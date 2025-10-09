Grecja ma nowe standardy mieszkań dla turystów. Surowe kary za omijanie prawa

– posiadać certyfikaty dezynsekcji i deratyzacji, wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy i przewodnik z numerami alarmowymi.

Surowe kary za omijanie prawa w greckich mieszkaniach dla turystów

Przestrzeganie przepisów będzie kontrolowane w ramach inspekcji przeprowadzanych przez urzędników Ministerstwa Turystyki, a audyty realizowane wspólnie z Niezależnym Organem ds. Dochodów Publicznych (AADE) mają zapewnić zarówno zgodność z wymogami bezpieczeństwa, jak i prawidłowość rozliczeń podatkowych. Zarządcy nieruchomości będą informowani o planowanej kontroli z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem i zobowiązani do przedstawienia wymaganej dokumentacji. W razie potrzeby w inspekcji może uczestniczyć również policja.

Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziane są wysokie kary. Zarządcy nieruchomości, którzy odmówią kontrolerom dostępu do lokalu, nie spełnią nowych warunków lub zaniedbają obowiązki, będą obciążani grzywną w wysokości 5 tysięcy euro. Powtórne naruszenie w ciągu roku skutkować będzie podwojeniem kary do 10 tysięcy euro, a kolejne – do 20 tysięcy euro.

Premier Grecji: Jesteśmy gotowi rozszerzyć ograniczenia najmu krótkoterminowego

Jak zapowiedział premier Kyriakos Mitsotakis, rząd rozważa wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących rynku najmu krótkoterminowego w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy w kraju.

Ograniczenia dotyczące nowych ofert obowiązują już w Atenach i zostały przedłużone do 2027 roku w trzech centralnych dzielnicach miejskich obejmujących okolice placu Syntagma, Metaxourgio, Pagrati i Kerameikos – pisze portal Greek Travel Pages. Zakaz wydawania nowych numerów rejestracyjnych dla najmu krótkoterminowego na tych terenach wszedł w życie w styczniu tego roku.