. To uporządkować i wyznaczyć granice, aby mieszkanie na Kanarach nie stało się luksusem zarezerwowanym dla tych, którzy traktują je jako narzędzie spekulacji”.
Dodał również, że podczas gdy część osób opowiada się narracją o „zrujnowanych rodzinach”, zapomina się o tych, które nie mogą znaleźć dachu nad głową, bo czynsze znacząco przewyższają dochody lokalnych gospodarstw.
Hotelarze oskarżają środowiska związane z wynajmem wakacyjnym o stosowanie „łzawych argumentów”, koncentrujących się na rodzinach wynajmujących, jednocześnie pomijając dramat rodzin wypieranych ze swoich dzielnic.
- Nowa ustawa nie zakończy wynajmu wakacyjnego; zakończy co najwyżej nadużycia, spekulację i bezkarność udawaną przedsiębiorczością. Jeśli dalej będziemy mylić biznes z prawem, nadejdzie dzień, w którym Kanaryjczycy będą mogli korzystać ze swojej ziemi tylko jako turyści — podsumował Marichal.
Czytaj więcej
Andaluzyjskie stowarzyszenie mieszkań turystycznych AVVAPRO ostrzega, że decyzja rządu Hiszpanii...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pełne zgromadzenie Parlamentu Wysp Kanaryjskich zatwierdziło w środę nowe prawo regulujące działalność mieszkań wakacyjnych na archipelagu, pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Celem ustawy jest uporządkowanie sektora, który w ostatnich latach rozwijał się dynamicznie, często kosztem mieszkańców i lokalnych społeczności.
Zgodnie z dokumentem wynajem turystyczny przestaje być traktowany jako funkcja mieszkaniowa, a zostaje uznany za działalność gospodarczą. Oznacza to, że może być dozwolony wyłącznie w miejscach, które określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wynajem krótkoterminowy kwitnie, a wraz z nim narasta kryzys mieszkaniowy w wielu europejskich miastach – zauważ...
Pod znakiem gór i nieco dłuższych wyjazdów – tak zapowiadają się plany wyjazdowe Polaków na najbliższe miesiące,...
Airbnb opublikowało raport na temat skutków najmu krótkoterminowego dla polskich miast. Dowodzi w nim, że współp...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Od początku października obowiązują w Grecji zaostrzone standardy nieruchomości oferowanych na platformach najmu...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas